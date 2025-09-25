Netflix zapowiada cztery hity! Mocny thriller i sportowe emocje

Netflix uderza nowościami! Animacja, thriller, dokument i wielka walka na żywo.

„Splinter Cell: Deathwatch” i thriller „Inwigilacja”

Za nową animowaną serię odpowiada sam twórca „Johna Wicka”. „Splinter Cell: Deathwatch” to opowieść o byłym komandosie, Samie Fisherze, którego werbuje NSA do tajnej jednostki Third Echelon. W roli głównej usłyszymy Lieva Schriebera, a w obsadzie znaleźli się także m.in. Kirby Howell-Baptiste i Janet Varney. Premierę wyznaczono na 14 października.

Kolejna produkcja to duński thriller „Inwigilacja” (oryg. „The Asset”), który pojawi się na Netflixie 27 października. Historia opowiada o agentce Tei, która pod przykrywką infiltruje brutalną grupę przestępczą. Aby zdobyć informacje, musi zaprzyjaźnić się z dziewczyną szefa gangu. Z czasem odkrywa, jak tragiczny los spotkał młodą kobietę uwikłaną w kryminalne piekło. W rolach głównych występują m.in. Clara Dessau i Maria Cordsen.

Jake Paul kontra Tank Davis – wielkie bokserskie widowisko

Największe emocje wzbudza zapowiedziana gala bokserska. 14 listopada w Miami do ringu wejdą Jake Paul i Gervonta „Tank” Davis. Paul, znany jako „niegrzeczny chłopiec” boksu, ma na koncie 12 zwycięstw, w tym 7 przez nokaut. Davis pozostaje niepokonany – jego rekord to 30-0-1, a aż 28 przeciwników zakończyło walkę na deskach. To starcie zapowiada się jako historyczne wydarzenie, które Netflix pokaże na żywo na całym świecie.

„Idealna sąsiadka” – dokument o koszmarze za płotem

Na 17 października zaplanowano premierę dokumentu „Idealna sąsiadka” (oryg. „The Perfect Neighbor”). Film oparty na nagraniach z policyjnych kamer opowiada o sąsiedzkim konflikcie, który eskalował do tragedii. Spokojna społeczność przez lata żyła pod presją jednej kobiety, której wrogość zakończyła się śmiertelną zbrodnią. To wstrząsająca historia o strachu, uprzedzeniach i granicach prawa do obrony koniecznej.

Czytaj też:

Kultowy serial kończy się na dobre. To wydarzy się w finaleCzytaj też:

Wysyp nowości na Netflix. Wśród nich mocny serial