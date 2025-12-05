Rozpoznaj wieczorynkę! Kadry pełne nostalgii! QUIZ
Rozpoznaj wieczorynkę! Kadry pełne nostalgii! QUIZ

„Mały pingwin Pik-Pok”
„Mały pingwin Pik-Pok” Źródło: Se-Ma-For
Sprawdź się w naszym nostalgicznym quizie! Wytypuj tytuł wieczorynki, odpowiadający obrazkowi.

Znane ujęcia, kultowe postacie i ciepły klimat dawnych wieczorynek sprawią, że uśmiech sam pojawi się na twarzy. Sprawdź, ile z nich pamiętasz, i daj się porwać nostalgii, która przeniesie cię prosto do czasów dzieciństwa.

Rozpoznaj wieczorynkę! Kadry pełne nostalgii

Odpowiedz na 1 pytanie z 10 To kadr z wieczorynki: To kadr z wieczorynki:
  • Sąsiedzi
  • Bolek i Lolek

