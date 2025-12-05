Rafał Kołsut nie żyje. To napisał przed śmiercią w sieci

Rafał Kołsut zmarł 4 grudnia 2025 roku. O jego odejściu poinformowali jego przyjaciele. Na facebookowym profilu Centrum Komiksów Disneya Rafał Szłapa napisał:

„Zmarł RAFAŁ KOŁSUT, wieloletni organizator Krakowskiego Festiwalu Komiksu, wykładowca akademicki, scenarzysta komiksowy. aktor dubbingowy (m.in. Justin z »Czarodziejów z Waverly Place«), a także po prostu fan komiksów, w tym historyjek z disnejowskimi postaciami. Wielka strata dla polskiego środowiska komiksowego. A także jest to dla mnie osobista strata, bo z Rafałem rozmawiałem regularnie od lat i nasze drogi często przecinały się w różnych miejscach. Jeszcze ledwie kilkanaście dni temu podsyłałem mu materiały do wystawy, która zawisła w Krakowie. Pamiętajcie, że jeśli czujecie się źle, potrzebujecie wsparcia — mówcie o tym. Nie jesteście sami” – podkreślił.

facebook

Informację o śmierci Kołsuta przekazał także profil „Widzę głosy” na Facebooku.

facebook

W czwartek 4 grudnia po godzinie 13:00 na Facebooku Rafała Kołsuta pojawił się krótki wpis o treści: „Przepraszam”. Zmienione zostały także jego zdjęcia – profilowe na czarno-białe i zdjęcie w tle profilu na czarne.

Pod wpisem pojawiła się cała masa komentarzy ludzi, którzy podkreślali, że jeżeli mężczyzna czuje się źle, może się z nimi skontaktować. Dziś pojawiać zaczęły się pod tym wpisem kondolencje dla rodziny i bliskich.

Znaliśmy go jako Dyzia, jego głos słyszeliśmy w ukochanych filmach i serialach

Rafał Kołsut urodził się 25 maja 1990 roku w Kozienicach. W programie „Ziarno” zadebiutował w 1998 roku, a w 2002 roku rozpoczął już pracę aktora głosowego w Teatrze Polskiego Radia. Występował również jako dziecko w filmach, między innymi w adaptacji „Szatana z siódmej klasy” Kornela Makuszyńskiego w reżyserii Kazimierza Tarnasa.

W 2019 roku uzyskał tytuł doktora nauk humanistycznych na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Badawczo zajmował się historią komiksu, animacji oraz obrazowaniem przemian społecznych w narracjach wizualnych. Był nauczycielem akademickim, między innymi na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie i autorem wielu tekstów naukowych. Recenzował także komiksy i współtworzył wiele scenariuszy komiksowych. Zajmował się organizowaniem dorocznego Krakowskiego Festiwalu Komiksu. Jako aktor dubbingowy podkładał swój głos pod między innymi Dudleya Dursleya w „Harry Potter i Zakon Feniksa” czy Justina Russo z „Czarodziejów z Waverly Place”.