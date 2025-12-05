Genialne polskie seriale z Netfliksa i HBO Max. 35+ rekomendacji

Piątek w końcu nadszedł, a wraz z nim wyczekiwany moment, kiedy można odetchnąć po całym tygodniu i zacząć planować filmowo-serialowy relaks. Jeśli jesteś fanem polskich produkcji i właśnie zastanawiasz się, co włączyć przed weekendem, to trafiłeś idealnie.

Przygotowaliśmy listę najlepszych polskich seriali dostępnych na Netfliksie i HBO Max – tytułów, które nie tylko zdobyły uznanie widzów, ale także mogą pochwalić się ocenami powyżej 7/10. Rodzime seriale w ostatnich latach z powodzeniem konkurują z zagranicznymi hitami: coraz ciekawsze scenariusze, lepsze aktorstwo i odważne podejście do tematów sprawiają, że jakość naszej telewizji wzrosła jak nigdy wcześniej. Zarówno Netflix, jak i HBO Max inwestują w oryginalne polskie tytuły, dzięki czemu wybór jest dziś większy niż kiedykolwiek. To zestawienie pomoże ci uniknąć czasochłonnego przeglądania katalogów i od razu sięgnąć po produkcje naprawdę warte uwagi.

Najlepsze polskie seriale na Netflix i HBO Max. Oceny powyżej 7/10

„Dzielnica strachu” na Netflix



Pierwsza polska produkcja, której głównymi bohaterami są dzielnicowi oraz tzw. "trudna" dzielnica. W każdym z 40 odcinków widzowie zobaczą mocne, emocjonujące historie kryminalne, rozgrywające się na fikcyjnym Gorczaku, czyli w niebezpiecznej dzielnicy, jaką można znaleźć w każdym mieście.



„Tajemnica zawodowa” na HBO Max



Główna bohaterka, 40-letnia Julia po skończonych studiach prawniczych związała się z lekarzem, chirurgiem ginekologiem – Andrzejem Żurawskim. Poświęciła się rodzinie, odkładając na bok własne ambicje i stworzyła dom, o jakim zawsze marzyła. Jako żona i matka dwóch córek żyje w cieniu męża, aż do czasu, gdy odkrywa tajemnicę, która burzy jej cały dotychczasowy świat. Po 15 latach małżeństwa, w dzień rocznicy ślubu, Julia dowiaduje się, że Andrzej ją zdradza i od dwóch lat prowadzi podwójne życie. W tym czasie lekarz zostaje zaatakowany przez nożownika w szpitalu, w którym pracuje.



„Ludzie i bogowie” na Netflix



Serial przedstawia wydarzenia związane z oddziałem o kryptonimie „Pazur”, działającego w czasie II wojny światowej w Warszawie, w strukturach kontrwywiadu Komendy Głównej Związku Walki Zbrojnej - Armii Krajowej. Jego pierwowzorem był słynny oddział bojowy kontrwywiadu o kryptonimie „Wapiennik”, który powstał w 1941 r., a jednym z jego głównych zadań była likwidacja osób skazanych wyrokami sądów podziemnych. Wydarzenia, o których mowa w serialu zainspirowane zostały prawdziwymi akcjami, o których głośno było w okupowanej Warszawie.



„Żywioły Saszy – Ogień” na HBO Max



Po latach spędzonych w Wielkiej Brytanii, gdzie przez siedem lat studiowała i doskonaliła się w zawodzie profilerki, Sasza Załuska wraca do Polski i niemal natychmiast otrzymuje swoje pierwsze zadanie.



„25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy” na HBO Max



Opowieść o życiu młodego mężczyzny niesłusznie skazanego na 25 lat więzienia za zbrodnię, której nie popełnił.



„Instynkt” na Netflix



Komisarz Anna Oster zaczyna pracę w warszawskim wydziale zabójstw. Jej nietypowe metody śledcze oraz tajemnicza przeszłość sprawiają, że współpracownicy są wobec niej nieufni.



„Wojenne dziewczyny” na Netflix



Trwa II wojna światowa. Trzy młode dziewczyny podejmują walkę z niemieckim okupantem na terenie Warszawy.



„Mały Zgon” na Netflix



Kryminalna podróż przez świat narkotykowych karteli, rodzimych gangsterów rządzących więzieniem, skorumpowanych stróży prawa i podziemnego pokera rozgrywanego o miliony.



„Twarzą w twarz” na HBO Max



Poszukiwany za morderstwo policjanta złodziej ucieka do Szwajcarii, gdzie podczas serii zabiegów chirurgicznych zmienia wygląd twarzy. Zakochany w lekarce postanawia wrócić i oczyścić się z zarzutów.



„Odwróceni. Ojcowie i córki” na HBO Max



Sielankowe życie Sikory i „Blachy” zakłóca sprawa dotycząca brutalnych morderstw, którą prowadzi córka jednego z nich. Mężczyźni, bojąc się o swoje dzieci, ponownie łączą siły.



„Nieobecni” na HBO Max



Mila Gajda wraca do rodzinnego miasteczka na święta gdzie odkrywa, że jej najbliżsi zniknęli w tajemniczych okolicznościach.



„Pati” na HBO Max



Pati, w którą wciela się Ola Adamska to koleżanka Alicji Mazur spod celi. Swoją charyzmą, bezczelnością, poczuciem humoru i niepowtarzalnym stylem bycia podbiła serca widzów „Skazanej” i Playera. Odsiedziała już pięć z ośmiu lat wyroku. Wkrótce użytkownicy Playera dowiedzą się, jak doszło do tego, że trafiła do więzienia.



„Otwórz oczy” na Netflix



Cierpiąca na amnezję nastolatka próbuje odzyskać swoje życie w klinice zaburzeń pamięci, jednak zaczyna nabierać podejrzeń co do niekonwencjonalnych metod leczenia.



„Paradoks” na Netflix



Do zespołu inspektora Marka Kaszowskiego dołącza funkcjonariuszka Joanna Majewska, która ma przeprowadzić śledztwo w sprawie swojego przełożonego.



„Behawiorysta” na HBO Max



Były prokurator Gerard Edling ściga brutalnego mordercę, który upublicznia swoje zbrodnie w sieci.



„Porządny człowiek” na HBO Max



Paweł to oddany mąż, ojciec i wysokiej klasy kardiochirurg. Paweł to po prostu porządny człowiek. Wszystko zmienia się, kiedy podejmuje jedną nieprzemyślaną decyzję i jego poukładane oraz pozornie idealne życie rozsypuje się jak domek z kart.



„Pułapka” na HBO Max



Główna bohaterka, Olga Sawicka, zmaga się z demonami przeszłości – traumatycznymi przeżyciami, które nie pozwalają jej zaznać spokoju po śmierci męża i przystąpić do pracy nad kolejną powieścią. Szukając inspiracji, trafia na reportaż telewizyjny. Zaginęła Zuza, jedna z podopiecznych domu dziecka. Zaintrygowana tematem pisarka postanawia odwiedzić placówkę pod pretekstem spotkania autorskiego. Jej uwagę zwraca Ewa – wrażliwa, prześladowana przez rówieśniczki dziewczyna, która nie wie nic o własnej przeszłości. By dowiedzieć się czegoś więcej o intrygującej nastolatce, Olga postanawia poprosić o pomoc zaprzyjaźnioną policjantkę – Justynę. To uruchamia prawdziwą lawinę wypadków… Sawicka trafia w sam środek zagadki kryminalnej, która okazuje się równie skomplikowana jak te, które opisywała w swych książkach. Wkrótce pisarka przekona się, że dom dziecka skrywa wiele mrocznych tajemnic, a podopieczni i wychowawcy niechętnie ujawniają to, co dzieje się za zamkniętymi drzwiami placówki. Spotkanie z Ewą spowoduje, że Olga uwikła się w śmiertelnie niebezpieczne śledztwo, związane z tajemnicą sprzed lat…



„Infamia” na Netflix



Balansując między surowymi zasadami rodziców i presją ze strony rówieśników, siedemnastolatka o romskich korzeniach marzy o karierze hip-hopowej.



„Prokurator” na Netflix



Prokurator Kazimierz Proch wraz z policjantem Witoldem Kielakiem postanawia rozgryźć zagadkę dotyczącą swojej rodziny.



„Absolutni debiutanci” na Netflix



Dwoje przygotowujących się do studiów przyjaciół z dzieciństwa poznaje podczas wakacji nad morzem początkującego sportowca, który budzi w nich nieznane dotąd pragnienia.



„Misja Afganistan”



Opowieść o żołnierzach drugiego plutonu pierwszej kompanii piechoty zmotoryzowanej, którzy zostają wysłani z Polski do Afganistanu. Dowódcą zostaje młody oficer, Paweł Konaszewicz.



„Szadź” na HBO Max



Siedmioodcinkowy thriller z wątkiem kryminalnym w tle. W tej opowieści zagadki nie stanowi jednak tożsamość mordercy, a motywy jego działania. Co łączy sprawcę z komisarz prowadzącą śledztwo? Dlaczego wszystkie ofiary to głęboko wierzące młode dziewczyny? Wyścig z czasem trwa. Czy komisarz Polkowska trafi na ślad mordercy i zapobiegnie kolejnym zbrodniom? Każdy odcinek odkryje przed widzami część prawdy o tym, co łączy policjantkę z Piotrem Wolnickim (Maciej Stuhr) – religioznawcą, pozornie wzorowym mężem i ojcem, który w okrutny sposób pozbawia życia swoje ofiary!



„Matki pingwinów” na Netflix



Zawodniczka MMA, której siedmioletni syn zostaje wydalony ze szkoły, zdaje sobie sprawę z tego, że najtrudniejszą walkę stoczy nie w oktagonie, ale na polu rodzicielstwa.



„Służby specjalne” na Netflix



Kiedy WSI zostaje zlikwidowane, powstaje nowa organizacja, do której dołączają pułkownik SB, podporucznik oraz kapitan. Niebawem zastanawiają się, dla kogo tak naprawdę pracują.



„Bez tajemnic” na HBO Max



Psychoterapeuta Andrzej Wolski pomaga swoim pacjentom rozwiązywać problemy, z którymi nie potrafią sobie poradzić samodzielnie.



„Chyłka” na HBO Max



Kiedy znika trzyletnie dziecko mecenas Chyłka postanawia rozwikłać tę sprawę.



„Krew z krwi” na Netflix



Po śmierci męża-gangstera Carmen zostaje zmuszona do przejęcia jego interesów i walki o bezpieczeństwo swojej rodziny.



„Idź przodem, bracie” na Netflix



Zwolniony z pracy policjant z oddziału specjalnego usiłuje odnaleźć się w roli sklepowego ochroniarza. Pewnego dnia odkrywa sposób na swoje problemy finansowe.



„Informacja zwrotna” na Netflix



Były rockman, który z powodu alkoholizmu stracił kontakt z rodziną i ma problemy z pamięcią, wyrusza w szaleńczą podróż w poszukiwaniu zaginionego syna.



„Odwróceni” na HBO Max



Policjanci rozpracowujący gang pruszkowski próbują pozyskać informatora z wewnętrznego kręgu. Okazja nadarza się, gdy stojący wysoko w mafijnej hierarchii "Blacha" zostaje oskarżony o gwałt.



„Ranczo” na Netflix



Losy Amerykanki Lucy Wilskiej, która po przyjeździe do małej wioski na Podlasiu dostaje w spadku dworek. Z biegiem czasu jej życie zaczyna się coraz bardziej komplikować.



„Pakt” na HBO Max



Sześcioodcinkowy thriller sensacyjny rozgrywający się w realiach współczesnej Polski. Głównym bohaterem jest Piotr (Marcin Dorociński), znany dziennikarz śledczy, którego poznajemy w trakcie burzy medialnej, jaką wywołała jego ostatnia publikacja prasowa.



„Wielka woda” na Netflix



Wrocław, rok 1997. Naukowcy i lokalne władze muszą podjąć szereg niewyobrażalnie trudnych decyzji, gdy do miasta zbliża się potężna fala powodziowa.



„Rodzinka.pl” na Netflix



Ludwik i Natalia Boscy zmagają się z wychowaniem dorastających synów.



„Rojst” na Netflix



Podczas powodzi stulecia w lesie na powierzchnię wypływa kolejne ciało, a wraz z nim korupcja, przekręty z lat 90. i długo skrywane tajemnice z czasów II wojny światowej.



„1670” na Netflix



Satyryczna komedia, w której zdziwaczały szlachcic, pragnący zostać najsławniejszą osobą w Polsce, musi stawić czoło kłótniom w rodzinie i konfliktom z chłopami.



„Wataha” na HBO Max



Kapitan Wiktor Rebrow próbuje rozwikłać zagadkę zamachu bombowego, w którym zginęli jego przyjaciele ze Straży Granicznej w Bieszczadach.



„Ślepnąc od świateł” na HBO Max



Perfekcyjnie poukładane życie dilera kokainowego Kuby zmienia się w chaos, gdy z więzienia wychodzi Dario, gangster starej daty.



„Heweliusz” na Netflix



Prom Heweliusz wpada w środek potężnego sztormu. Załoga i pasażerowie toczą dramatyczną walkę o przetrwanie, a ich rodziny na lądzie próbują ujawnić prawdę o katastrofie.Czytaj też:

Dziś wysyp premier na Netflix i HBO Max. Aż ponad 10 nowościCzytaj też:

4 dobre filmy HBO Max, których nie oglądaliście. To was omija