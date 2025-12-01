„Ale to było dobre”; „No kozacki! Coś świeżego”. Serial Netfliksa zgarnia laury

10 odcinków po 30 minut, klasyfikacja: czarna komedia/dramat, oraz aktorskie duo, które charyzmą czaruje na ekranie. Serial „Awantura” co prawda pojawił się na Netlix już dwa lata temu, jednak do tej pory wielu widzów go nie widziało. Warto go nadrobić – szczególnie, że już niebawem mamy otrzymać jego drugą odsłonę.

Jedna z perełek Netfliksa. Czemu warto obejrzeć ten serial?

„Awantura” rozpoczyna się od incydentu przemocy drogowej między dwojgiem obcych sobie ludzi. Skory do kłótni pracownik fizyczny Danny Cho (Steven Yeun) popada w konflikt z Amy Lau (Ali Wong) – wiodącą wystawne życie kobietą sukcesu. W kolejnych odcinkach tego poruszającego i obfitującego w czarny humor serialu spór między nimi się zaognia, ukazując historię ich życia i związków.

Serial wyprodukowało kultowe już studio A24, które odpowiada za takie hity, jak oscarowe „Wszystko. Wszędzie. Naraz”, „Lady Bird”, „Minari”, „Lobster” czy „Aftersun”. Oprócz wymienionych aktorów, w serialu zobaczycie też między innymi Ashley Park, znaną z „Emily w Paryżu”, Josepha Lee, Patti Yasutake czy Young Mazino.

O wysokim poziomie serialu świadczą też komentarze na jego temat w sieci, wśród których ciężko znaleźć coś negatywnego. „To chyba jakiś błąd w matriksie. Netflix i tak dobry serial?”; „Świetny serial. Kiedy już nam wszystko jedno, zaczynamy myśleć i czuć”; „Solidny serial. Fajne połączenie komedii i dramatu”; „Ale to było dobre. Nie no kozacki serial, coś świeżego”; „Bardzo dobry serial”; „Dawajcie już ten drugi sezon”; „Netflix już dawno nie miał tak dobrego serialu. Zabawna, ale poważna i głęboka refleksja nad ludzką złośliwością, gdy hamulce puszczają i nie da się odpuścić”; „Szalenie o ludzkiej naturze, poprostu WOW!”; „Uwielbiam takie dopieszczone projekty. Wszystko tu działa, wszystko się zgadza. Trzyma w napięciu do samego finału. Jest fun, ale to gorzka piguła. Warto” – piszą widzowie.

Jeżeli zatem nie oglądałeś jeszcze serialu i szukasz czegoś wartego swojego czasu – wszystkie odcinki „Awantury” obejrzysz na Netflix.

