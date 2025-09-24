Wysyp nowości na Netflix. Wśród nich mocny serial

Wrzesień kończy się mocnym serialowo-filmowym akordem. Netflix przygotował zestaw premier, które rozciągają się od psychologicznych thrillerów, przez dramaty rodzinne, po romantyczne historie i powroty kultowych bohaterów.

Premiery tygodnia 22-28 września na Netflix

Każdy widz znajdzie coś dla siebie. Od widm przeszłości, które wracają, by zburzyć pozornie uporządkowane życie, po rozgrywki rodzinne, w których stawką są miliony i nazwisko obrosłe legendą.

Widzowie mogą liczyć zarówno na nowości, jak i na kontynuacje dobrze znanych hitów. Na ekran powróci „Alice in Borderland” – tym razem z historią sięgającą dorosłości głównych bohaterów. Obok niego pojawi się długo wyczekiwany serial o browarze Guinness, pełen rodzinnych konfliktów i tajemnic z XIX-wiecznego Dublina. To opowieść o fortunie, tradycji i zdradach. Po śmierci nestora rodu jego dzieci muszą przejąć kontrolę nad jednym z największych majątków tamtych czasów, co staje się źródłem dramatów i napięć. Akcja serialu rozgrywa się między Dublinem a Nowym Jorkiem, gdzie stawką są nie tylko pieniądze, ale też przyszłość całej dynastii.

Produkcja porównywana jest, jeśli chodzi o klimat, do kultowych „Peaky Blinders”. Jeśli zapowiedzi się potwierdzą, czeka nas gwarantowany hit. Nie zabraknie też emocji rodem z thrillera. Dwa tytuły to propozycje dla tych, którzy wolą nieustające napięcie zamiast lekkich opowieści. Jeden jest już na platformie, kolejne pojawiać się będą, poczynając od czwartku 25 września.

Nieco spokojniejszym tonem wybrzmi „Francuski kochanek”, gdzie w rolach głównych zobaczymy gwiazdę „Lupina”. Z kolei ci, którzy szukają klasyki w lekkim wydaniu, mogą sięgnąć po „Jak stracić chłopaka w 10 dni” – romantyczną komedię z czasów, gdy takie filmy podbijały kina na całym świecie.

„Stoker”



Kiedy ojciec Indii ginie w tajemniczym wypadku samochodowym, w życie nastolatki i jej matki wkracza brat zmarłego, wuj Charlie. Jego nagłe pojawienie się owiane jest tajemnicą, a India szybko zaczyna podejrzewać, że za spokojną fasadą kryją się mroczne zamiary. Thriller z klimatem gotyckiej grozy odsłania, jak łatwo niewinne zaufanie może zmienić się w śmiertelne zagrożenie.



„Niespodziewany gość” – premiera 24 września



Psychologiczny thriller, w którym główną bohaterką jest Silvia, kobieta stojąca na granicy rozpadu. Jej małżeństwo z Lorenzo, aspirującym prokuratorem generalnym, trzeszczy w szwach, a córka zmaga się z uzależnieniem od metamfetaminy. W tym trudnym momencie w życiu Silvii pojawia się Sonia, dawna znajoma z podróży. Jej obecność nie jest jednak przypadkowa: przychodzi z planem zemsty, rozbijając rodzinę bohaterki od środka.



„Ród Guinnessów” – premiera 25 września



Opowieść o fortunie, tradycji i zdradach. Po śmierci Sir Benjamina Guinnessa jego dzieci – Arthur, Edward, Anne i Ben – muszą przejąć kontrolę nad browarem, ale testament ojca komplikuje sprawę. Wspólne zarządzanie jednym z największych majątków XIX wieku staje się źródłem dramatów i napięć. Akcja serialu rozgrywa się między Dublinem a Nowym Jorkiem, gdzie stawką są nie tylko pieniądze, ale też przyszłość całej dynastii.



„Na marginesie” – premiera 25 września



Miasteczko Tall Pines sprawia wrażenie uśpionego, ale pod powierzchnią kryje się mroczna tajemnica. Gdy dwie nastolatki próbują uciec z akademii dla „trudnej młodzieży”, uruchamiają ciąg dramatycznych wydarzeń. W sprawę zostaje wciągnięta nowa w mieście policjantka, która odkrywa, że akademia i cała społeczność skrywają znacznie więcej, niż ktokolwiek przypuszczał.



„Alice in Borderland: Sezon 3” – premiera 25 września



Shinsuke Sato ponownie staje za kamerą, a do swoich ról wracają Kento Yamazaki (Arisu) i Tao Tsuchiya (Usagi). Choć fabuła pozostaje tajemnicą, wiele wskazuje na to, że nowa odsłona sięgnie po wątki z mangi „Alice in Borderland Retry”. Historia ma przenieść widzów kilka lat po wcześniejszych wydarzeniach. Arisu jest już dorosły, żonaty i oczekuje narodzin dziecka. Spokój nie trwa długo: bohater ponownie trafia do opustoszałej Shibuyi, gdzie musi zmierzyć się z kolejnym cyklem śmiertelnych gier.



„Jak stracić chłopaka w 10 dni” – premiera 25 września



Komedia romantyczna z 2003 roku, która wciąż bawi i wzrusza. Kate Hudson wciela się w Andie Anderson, dziennikarkę magazynu „Composure”, której zadaniem jest napisać tekst o błędach kobiet w relacjach. Na potrzeby materiału bohaterka celowo rozpoczyna związek z Benjaminem Barrym (Matthew McConaughey), by doprowadzić do rozstania w ciągu dziesięciu dni. Problem w tym, że prawdziwe uczucia zaczynają komplikować plan.



„Francuski kochanek” – premiera 25 września



Omar Sy, znany z „Lupina”, tym razem wciela się w rolę Abla Camary. Aktora, który ma wszystko oprócz prawdziwego spokoju. U szczytu kariery spotyka Marion, kelnerkę, która żyje z dala od błysku fleszy. Ich relacja rozwija się w rytmie paryskich ulic, gdzie Abel staje przed trudnym wyborem: czy zaryzykować prestiż i sławę dla życia u boku kobiety, która oferuje mu normalność i czułość?



„Ángela” – premiera 26 września



Historia kobiety, której życie na zewnątrz wygląda jak spełnione marzenie. Ma rodzinę, szacunek, zapewnioną stabilność. Za zamkniętymi drzwiami kryje się jednak koszmar: manipulacja i psychiczna przemoc ze strony męża. Powrót dawnego znajomego, Edu, staje się dla Ángeli szansą na odnalezienie nadziei i pragnienia wolności. To poruszająca opowieść o sile, jaką trzeba mieć, by wyrwać się z toksycznego kręgu.Czytaj też:

