Kultowy serial kończy się na dobre. To wydarzy się w finale

Twórcy zapowiadają spektakularne zamknięcie jednej z najpopularniejszych produkcji w historii platformy.

Ostateczne starcie w Hawkins

Akcja finału toczy się rok po wydarzeniach z czwartej serii, czyli jesienią 1987 roku. Bohaterowie wciąż próbują odnaleźć i pokonać Vecnę, który zniknął bez śladu. Tymczasem całe Hawkins zamienia się w pole bitwy. Otwierające się bramy sprawiają, że zagrożone jest już nie jedno miejsce, lecz całe miasto. Do gry wkracza wojsko, które zaczyna polować na Jedenastkę, zmuszając ją do ukrywania się. Napięcie narasta także z powodu zbliżającej się rocznicy zniknięcia Willa Byersa. Wszystko prowadzi do ostatecznej konfrontacji z przeciwnikiem potężniejszym niż kiedykolwiek.

Nowy trailer pokazuje dramatyczne sceny w Hawkins i nowe relacje między bohaterami. Zwiastun wyraźnie sugeruje, że to będzie najbardziej mroczna i widowiskowa część w historii serialu.

Finał „Stranger Things” w częściach

„Stranger Things” zamienił dzieciaki z małego miasteczka Hawkins w światowe gwiazdy, a Netflix w imperium streamingowych marzeń. Umiejętnie miksuje klimat lat 80., retro zabawki i horror z tajemnicami, wywołując podniecenie nie tylko u fanów popkultury. Pierwszy sezon został odrzucony przez 15 stacji. Wszyscy żałują tej decyzji do dziś.

Serial regularnie bije rekordy popularności, dzieci ze Stranger Things zarabiały w trzecim sezonie po 250 tys. dolarów za odcinek, a produkcja pobiła barierę miliarda godzin oglądania, stając się najpopularniejszą anglojęzyczną serią Netflixa. Moda na Stranger Things rozkręciła lawinę gadżetów, memów i cosplayów. Hawkins to dziś nie tylko miasteczko z serialu, a światowy fenomen, wokół którego koncentruje się cała fanowska kultura.

Na zakończenie „Stranger Things” widzowie poczekają jednak jeszcze tylko kilka tygodni. Jak donoszą branżowe portale, pierwsza część finałowego sezonu trafi na Netflix 26 listopada. Druga zadebiutuje w święta – 26 grudnia, a wielki finał zostanie pokazany 1 stycznia. To oznacza, że Sylwestra fani serialu spędzą w świecie Hawkins.

