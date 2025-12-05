Sto lat przed wydarzeniami z „Gry o tron”. Jest zwiastun nowego serialu HBO Max

Platforma HBO Max zaprezentowała zwiastun nowego sześcioodcinkowego serialu, którego akcja toczy się na sto lat przed wydarzeniami z „Gry o tron”.

Nowy serial HBO Max na podstawie serii George’a R.R. Martina. O czym będzie?

„Opowieści z Siedmiu Królestw” to seria nowel przygodach o Dunka i Jaja, napisana przez George’a R.R. Martina, osadzona w świecie cyklu „Pieśń lodu i ognia”. Do tej pory ukazały się trzy nowele: „Błędny rycerz”, „Zaprzysiężony miecz” i „Tajemniczy Rycerz”. Współtwórcą i producentem wykonawczym serialu „Opowieści z Siedmiu Królestw” jest zresztą sam George R. R. Martin. Ira Parker („Ród Smoka”, „Nierealne”, „Sympatyk”) jest współtwórcą, showrunnerem i producentem wykonawczym serii.

Serial opowiada o dwóch nietypowych bohaterach, którzy wędrują po Westeros. Są to: młody, naiwny, ale odważny rycerz, ser Duncan Wysoki i jego młody giermek, Jajo. Akcja serialu rozgrywa się w czasach, gdy ród Targaryenów wciąż zasiada na Żelaznym Tronie, a pamięć o ostatnim smoku jest wciąż żywa. Dwójkę niezwykłych przyjaciół czekają niebezpieczne wyzwania. Na ich drodze pojawią się także zaskakujący i często potężni wrogowie. Oto pierwszy zwiastun nadchodzącej opowieści:

W obsadzie pojawili się: Peter Claffey jako Ser Duncan Wysoki, Dexter Sol Ansell jako Jajo, Daniel Ings jako Ser Lyonel Baratheon, Bertie Carvel w roli Baelora Targaryena, Danny Webb jako Ser Arlan of Pennytree, Sam Spruell jako Maekar Targaryen, Shaun Thomas jako Raymun Fossoway, Finn Bennett jako Aerion Targaryen, Edward Ashley jako Ser Steffon Fossoway, Tanzyn Crawford jako Tanselle, Henry Ashton jako Daeron Targaryen, Youssef Kerkour jako Steely Pate, Tom Vaughan-Lawlor jako Plummer oraz Daniel Monks as Ser Manfred Dondarrion.

Sześcioodcinkowa produkcja zadebiutuje w poniedziałek, 19 stycznia w HBO Max i na kanale HBO o godzinie 21:00. Nowe odcinki będą pojawiać się w serwisie i na kanale HBO co tydzień, aż do 23 lutego.

