Popularny serial prawniczy znika z Netflix. Czasu na oglądanie jest coraz mniej

Serial „W garniturach” to amerykański dramat prawniczy, który oryginalnie nadawany był w latach 2011–2019. Jego akcja toczy się w nowojorskiej kancelarii, gdzie prawnicy podejmują szybkie i ryzykowne decyzje.

Serial prawniczy, który nie pozwala się widzom oderwać. Krytycy są zachwyceni

Harvey Specter (Gabriel Macht) jest najlepszym prawnikiem finalizującym umowy w Nowym Jorku. Jest arogancki, inteligentny. Jednocześnie cały czas robi wszystko z charakterystycznym dla siebie urokiem. Dostaje właśnie szansę na awans w firmie, w której pracuje. Musi jednak zatrudnić wspólnika, który studiuje prawo na Harvardzie. (Nie)szczęśliwym zbiegiem okoliczności na rozmowę kwalifikacyjną dostaje się Mike Ross (Patrick J. Adams), który nie jest nawet studentem, ale posiada fotograficzną pamięć oraz cechy osobowości podobne do Harvey'a, przez co wzbudza on u niego zainteresowanie.

W obsadzie znalazły się też inne znane gwiazdy: między innymi Sarah Rafferty, Rick Hoffman, a także — w jednych z wcześniejszych sezonów — Meghan Markle.

Serial zdobył popularność zarówno w czasie pierwotnej emisji, jak i po dodaniu do bibliotek platform streamingowych. Widzowie mają do tego tytułu ogromny sentyment i mimo upływu lat wciąż pozostaje on jednym z najwyżej ocenianych seriali wszech czasów. Na polskim Filmwebie ma ocenę 8,1/10 od widzów i 7,5/10 od krytyków.

W polskim serwisie FDB „W garniturach” ma ocenę 7,6/10, przy czym krytycy ocenili serię na 8,5/10.

Jeden z największych serialowych hitów znika z Netfliksa

Jeżeli chcecie jednak obejrzeć serial po raz pierwszy lub do niego wrócić, musicie się teraz pospieszyć. Według zapowiedzi, „W garniturach” zniknie z Netfliksa w wielu krajach, w tym w Polsce już 31 grudnia 2025 roku. To znacząca zmiana, bo dla wielu widzów Netflix to jedyne miejsce, gdzie mogą obejrzeć cały serial.

Oczywiście — usunięcie z Netfliksa nie oznacza, że serial nie trafi na inną platformę streamingową, którą także subskrybujecie – na tę chwilę nie ma na to jednak żadnej gwarancji. Dlatego jeśli zależy ci na jego obejrzeniu lub już jesteś w trakcie jego seansu — musisz się pospieszyć.

