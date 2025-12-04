Ryan Murphy znów ma nowy serial. Tym razem w obsadzie światowe modelki

Po dość chłodnym przyjęciu „Wszystko dozwolone” – nowości na Disney+ z Kim Kardashian, Glenn Close, Naomi Watts czy Sarah Paulson, Ryan Murphy (seria „Potwory” na Netflix, „Wybory Paytona Hobarta”, seria „American Crime Story”, „Ratched” czy „Hollywood”), ma dla widzów swój kolejny już w ciągu ostatnich miesięcy serial.

Nowość nosi tytuł „The Beauty”. To jedenastoodcinkowy thriller, który przenosi widzów w świat, w którym tajemniczy wirus obdarza ludzi ponadprzeciętną urodą, jednocześnie niosąc ze sobą śmiertelne zagrożenie.

Wirus powodujący piękno. To akcja nowego serialu od Ryana Murphy'ego

Świat wielkiej mody pogrąża się w mroku, gdy międzynarodowe supermodelki zaczynają ginąć w makabrycznych okolicznościach. Agenci FBI Cooper Madsen (Evan Peters) i Jordan Bennett (Rebecca Hall) zostają wysłani do Paryża, aby odkryć co stoi za tajemniczą śmiercią modelek. Podczas zgłębiania sprawy natrafiają na przenoszony drogą płciową wirus, który przemienia zwykłych ludzi w uosobienie fizycznej perfekcji. Jednak piękno, które ze sobą niesie ma równie poważne konsekwencje.

Agenci przemierzają Paryż, Wenecję, Rzym i Nowy Jork, aby powstrzymać czyhające zagrożenie. Trop prowadzi agentów prosto do technologicznego bilionera (Ashton Kutcher), który stworzył tajemniczy lek o nazwie „The Beauty”. Biznesmen zrobi wszystko, by chronić swoje imperium i nie dopuścić do jego upadku.

W rolach głównych występują: Evan Peters, Anthony Ramos, Jeremy Pope, Ashton Kutcher oraz Rebecca Hall. Na ekranie gościnnie pojawili się: Amelia Gray Hamlin, Ari Graynor, Bella Hadid, Ben Platt, Billy Eichner, Isabella Rossellini, Jessica Alexander, Julie Halston, Lux Pascal, Meghan Trainor, Nicola Peltz Beckham, Peter Gallagher i Vincent D’Onofrio.

Nowy serial FX zadebiutuje w Disney+ już 22 stycznia. Na start dostępne będą trzy odcinki, a kolejne będą trafiać na platformę co tydzień. Wraz z datą ujawniony został plakat oraz zdjęcia z serialu.

