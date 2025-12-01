Netflix serwuje 28 nowości w tym tygodniu. Ten serial odpalą wszyscy

Najciekawszą z wyczekiwanych nowości jest serial – dramat/western o dwóch rodzinach, na czele których stoją dwie kobiety, grane przez uwielbiane aktorki – Gillian Anderson ("Z Archiwum X", "Sex Education") i Lenę Headey ("Gra o tron", "300"). Obejrzymy ponadto premierowo najnowszy film nominowanego do Oscara Noah Baumbacha ("Frances Ha", "Historia małżeńska") z Georgem Clooneyem i Adamem Sandlerem w rolach znanego aktora i menedżera, którzy wyruszają na pełną emocji wyprawę. '

W tym tygodniu na platformę wpadnie też nowa odsłona uwielbianego programu – eksperymentu społecznego, tym razem przeprowadzonego we Włoszech. Znajdzie się coś dla fanów produkcji dokumentalnych, kontynuacje kilku popularnych seriali, pierwsze świąteczne hity oraz hollywoodzkie produkcje – klasyki, które dobrze znamy i do których chętnie wracamy.

Przejrzyjcie pełną rozpiskę premier na Netflix w tym tygodniu, żeby nie przegapić świetnych nowości.

28 nowych tytułów w tym tygodniu na Netflix. Pełna rozpiska nowości

„Wszystkie puste pokoje”



Reporter Steve Hartman i fotograf Lou Bopp wyruszają w podróż po kraju, by udokumentować pokoje dzieci, które zginęły w szkolnych strzelaninach, podkreślając pilną potrzebę działania wobec zbierającej śmiertelne żniwo epidemii przemocy z użyciem broni.

Premiera: 01/12/2025



„Miłość jest ślepa: Włochy”



Społeczny eksperyment i niecodzienny program o współczesnym randkowaniu. Grupa singli, która chce, żeby ktoś pokochał ich za osobowość, a nie za wygląd, dostaje wyjątkową szansę znalezienia partnera. Wyeliminowane zostają wszystkie zewnętrzne rozpraszacze, ale haczyk jest taki, że decyzję o przyszłym wspólnym życiu trzeba podjąć jeszcze przed zobaczeniem drugiej osoby. Czy kiedy nadejdzie dzień ślubu, rzeczywistość i czynniki zewnętrzne przerwą zawiązane relacje, czy ślepa miłość okaże się silniejsza?

Premiera: 01/12/2025



„Łzy słońca”



Oddział amerykańskich żołnierzy ma za zadanie ewakuować lekarkę z obozu uchodźców w ogarniętej wojną domową Nigerii. Ta jednak nie chce porzucać swoich pacjentów.

Premiera: 01/12/2025



„Wszędobylska mamuśka”



W filmie Lorene Scafarii znakomita amerykańska aktorka Susan Sarandon wciela się w rolę matki, jednym kojarząc się z uosobieniem rodzicielskiej miłości, innym z prawdziwym utrapieniem. Co prawda wpadnie rano ze świeżymi bajglami i w razie potrzeby nakarmi psy, ale towarzyszą temu dziesiątki niezapowiedzianych wizyt i setki telefonów. A tego jej dorosła córka, będąca na skraju depresji, ma najwyraźniej dość. Życiowy zakręt to coś, co łączy obie kobiety, bo Marnie przeprowadziła się do Los Angeles, chcąc być bliżej córki, dopiero po śmierci ukochanego męża. Widząc wyraźną rezerwę ze strony Lori, znajduje inne "ofiary", którym postanawia odmienić życie. A to zorganizuje ekstrawaganckie wesele na jachcie, a to zachęci do kontynuowania edukacji zaprzyjaźnionego sprzedawcę iPadów. O sobie nieśmiało pomyśli dopiero wtedy, gdy na jej drodze pojawi się szarmancki emerytowany policjant.

Premiera: 01/12/2025



„Zjawa”



Ranny po ataku niedźwiedzia Hugh Glass jest świadkiem zabójstwa swojego syna. Pozostawiony przez mordercę na pewną śmierć, postanawia się zemścić za wszelką cenę.

Premiera: 01/12/2025



„Sztuczka”



Bo jest ulicznym magikiem i wychowuje młodszą siostrę. By poradzić sobie z problemami finansowymi, zaczyna dilować.

Premiera: 01/12/2025



„Dama w vanie”



Historia niezwykłej przyjaźni pomiędzy mężczyzną a ekscentryczną staruszką, która mieszka w samochodzie na jego podjeździe.

Premiera: 01/12/2025



„Egzorcyzmy Emily Rose”



Emily zostaje opętana przez demony. W trakcie egzorcyzmów umiera, a ksiądz, który je odprawiał, zostaje oskarżony o nieumyślne spowodowanie śmierci.

Premiera: 01/12/2025



„Film o pszczołach”



Niepozorna pszczoła postanawia położyć kres wyzyskiwaniu swojego gatunku przez ludzkość i rozpoczyna sądową batalię z handlującymi miodem korporacjami.

Premiera: 01/12/2025



„Zakładnik z Wall Street”



Gospodarz programu telewizyjnego zostaje wzięty jako zakładnik przez mężczyznę, który słuchając jego rad dotyczących inwestycji, stracił oszczędności swojego życia.

Premiera: 01/12/2025



„Niebo istnieje naprawdę”



Film na podstawie światowego bestselleru. To prawdziwa historia Coltona Burpo (Connor Corum) – chłopca, który podczas operacji znalazł się na granicy życia i śmierci. Rodzice (Kelly Reilly i Greg Kinnear) nie spodziewali się, że w ciągu następnych kilku miesięcy usłyszą piękną i wyjątkową opowieść o podróży chłopca do nieba i z powrotem. Czteroletni Colton oznajmił rodzicom, że opuścił swoje ciało podczas zabiegu, opisując, co jego rodzice robili, gdy on leżał na stole operacyjnym. Mówił o wizycie w niebie i przekazywał historie ludzi, z którymi spotkał się w zaświatach, a których nigdy wcześniej nie widział. Wspominał nawet o zdarzeniach mających miejsce jeszcze przed jego narodzinami. Zaskoczył opisami i mało znanymi szczegółami o niebie, dokładnie pasującymi do tego, co podaje Biblia, a o których, jako dziecko nie mógł wiedzieć. Colton opowiadał z rozbrajającą dziecięcą niewinnością o spotkaniach z członkami rodziny, którzy już odeszli z tego świata.

Premiera: 01/12/2025



„Najlepsi wrogowie”



Rok 1961, Karolina Północna. Lider lokalnego Ku Klux Klanu oraz czarnoskóra działaczka podejmują się konsultacji społecznych, by dojść do porozumienia w kwestii integracji szkolnej.

Premiera: 01/12/2025



„Matt Rife: Unwrapped – A Christmas Crowd Work Special”



Kto znalazł się na liście grzecznych i niegrzecznych dzieci Matta Rife'a? Dowiedz się, słuchając opinii komika na temat prezentów, informacji na temat tradycji świątecznych i nie tylko.

Premiera: 02/12/2025



„Holiday”



Dwie nieznające się kobiety, aby uciec od problemów, postanawiają na święta zamienić się domami. Iris przeprowadza się do słonecznego Los Angeles, a Amanda wyjeżdża na zaśnieżoną angielską wieś.

Premiera: 02/12/2025



„Miłość w prezencie”



Pełna werwy bezrobotna samotna mama udaje mężczyznę, żeby dostać pracę jako Święty Mikołaj w luksusowym ośrodku narciarskim. Kiedy jednak zaczyna się zakochiwać w kierowniku hotelu, nowy stan rzecz zaczyna się robić kłopotliwy.

Premiera: 03/12/2025



„ProkuraTOUR'a Rafał Pacześ”



Special komediowy nagrany podczas ogólnopolskiej trasy, który wjeżdża na wielki ekran z rozmachem, jakiego oczekują fani Paczesia.

Premiera: 03/12/2025



„Wakacje z teściową”, sezon 3.



W tym wciągającym reality show nowe małżeństwa i świeżo upieczeni teściowie odkrywają samych siebie na rajskiej wyspie.

Premiera: 03/12/2025



„Lali: Nie oglądam się za siebie”



W tym intymnym filmie dokumentalnym gwiazda muzyki pop Lali odsłania kulisy swojego życia, śledząc swoją artystyczną ewolucję i odkrywanie siebie podczas pierwszej trasy koncertowej po stadionach.

Premiera: 04/12/2025



„Odrzuceni”



Terytorium Waszyngtonu, 1854 rok. Matriarchinie dwóch zupełnie różnych rodzin — jednej bogatej i uprzywilejowanej, połączonej więzami krwi, i drugiej, stworzonej z sierot i wyrzutków, związanej miłością i koniecznością — splata los poprzez serię zbrodni, straszliwą tajemnicę, zakazaną miłość i kawałek ziemi, pod którym kryje się srebro. To zderzenie odzwierciedla amerykańską walkę między tymi, którzy mają wszystko, a tymi, którzy nie mają nic — w miejscu, gdzie sprawiedliwość nie sięga.

Premiera: 04/12/2025



„Złap mnie, jeśli potrafisz”



Oparta na faktach historia młodego fałszerza, który w latach 60., podając się za pilotów, lekarzy i profesorów, wyłudził z banków ponad 2,5 mln dolarów.

Premiera: 04/12/2025



„Wiara w sukces”, sezon 2.



Młodzi i ambitni przedsiębiorcy, których start-upy okazały się klapą, dostrzegają szansę na biznes w rebrandingu pewnej buddyjskiej świątyni.

Premiera: 04/12/2025



„100 lat New Yorkera”



Po raz pierwszy „The New Yorker” otwiera swoje drzwi przed nagrodzonym Oscarem reżyserem Marshallem Currym, oferując mu bezprecedensowy dostęp do swojej redakcji w momencie przełomowym dla wszystkich mediów. Filmowcy składają hołd stuleciu bezkompromisowego dziennikarstwa, literatury, która zdefiniowała całe pokolenia, oraz niezapomnianych rysunków.

Premiera: 05/12/2025



„Miłość i wino”



Młody i uprzywilejowany mężczyzna, który pracuje u swego bogatego ojca, wikła się w spiralę kłamstw, gdy traci głowę dla pracowitej studentki medycyny i próbuje przekonać ją, że tak jak ona pochodzi ze skromnej rodziny. Rezultat? Przezabawny chaos i mnóstwo poruszających wyznań.

Premiera: 05/12/2025



„Jay Kelly”



Nowy film nominowanego do Oscara Noah Baumbacha opowiada historię znanego aktora filmowego Jaya Kelly’ego (George Clooney), który wyrusza w podróż, aby skonfrontować się z przyszłością i teraźniejszą oraz wreszcie odnaleźć siebie. Towarzyszy mu oddany menedżer Ron (Adam Sandler). Ta zabawna i wzruszająca opowieść w kameralny i epicki sposób pokazuje, że w życiu każdego człowieka jest miejsce i na sukcesy, i na porażki.

Premiera: 05/12/2025



„List do Świętego Mikołaja 2”



Te święta od początku idą nie tak, jak powinny. Święty Mikołaj wpada w ręce bezwzględnej firmy zabawkarskiej i całe Boże Narodzenie staje pod znakiem zapytania. Salva, były złodziej próbujący dziś być dobrym ojcem, jego nastoletni syn i kilku psotnych pomocników mają tylko jedną noc, aby wymyślić plan, jak stawić czoła niespodziewanym wrogom i przywrócić magię świąt. Ta pełna akcji, czarów i humoru komedia familijna to kontynuacja popularnej serii, którą pokochały i dzieci, i dorośli. Czy bohaterom uda się uratować Mikołaja i sprawić, że święta znów będą radosne?

Premiera: 05/12/2025



„Cena zeznania”



Trzymający w napięciu thriller o losach Yun-su, kobiety oskarżonej o morderstwo męża, Mo Eun, tajemniczej nieznajomej zwanej czarownicą — oraz o ich licznych sekretach.

Premiera: 05/12/2025



„Podbić Manhattan”



W tym sezonie programu „Podbić Manhattan” Ryan Serhant porzuca „miłą atmosferę” na rzecz bezwzględnej ambicji, przechodząc do ofensywy, aby podkupić najlepszych agentów Nowego Jorku i jednocześnie rozwijać swoje imperium poza Manhattanem. Stawką w grze są luksusowe oferty warte setki milionów dolarów. Wszyscy czują presję. Rywalizacja robi się coraz bardziej zacięta, a przyjaźnie zostają wystawione na próbę, gdy agenci Serhanta walczą o to, kto przetrwa — i odniesie sukces — na najbardziej prestiżowym i bezwzględnym rynku nieruchomości Manhattanu.

Premiera: 05/12/2025



„Lorax”



Dwunastolatek wyrusza w podróż, chcąc znaleźć prawdziwe drzewo Truffula. Na swojej drodze spotyka Loraxa, nieco zrzędliwego obrońcę swojego świata.

Premiera: 07/12/2025Czytaj też:

