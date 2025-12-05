Andrzej Grabowski zaskakuje swoimi popisami w kuchni. Oto, co potrafi

Kiedy sporo gwiazd ucieka przed świętami w tropiki, on nie chowa głowy w piasek, ale ochoczo i z wprawą łapie za noże, chochle i patelnie.

Gwiazdorski duet szykuje wigilijne potrawy

Wybitny aktor gościł ostatnio w „Gwiazdorskiej kuchni Ani”. Oboje znają się od lat, ale nawet gospodyni programu nie wiedziała, jaki z niego mistrz kuchni, na dodatek pamiętający przepisy i smaki, które wyniósł z rodzinnego domu. W świątecznym wydaniu programu zabrali się za potrawy, które aktor pielęgnuje w pamięci od dziecka: zupę grzybową, polędwiczkę z groszkiem i sałatkę jarzynową wzbogaconą śledziem.

Serialowy Ferdek Kiepski wychował się na potrawach swojej mamy i ukochanej cioci Zosi, prawdziwej mistrzyni kuchni. Z tamtych czasów zapamiętał nie konkretne przepisy, lecz aromaty, które dzisiaj z łatwością odtwarza. Na dodatek kuchnia jest dla niego przestrzenią, w której czuje się wyjątkowo naturalnie. W programie, między krojeniem a doprawianiem, barwnie opowiada Ani Strażyńskiej o dawnych czasach, a także odsłania swoje kulinarne patenty.

Sekrety świątecznej kuchni Andrzeja Grabowskiego

Zupa grzybowa, jak podkreślił aktor, wymaga dwóch rzeczy: cierpliwego podsmażenia składników i właściwego przyprawienia. „Pieprz i grzyby to jest konieczność” – stwierdza stanowczo. Przy sałatce jarzynowej imponował precyzją w krojeniu, choć sam żartował: „Kiedyś ukroiłem sobie paznokieć”. Dodatek śledzia matiasa nadał potrawie nowego życia. Prawdziwą klasę pokazał jednak przy polędwiczce: błyskawicznie i równo kroił cebulę w talarki, a potem zdradził, czego przy tym mięsie nigdy nie wolno robić. „Nie bijemy polędwicy młotkiem” – zaznaczył stanowczo. Wystarczy pokroić ją grubo i delikatnie spłaszczyć dłonią.

Największą świąteczną tajemnicą Grabowskiego pozostaje jednak jego zupa rybna. Przyznaje, że pojawia się na jego stole tylko raz w roku, właśnie w Wigilię,i to czyni ją wyjątkową. Przepisu nie zdradza nikomu.

Gdzie obejrzeć świąteczne gotowanie Grabowskiego? Najnowszy odcinek „Gwiazdorskiej kuchni Ani” z udziałem Andrzeja Grabowskiego jest dostępny w serwisie TVP VOD.

