Zatrzęsienie nowości od Netfliksa w tym tygodniu! Ale to te 3 tytuły przyciągną tłumy

Od 5 do 11 października bibliotekę Netfliksa sukcesywnie wzbogacać będą nowe tytuły – w sumie zadebiutuje 14 produkcji. Mamy dla was pełną rozpiskę premier, wśród których powinniście zwrócić szczególną uwagę na: polski film, inspirowany życiem lidera zespołu Lady Pank, amerykański miniserial-thriller z Joshem Hartnettem w głównej roli oraz filmowy thriller w reżyserii Bena Afflecka z nim samym w głównej roli i partnerującym mu na ekranie Gillian Anderson, Stevenem Yeunem czy Kerry Washington.

Sprawdźcie wszystkie nowości Netfliksa na ten tydzień w poniższym zestawieniu i zapiszcie interesujące was tytuły na swoich listach „do obejrzenia”.

Mega nowości na Netflix w tym tygodniu. Pełna rozpiska premier

„Noc oczyszczenia”, części 1-5



Niedaleka przyszłość. W eksperymentalnej walce z przestępczością raz do roku przez 12 godzin każde naruszenie prawa, również morderstwo, jest całkowicie legalne.

Premiera: 5/10/2026



„Mojo Brookzz: I Know You Lying”



Mojo Brookzz opowiada o dziwacznych partnerach, dzikiej kulturze BBL i wielkim coming oucie swojej siostrzenicy w swoim debiutanckim specjalnym programie na platformie Netflix.

Premiera: 6/10/2026



„Love Village”, 3. sezon



Single w wieku od 35 do 60 lat wprowadzają się do domu na przedmieściach z nadzieją na znalezienie miłości w spokojnym i sielankowym otoczeniu z dala od twardej rzeczywistości życia. Czy uda im się znaleźć trwałą miłość, gdy ujawnią swoje prawdziwe oblicze wśród śmiechu, szczerych łez i kłótni? Czy opuszczą dom i wioskę z partnerem na resztę życia?

Premiera: 6/10/2026



„Kim jest Martin Mull?”



Muzyk, kultowy komik, niesztampowa postać telewizyjna, uznany malarz — Martin Mull spędził życie, wymyślając siebie na nowo, a każda z wersji była równie zaskakująca. Ten naszpikowany gwiazdami szczery film dokumentalny autorstwa Boba Sageta i Neila Berkeleya opowiada o ciągłych metamorfozach legendy komedii: od małych, zadymionych scen folkowych, przez telewizyjne hity, aż po świat sztuki. Opowieść prowadzą słowa Mulla oraz relacje jego przyjaciół, którzy obserwowali te zmiany: Steve’a Martina, Toma Waitsa, Davida Alana Griera i innych. To dowcipna, szczera i pełna afirmacji życia historia człowieka legendy, który, jak sam przyznaje, „nieźle się zabawił”.

Premiera: 7/10/2026



„Mniej obcy”



Napędzana muzyką opowieść inspirowana życiem legendarnego polskiego rockmana Jana Borysewicza. Film śledzi losy zbuntowanego gitarzysty, którego pierwsze spotkanie z rockiem rozpala obsesyjne pragnienie stworzenia zespołu zdolnego dorównać idolom. Dzięki talentowi i bezkompromisowej determinacji bohater przechodzi drogę od skromnych początków do pozycji lidera jednego z najpopularniejszych zespołów rockowych w kraju, Lady Pank, którego piosenki znają całe pokolenia. Sukces przychodzi gwałtownie, ale niesie ze sobą wysoką cenę. Rodzinne tragedie, osobiste upadki, konflikty z władzą i przekraczanie kolejnych granic zaczynają podkopywać zarówno jego osobiste relacje, jak i fundamenty zespołu. Pchany bezkompromisową potrzebą wolności, bohater musi zmierzyć się z ceną buntu i cienką granicą między twórczą wielkością a autodestrukcją.

Premiera: 7/10/2026



„Unforgettable: Zapisane w pamięci”, 1-4



Carrie Wells wykorzystuje niezwykły dar zapamiętywania szczegółów otaczającej rzeczywistości do rozwiązywania kolejnych spraw, pracując w nowojorskiej policji.

Premiera: 7/10/2026



„Skorumpowani”



Wyciek nagrania naraża czwórkę przyjaciół z dzieciństwa na bezpośrednie niebezpieczeństwo i wciąga ich w sidła szantażu, ujawniając ich najgłębiej skrywane tajemnice, ambicje i obawy. Pełna zwrotów akcji historia na podstawie powieści „Skorumpowani” Jorge Zepedy Pattersona, w której przyjaciele odkrywają, że lojalność spajająca ich ciasny krąg może być równie krucha jak ich sekrety.

Premiera: 7/10/2026



„Księgowy”



Gdy Christian zaczyna współpracować z firmą zajmującą się robotyką, odkrywa prawdziwy obraz sytuacji finansowej organizacji.

Premiera: 8/10/2026



„W głębinach”



Calvin Penney (Josh Hartnett) to uparty rybak o wielkim sercu z miasteczka na Nowej Fundlandii, który wciąż nie może otrząsnąć się po tajemniczej śmierci ojca przed kilkudziesięcioma laty. Kiedy niezidentyfikowane morskie stworzenie zaczyna terroryzować jego rodzinne miasto, Calvin jest zmuszony podjąć walkę, by ochronić swoją społeczność. Zdeterminowany, by zapewnić bezpieczeństwo swojemu synowi Wade’owi (Charlie Heaton) i reszcie rodziny, Calvin łączy siły z przybyłą na wyspę badaczką morską (Mackenzie Davis), by stawić czoła stworzeniu i odkryć skrywane tajemnice wyspy, zanim będzie za późno. Ten wzruszający, zabawny, ale też trzymający w napięciu sześcioodcinkowy miniserial o lokalnych legendach porusza tematykę rodziny, społeczności i zmian, które są zarówno przerażające, jak i nieuniknione.

Premiera: 8/10/2026



„Kiedy gasną światła”



Kobieta jest nawiedzana przez stwora, który pojawia się po zgaszeniu światła.

Premiera: 8/10/2026



„Zanim odejdą wody”



Peter ma zostać ojcem i chce zdążyć na poród żony. Zrządzenie losu skaże go na towarzystwo nieznośnego początkującego aktora.

Premiera: 8/10/2026



„Zwierzęta”



Kiedy ich syn zostaje porwany, kandydat na burmistrza Los Angeles i jego żona wpadają w sidła oszustwa. Walcząc o zdobycie okupu, zmuszeni są podejmować decyzje – i ujawniać sekrety – które mogą zniszczyć ich świat.

Premiera: 9/10/2026



„Moje serce bije tylko przy tobie”



„Moje serce bije tylko przy tobie” to elektryzująca komedia romantyczna o mężczyźnie, którego sztuczne serce zaczyna się rozładowywać, i kobiecie, która dzięki swoim unikalnym zdolnościom może naładować jego baterię.

Premiera: 9/10/2026



„Krzyk”, 1-3



Małym miasteczkiem Woodsboro wstrząsa seria brutalnych morderstw. Tajemniczy zabójca dzwoni do ofiar i prowadzi z nimi nierówną grę o życie.

Premiera: 9/10/2026 Czytaj też:

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