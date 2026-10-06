Hipnotyzer, którego w Polsce oglądały miliony. HBO Max stworzyło film o Kaszpirowskim

W miniony weekend media poinformowały o śmierci Anatolija Kaszpirowskiego, jednej z najbardziej rozpoznawalnych i budzących emocje postaci życia publicznego przełomu lat 80. i 90. w tej części Europy.

HBO Max stworzyło film o Anatoliju Kaszpirowskim. Sam „uzdrowiciel” brał udział w projekcie

Adin, dwa, tri... Wiele osób do tej pory pamięta to słynne odliczanie płynące z telewizora. Anatolij Kaszpirowski bez wątpienia pozostaje jednym z najbardziej wyrazistych symboli lat 90. i fenomenem telewizji całego bloku wschodniego. Podczas jego seansów pustoszały ulice, a niejedna osoba wierzyła, że słynny lekarz na zawsze odmieni jej życie. Mówiono, że jego niesamowite umiejętności mogą wyleczyć całą gamę dolegliwości – od wypadających włosów po nowotwory.

Jego historia to również opowieść o wierze, nadziei, strachu i potrzebie pewności, które potrafiły połączyć miliony ludzi wokół jednego głosu. Na tle rozpadającego się imperium sowieckiego film pokazuje, jak medialna postać może zyskać status potężnego autorytetu – i dlaczego mechanizmy, które wyniosły Kaszpirowskiego na szczyt popularności, wciąż pozostają nam zaskakująco bliskie.

Reżyserem i scenarzystą filmu HBO Original „Kaszpirowski„ jest Łukasz Konopa. Za produkcję odpowiadają Daria Maślona i Stanisław Zaborowski z firmy Silver Frame, a producentką ze strony HBO – Magda Szczawińska. Autorem zdjęć jest Kacper Czubak, za montaż odpowiada Agnieszka Białek, a muzykę skomponowali Jonatan Pastirčák i Oliver Torr oraz Marcin Mazurek.

Premiera filmu „Kaszpirowski” na platformie HBO Max już 18 grudnia.

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