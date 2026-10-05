Pierwszy polski serial medyczny od Netflix nadchodzi! Leszek Lichota w głównej roli

Kiedy wybitny neurochirurg Dawid Łazarz (Leszek Lichota) trafia na medyczne zesłanie, szpitalny oddział staje się areną bezkompromisowej walki o ludzkie życia i własne decyzje. Już w listopadzie zadebiutuje „Znieczulenie” – pierwszy polski dramat medyczny Netfliksa – w którym obok Leszka Lichoty wystąpią Karolina Gruszka, Aleksandra Popławska, Masza Wągrocka, Filip Kowalewicz, Dorota Kolak, Mariusz Bonaszewski, Gamou Fall, Hugo Tarres, Krzysztof Stelmaszyk, Zbigniew Suszyński, Arkadiusz Brykalski, Marcin Czarnik, Karol Biskup, Magdalena Koleśnik i Joanna Balasz.

Netflix z nowym polskim serialem. O czym będzie „Znieczulenie”?

Znieczulenie to pierwszy polski dramat medyczny w Netfliksie, wprowadzający widza w pełen napięć świat szpitalnych zawirowań. Doktor Łazarz (w tej roli Leszek Lichota) to wybitny neurochirurg, którego kariera w dużym szpitalu nagle dobiega końca po śmiałej, lecz nieudanej operacji. Zmuszony do opuszczenia wielkiego ośrodka, podejmuje pracę w szpitalu na prowincji. Poznając zżytą lokalną społeczność i panujące tam, nieznane mu reguły, Łazarz odkrywa, że jego gotowość do łamania zasad, by ratować pacjentów, budzi zarówno podziw, jak i kontrowersje. Jego pewność siebie i brak pokory czynią go wyjątkowym lekarzem, ale też narażają na konflikt z systemem i etyką oraz uwidaczniają ciężar odpowiedzialności, jaką ponosi za życie innych. Aby serial Znieczulenie był na ekranie zgodny z procedurami i realiami współczesnej praktyki medycznej, nad produkcją czuwali konsultanci medyczni. Wkład kreatywny wniósł Neal Baer – lekarz i producent, znany m.in. z pracy przy kultowym serialu Ostry dyżur – który dzielił się z twórcami i aktorami swoim bogatym doświadczeniem dramaturgicznym.

Zobaczcie pierwszą zapowiedź nadchodzącego serialu:

Premiera „Znieczulenia” na Netflix już 4 listopada. Pierwszy sezon liczyć będzie 8 odcinków.

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