HBO Max ma nowy polski kryminał z ukochaną aktorką. Ten 6-odcinkowy serial już zadebiutował!

Magdalena Cielecka powraca w kolejnej ekranizacji bestsellerowego kryminału, tym razem autorstwa Roberta Małeckiego. „Zmora” to mroczna opowieść o sekretach, które przetrwały dekady, i przeszłości, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Akcja serialu rozgrywa się współcześnie oraz w latach 80. i 90., splatając losy bohaterów w historię pełną niedopowiedzeń, lęków i niewygodnych prawd.

Nowy serial kryminalny na HBO Max. O czym jest polska „Zmora”?

Kontrowersyjna dziennikarka Kama Kosowska wraca do Torunia na zjazd licealny. Spotkanie dawnych przyjaciół budzi uśpione uczucia i stare urazy. Kama błyskawicznie staje się gwiazdą wieczoru, zwłaszcza gdy imprezę przerywa Michał, jej przyjaciel z dzieciństwa. Przyjazd Kamy do rodzinnego miasta zbiega się w czasie z reaktywowaniem sprawy zaginięcia Piotrka, w której była świadkiem. Kobieta wraca myślami do feralnej nocy z 1994 roku. Ojciec ostrzega ją, by nie rozdrapywała przeszłości, ale komisarz z Archiwum X, Tomasz Korcz, zaczyna bacznie przyglądać się zarówno jej, jak i Władysławowi. Gdy dochodzi do tragedii, której ofiarą pada ojciec zaginionego Piotrka, Kama przypadkiem wpada na trop sprawcy. Czy zdąży powiedzieć prawdę?

Na ekranie oprócz Magdaleny Cieleckiej użytkownicy serwisu HBO Max zobaczą także: Piotra Żurawskiego, Łukasza Simlata, Piotra Głowackiego, Aleksandra Krupę, Marię Pakulnis, Katarzynę Bujakiewicz, Piotra Jankowskiego, Dorotę Kolak, Roberta Gulaczyka, Annę Mrozowską, Monikę Pikułę, Anouk Matejkę, Waldemara Kownackiego, a także młode pokolenie aktorów: Oliwię Gołębiowską, Eryka Wróbla oraz Olgierda Blecharza. Gościnnie w „Zmorze” pojawią się także Michalina Łabacz i Sławomira Łozińska.

Pierwszy odcinek najnowszej produkcji HBO Original już od dziś, piątku 2 października tylko w HBO Max. Kolejne epizody będą pojawiały się co tydzień w piątki, aż do finału 6 listopada.

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