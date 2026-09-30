Ten kryminał włączymy wszyscy! Nowy serial na horyzoncie, podstawą bestseller

Już na dniach zobaczymy serial kryminalny „Ukryte w ciemności” trzymającego w napięciu dramatu opartego na bestsellerowych powieściach kryminalnych „Lazarus” i „The Sandman” autorstwa Lars Kepler.

Lars Kepler (pseudonim literacki małżeństwa szwedzkich pisarzy – red.) należą do grona najpopularniejszych autorów thrillerów na świecie. Dziesięć opublikowanych przez nich powieści kryminalnych sprzedało się łącznie w ponad 20 milionach egzemplarzy na całym świecie. Seria książek została przetłumaczona na 40 języków i jest dystrybuowana w ponad 170 krajach.

W serialu występują i pełnią funkcję producentów wykonawczych zdobywca nagród Tony i Actor Award oraz nominowany do nagród Emmy i Złotych Globów Liev Schreiber, a także nominowana do nagrody Emmy Zazie Beetz. W obsadzie znajduje się również zdobywca nagród Emmy, Złotego Globu i Actor Award Stephen Graham. 10-odcinkowy dramat został napisany i wyprodukowany wykonawczo przez Johna Hlavina, który pełni także funkcję showrunnera serialu, oraz laureata nagrody BAFTA Rowana Joffe’a.

Nowy serial kryminalny nadchodzi! To ekranizacja słynnych powieści

Serial opowiada historię Jonaha Lynna (Schreiber), byłego żołnierza, który zostaje detektywem wydziału zabójstw. Zmęczony brutalną codziennością na ulicach Filadelfii przeprowadza się do niewielkiego miasteczka w zachodniej Pensylwanii z nadzieją na spokojniejsze życie. Sielanka szybko dobiega jednak końca, gdy mieszkańcy stają się celem wyjątkowo przebiegłego seryjnego mordercy Jurka Waltera (Graham). Aby ochronić swoich bliskich, Jonah będzie musiał zmierzyć się z największym wyzwaniem w swoim życiu. Gdy desperackie poszukiwania ostatniej zaginionej ofiary prowadzą do nieuniknionej konfrontacji jego przybranej córki, agentki FBI Sagi Bauer (Beetz) z Jurkiem, Jonah staje przed pytaniem: jak daleko będzie gotów się posunąć?

W obsadzie, obok Schreibera, Beetz i Grahama, znaleźli się także Bill Camp, Rory Culkin, Chrissy Metz, Poorna Jagannathan oraz Gary Carr.

Serial „Ukryte w ciemności” zadebiutuje na Apple TV dwoma odcinkami w piątek, 30 października 2026 roku. Kolejne będą emitowane w każdy piątek aż do 25 grudnia 2026 roku.

Czytaj też:

100 najlepszych seriali XXI wieku według „The New York Times”. Podpowiadamy, gdzie je obejrzycie Czytaj też:

70+ nowości w październiku na Netflix! Zatrzęsienie świetnych premier