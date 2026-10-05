Trzy filmy mistrza kina trafiły właśnie na HBO Max! Światowy TOP

Stanley Kubrick wraca na HBO Max w potrójnym wydaniu. Od 4 października w serwisie można znaleźć trzy filmy jednego z najbardziej bezkompromisowych reżyserów w historii kina – każdy z nich zabiera widza w zupełnie inną stronę, ale wszystkie łączy charakterystyczna dla Kubricka obsesja, precyzja i niepokojąca atmosfera. Jeśli macie ochotę przypomnieć sobie, dlaczego jego filmy do dziś potrafią jednocześnie zachwycać i wytrącać z równowagi, to dobry moment, by wrócić do tych klasyków.

Trzy nowe filmy Stanleya Kubricka HBO Max. Kino, które trzeba obejrzeć

„Mechaniczna pomarańcza”



Główny bohater, Alex de Large, to młody i zdegenerowany lider „Drugów” – grupy młodocianych, ekstrawaganckich chuliganów, ubierających się w białe stroje, meloniki i martensy. Wieczorami przesiadują w barze, pijąc mleko i wsłuchując się w muzykę Ludwiga van Beethovena. Jednak nocami wyruszają do miasta, by bić, okradać bezbronnych ludzi i gwałcić kobiety. W końcu dochodzi do morderstwa... Wewnątrz grupy zaczyna się źle dziać, kumple postanawiają zmienić przywódcę, a sprzeciwiający się temu Alex zostaje wystawiony policji i skazany na 14 lat więzienia. Po dwóch latach odsiadki otrzymuje propozycję nie do odrzucenia – w zamian za skrócenie wyroku ma się poddać nowej eksperymentalnej terapii mającej na celu wyeliminowanie skłonności do przemocy. Niezwłocznie podpisuje niezbędne dokumenty i zostaje wywieziony do specjalistycznej kliniki, gdzie dwa razy dziennie jest poddawany praniu mózgu.



„Oczy szeroko zamknięte”



Tom Cruise i Nicole Kidman grają w ostatnim obrazie Stanleya Kubricka małżeństwo uwikłane w skomplikowaną sieć zazdrości i seksualnej obsesji. Na wigilii organizowanej przez bogatego, niebanalnego Victora Zieglera (Sydney Pollack) prowokacyjne umizgi i niewinne flirty wzbudzają podejrzenie – lekarz wyższych sfer dr William Harford (Cruise) i jego seksowna żona Alice (Kidman) zerkają na siebie z daleka. Nieco później, ta pozornie doskonała para zweryfikuje swoje intymne fantazje seksualne, ale bez udziału współmałżonka. William złapany między rzeczywistością a iluzją, zazdrością i obsesją, walczy ze swoimi wewnętrznymi pragnieniami. Czy pozwoli on dojść do głosu swym fantazjom erotycznym, czy też zachowa je w ukryciu? Czasami człowiek widzi wyraźniej, gdy jego oczy są szeroko zamknięte.



„Lśnienie”



Jack Torrance (Jack Nicholson) pracuje jako dozorca hotelu Panorama w górach stanu Colorado. Pensjonat jest zamknięty na zimę więc Jack z rodziną są jedynymi mieszkańcami budynku. Kiedy burze śnieżne blokują familię Torrance'ów w hotelu, Danny, syn Jacka, który ma nadprzyrodzone, telepatyczne zdolności odkrywa, że pensjonat jest nawiedzony i duchy powoli doprowadzają jego ojca do obłędu. Kiedy Jack spotyka zjawę pana Grady'ego, poprzedniego dozorcę hotelu, sytuacja staje się coraz groźniejsza. Czytaj też:

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