Sztosy od HBO Max! Ponad 25 nowości, w tym takie perełki

Jeden z najlepiej ocenianych seriali na świecie w całości, nowa polska produkcja oryginalna, trzy filmy od Davida Finchera i trzy absolutne klasyki od Stanleya Kubricka, wiele opcji dla fanów thrillerów i kryminałów i mnóstwo innych propozycji. To wszystko i dużo więcej serwuje nam w pierwszej połowie października serwis HBO Max.
Nowości na HBO Max w pierwszej połowie października. Pełna rozpiska premier
„Zmora”
Kama wraca do rodzinnego miasta i wikła się w sprawę zaginięcia sprzed lat. Rodzinne sekrety, namiętności i zbrodnia ujawniają, że przeszłość nigdy nie milknie.
Premiera: 2 października
„Strange: Junji Ito's Tales for Sleepless Nights”
Trzynaście mrożących krew w żyłach historii, w których piękno, pożądanie i lęk przybierają koszmarną formę.
Premiera: 2 października
„Dorwać Jiro”
W futurystycznym Los Angeles tajemniczy mistrz sushi Jiro wyrusza na krwawą drogę zemsty. Na podstawie bestsellerowej serii powieści graficznych.
Premiera: 4 października
„Babylon Berlin”
Luty 1933. Gdy Hitler przejmuje władzę, mieszkańcy Berlina muszą wybrać: podporządkować się, stawić opór, uciec lub działać.
Premiera: 7 października
„Furia”, 2. sezon
Współczesny serial obyczajowy o pięciu kobietach, które stają w obliczu skrajnych sytuacji, wyzwalających ich gniew.
Premiera: 9 października
„Crystal Lake”
Po śmierci syna powracają wspomnienia z przeszłości Pameli Voorhees, ujawniając mroczny sekret.
Premiera: 15 października
„The Social Network”
Nagrodzona trzema Oscarami opowieść o początkach najpopularniejszego portalu społecznościowego i jego kontrowersyjnym twórcy Marku Zuckerbergu.
Premiera: Już dostępny
„Siedem”
Detektywi William Somerset i David Mills tropią seryjnego zabójcę, który popełnia wyjątkowo brutalne morderstwa.
Premiera: Już dostępny
„Zodiak”
W okolicach San Francisco grasuje psychopatyczny seryjny morderca, a jego zbrodnie są coraz bardziej zuchwałe.
Premiera: Już dostępny
„21 Jump Street”
Dwóch gliniarzy dołącza do tajnego oddziału Jump Street i niespodziewanie dla siebie samych wraca do liceum, aby rozpracować sprawę dealerów narkotyków.
Premiera: 2 października
„22 Jump Street”
Opowieść o dwóch policjantach, którzy pod przykrywką prowadzą dochodzenie w amerykańskim college’u.
Premiera: 2 października
„Poeta”
Starzejący się poeta Oscar zostaje mentorem utalentowanej nastolatki Yurlady. Wkrótce przekonuje się, że świat poezji może ją więcej kosztować niż dać.
Premiera: 2 października
„Dziwne zbiory”
Detektywi ponownie ruszają tropem seryjnego zabójcy z przeszłości, którego powrót zapowiada falę makabrycznych i niewyjaśnionych zbrodni.
Premiera: 2 października
„Dwaj prokuratorzy”
W ZSRR w 1937 r. nowo mianowany prokurator bada sprawę opozycyjnego pisarza bolszewickiego, który został niesłusznie uwięziony i poddany torturom.
Premiera: 3 października
„Świat w płomieniach”
Biały Dom staje się celem ataku grupy bezwzględnych terrorystów. Świadkiem wydarzeń i jedynym człowiekiem zdolnym ocalić prezydenta USA jest młody policjant John Cale.
Premiera: 3 października
„Mechaniczna pomarańcza”
Alex DeLarge wraz ze swoim gangiem sieje spustoszenie na ulicach. Kiedy trafia do więzienia, otrzymuje propozycję odmiany swojego życia.
Premiera: 4 października
„Oczy szeroko zamknięte”
Młode małżeństwo zostaje wplątane w sieć zazdrości i seksualnej obsesji. Ostatni film w reżyserii wielkiego Stanleya Kubricka.
Premiera: 4 października
„Lśnienie”
Pisarz podejmuje pracę dozorcy w pustym hotelu wysoko w górach, gdzie ma spędzić zime z żoną i synkiem. Kiedy jednak zamieź śnieżna zamyka drogę, nagromadzona w hotelu zła energia zaczyna doprowadzać mężczyznę do szaleństwa.
Premiera: 4 października
„Rozejm”
Dwaj młodzi mężczyźni z przeciwnych stron hiszpańskiej wojny domowej trafiają do sowieckiego łagru, gdzie razem walczą o przetrwanie.
Premiera: 5 października
„Tajemnicze spojrzenie flaminga”
W Chile lat 80. jedenastoletnia Lidia dorasta w nietypowej rodzinie obwinianej o tajemniczą chorobę. W atmosferze strachu szuka zemsty i bezpiecznego miejsca dla siebie.
Premiera: 7 października
„Nieczysta gra”
Mistrz złodziej Parker planuje największy skok w życiu. Wraz z ekipą wpada na trop łupu, który stawia ich przeciw nowojorskiej mafii.
Premiera: 9 października
„Klopsiki kontratakują”
Kolejna część przygód szalonego naukowca, który stworzył przez przypadek bardzo niebezpieczny wynalazek – maszynę zmieniającą wodę w jedzenie.
Premiera: 10 października
„Klopsiki i inne zjawiska pogodowe”
Zainspirowany książką dla dzieci film opowiada o mieście, w którym jedzenie spada z nieba jak deszcz.
Premiera: 10 października
„Upadek Herkulesa”
Po ataku na własnego syna straumatyzowany wojną żołnierz trafia do ośrodka dla weteranów, by nauczyć się panować nad gniewem.
Premiera: 10 października
„Zęby mleczne”
Gdy w Rumunii lat 80. zbliża się rewolucja, młoda Maria musi zmierzyć się z brutalną rzeczywistością po tajemniczym zaginięciu siostry.
Premiera: 10 października
„Jak bracia”
Dwójka przyjaciół z małej wioski w północnych Indiach walczy o pracę w policji, która może dać im szacunek i lepsze życie.
Premiera: 14 października
„Milczenie owiec”
Stażystka FBI zostaje wyznaczona przez przełożonego do przesłuchania uwięzionego kanibalistycznego psychopaty, Hannibala „Kanibala” Lectera.
Premiera: 15 października
„Uncharted”
Poszukiwacz skarbów Nathan Drake, potomek odkrywcy Sir Francisa Drake'a, dowiaduje się, gdzie znajduje się El Dorado, legendarne południowoamerykańskie złote miasto.
Premiera: 15 października
„Ślady przynależności”
Chorwatka mieszkająca w Amsterdamie szuka w Europie swojego miejsca. Odpowiedź znajduje w rodzinnej przeszłości.
Premiera: 2 października Czytaj też:
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