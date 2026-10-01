Sztosy od HBO Max! Ponad 25 nowości, w tym takie perełki

Jeden z najlepiej ocenianych seriali na świecie w całości, nowa polska produkcja oryginalna, trzy filmy od Davida Finchera i trzy absolutne klasyki od Stanleya Kubricka, wiele opcji dla fanów thrillerów i kryminałów i mnóstwo innych propozycji. To wszystko i dużo więcej serwuje nam w pierwszej połowie października serwis HBO Max.

Nowości na HBO Max w pierwszej połowie października. Pełna rozpiska premier

„Zmora”



Kama wraca do rodzinnego miasta i wikła się w sprawę zaginięcia sprzed lat. Rodzinne sekrety, namiętności i zbrodnia ujawniają, że przeszłość nigdy nie milknie.

Premiera: 2 października



„Strange: Junji Ito's Tales for Sleepless Nights”



Trzynaście mrożących krew w żyłach historii, w których piękno, pożądanie i lęk przybierają koszmarną formę.

Premiera: 2 października



„Dorwać Jiro”



W futurystycznym Los Angeles tajemniczy mistrz sushi Jiro wyrusza na krwawą drogę zemsty. Na podstawie bestsellerowej serii powieści graficznych.

Premiera: 4 października



„Babylon Berlin”



Luty 1933. Gdy Hitler przejmuje władzę, mieszkańcy Berlina muszą wybrać: podporządkować się, stawić opór, uciec lub działać.

Premiera: 7 października



„Furia”, 2. sezon



Współczesny serial obyczajowy o pięciu kobietach, które stają w obliczu skrajnych sytuacji, wyzwalających ich gniew.

Premiera: 9 października



„Crystal Lake”



Po śmierci syna powracają wspomnienia z przeszłości Pameli Voorhees, ujawniając mroczny sekret.

Premiera: 15 października



„The Social Network”



Nagrodzona trzema Oscarami opowieść o początkach najpopularniejszego portalu społecznościowego i jego kontrowersyjnym twórcy Marku Zuckerbergu.

Premiera: Już dostępny



„Siedem”



Detektywi William Somerset i David Mills tropią seryjnego zabójcę, który popełnia wyjątkowo brutalne morderstwa.

Premiera: Już dostępny



„Zodiak”



W okolicach San Francisco grasuje psychopatyczny seryjny morderca, a jego zbrodnie są coraz bardziej zuchwałe.

Premiera: Już dostępny



„21 Jump Street”



Dwóch gliniarzy dołącza do tajnego oddziału Jump Street i niespodziewanie dla siebie samych wraca do liceum, aby rozpracować sprawę dealerów narkotyków.

Premiera: 2 października



„22 Jump Street”



Opowieść o dwóch policjantach, którzy pod przykrywką prowadzą dochodzenie w amerykańskim college’u.

Premiera: 2 października



„Poeta”



Starzejący się poeta Oscar zostaje mentorem utalentowanej nastolatki Yurlady. Wkrótce przekonuje się, że świat poezji może ją więcej kosztować niż dać.

Premiera: 2 października



„Dziwne zbiory”



Detektywi ponownie ruszają tropem seryjnego zabójcy z przeszłości, którego powrót zapowiada falę makabrycznych i niewyjaśnionych zbrodni.

Premiera: 2 października



„Dwaj prokuratorzy”



W ZSRR w 1937 r. nowo mianowany prokurator bada sprawę opozycyjnego pisarza bolszewickiego, który został niesłusznie uwięziony i poddany torturom.

Premiera: 3 października



„Świat w płomieniach”



Biały Dom staje się celem ataku grupy bezwzględnych terrorystów. Świadkiem wydarzeń i jedynym człowiekiem zdolnym ocalić prezydenta USA jest młody policjant John Cale.

Premiera: 3 października



„Mechaniczna pomarańcza”



Alex DeLarge wraz ze swoim gangiem sieje spustoszenie na ulicach. Kiedy trafia do więzienia, otrzymuje propozycję odmiany swojego życia.

Premiera: 4 października



„Oczy szeroko zamknięte”



Młode małżeństwo zostaje wplątane w sieć zazdrości i seksualnej obsesji. Ostatni film w reżyserii wielkiego Stanleya Kubricka.

Premiera: 4 października



„Lśnienie”



Pisarz podejmuje pracę dozorcy w pustym hotelu wysoko w górach, gdzie ma spędzić zime z żoną i synkiem. Kiedy jednak zamieź śnieżna zamyka drogę, nagromadzona w hotelu zła energia zaczyna doprowadzać mężczyznę do szaleństwa.

Premiera: 4 października



„Rozejm”



Dwaj młodzi mężczyźni z przeciwnych stron hiszpańskiej wojny domowej trafiają do sowieckiego łagru, gdzie razem walczą o przetrwanie.

Premiera: 5 października



„Tajemnicze spojrzenie flaminga”



W Chile lat 80. jedenastoletnia Lidia dorasta w nietypowej rodzinie obwinianej o tajemniczą chorobę. W atmosferze strachu szuka zemsty i bezpiecznego miejsca dla siebie.

Premiera: 7 października



„Nieczysta gra”



Mistrz złodziej Parker planuje największy skok w życiu. Wraz z ekipą wpada na trop łupu, który stawia ich przeciw nowojorskiej mafii.

Premiera: 9 października



„Klopsiki kontratakują”



Kolejna część przygód szalonego naukowca, który stworzył przez przypadek bardzo niebezpieczny wynalazek – maszynę zmieniającą wodę w jedzenie.

Premiera: 10 października



„Klopsiki i inne zjawiska pogodowe”



Zainspirowany książką dla dzieci film opowiada o mieście, w którym jedzenie spada z nieba jak deszcz.

Premiera: 10 października



„Upadek Herkulesa”



Po ataku na własnego syna straumatyzowany wojną żołnierz trafia do ośrodka dla weteranów, by nauczyć się panować nad gniewem.

Premiera: 10 października



„Zęby mleczne”



Gdy w Rumunii lat 80. zbliża się rewolucja, młoda Maria musi zmierzyć się z brutalną rzeczywistością po tajemniczym zaginięciu siostry.

Premiera: 10 października



„Jak bracia”



Dwójka przyjaciół z małej wioski w północnych Indiach walczy o pracę w policji, która może dać im szacunek i lepsze życie.

Premiera: 14 października



„Milczenie owiec”



Stażystka FBI zostaje wyznaczona przez przełożonego do przesłuchania uwięzionego kanibalistycznego psychopaty, Hannibala „Kanibala” Lectera.

Premiera: 15 października



„Uncharted”



Poszukiwacz skarbów Nathan Drake, potomek odkrywcy Sir Francisa Drake'a, dowiaduje się, gdzie znajduje się El Dorado, legendarne południowoamerykańskie złote miasto.

Premiera: 15 października



„Ślady przynależności”



Chorwatka mieszkająca w Amsterdamie szuka w Europie swojego miejsca. Odpowiedź znajduje w rodzinnej przeszłości.

Premiera: 2 października Czytaj też:

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