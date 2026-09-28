100 najlepszych seriali XXI wieku według „The New York Times”. Podpowiadamy, gdzie je obejrzycie

„The New York Times” zapytał 516 osób pracujących przy produkcjach telewizyjnych (wśród nich znaleźli się m.in. aktorzy, scenarzyści, producenci i showrunnerzy), o to, które seriale powstałe w XXI wieku zasługują na szczególne uznanie. Każdy z uczestników mógł wybrać do 10 tytułów, które jego zdaniem wyróżniają się na tle pozostałych. Pod uwagę brano tytuły, których pierwszy odcinek miał premierę po 1 stycznia 2000 roku. Nie obowiązywały przy tym ściśle określone kryteria oceny. Głosujący mogli kierować się zarówno poziomem artystycznym, jakością scenariusza i aktorstwa, jak i znaczeniem danej produkcji dla popkultury czy własnymi, subiektywnymi odczuciami. Dzięki temu zestawienie łączy najbardziej znane telewizyjne przeboje z tytułami, które nie zawsze pojawiały się na pierwszym planie.

Publikujemy pełną listę seriali wraz z ich opisami, a także podpowiadamy, na której platformie streamingowej w Polsce możecie obejrzeć te tytuły.

Ranking „The New York Times”: 100 najlepszych seriali XXI wieku

„Skandal” (Disney+)



Olivia Pope, niegdyś dyrektor ds. komunikacji Białego Domu, otwiera firmę zajmującą się wyciszaniem skandali i zarządzaniem kryzysowym.



„Kochane kłopoty” (Netflix, Prime Video, Disney+)



Lorelai samotnie wychowuje szesnastoletnią córkę w małym miasteczku pełnym przyjaznych ludzi. Rory zostaje przyjęta do prestiżowej prywatnej szkoły, na którą nie stać jej matkę.



„The OA” (Netflix)



Siedem lat po zniknięciu z domu młoda kobieta powraca. Ma teraz jednak tajemnicze zdolności i rekrutuje pięcioro nieznajomych do pewnej tajnej misji.



„Community” (Netflix)



Jeff Winger (Joel McHale) traci swoją pracę, gdy okazuje się, że nie posiada on licencji prawniczej. W celu uzyskania dyplomu uprawniającego go do wykonywania zawodu prawnika, zapisuje się na studia. Tam poznaje piękną studentkę Brittę (Gillian Jacobs). W celu lepszego zapoznania się z dziewczyną, Jeff zakłada fikcyjną grupę mającą się wspólnie uczyć.



„Halt and Catch Fire”



Mała firma elektroniczna opiera się konkurencji i próbuje jako pierwsza wprowadzić do sprzedaży przenośny komputer osobisty.



„Dr House” (SkyShowtime, Prime Video, Netflix)



Grupa lekarzy na czele z charyzmatycznym, acz aspołecznym doktorem House'em diagnozuje nietypowe choroby, niejednokrotnie ratując życie pacjentom.



„Dyplomatka” (Netflix)



Pośród międzynarodowego kryzysu amerykańska dyplomatka próbuje odnaleźć się w roli ambasadorki USA w Wielkiej Brytanii i burzliwym małżeństwie z gwiazdą polityki.



„Stacja jedenasta” (HBO Max)



Postapokaliptyczna opowieść o grupie ludzi, która przeżyła pandemię grypy i próbuje odbudować świat.



„Długa noc” (HBO Max)



Nowy Jork. Po nocy spędzonej na imprezowaniu z nieznajomą kobietą mężczyzna budzi się przy jej zwłokach i zostaje oskarżony o morderstwo.



„Katastrofa”



Komedia o Irlandce i Amerykaninie, którzy w Londynie próbują się w sobie zakochać, wpędzając się przy tym w totalny chaos. Niezdarna namiętność, błyskawiczna ciąża i prawdziwa katastrofa stanowią fundament tego płonącego, rozpadającego się związku.



„Mogło być gorzej” (HBO Max)



Były zawodowy bejsbolista po latach wraca do rodzinnego miasta, by podjąć pracę jako nauczyciel wychowania fizycznego.



„Reniferek” (Netflix)



Uprzejmy gest komika wobec bezbronnej kobiety staje się początkiem obsesji, która może zrujnować życie ich obojga.



„Dexter” (SkyShowtime, Netflix)



Dexter prowadzi podwójne życie. Za dnia jest cenionym specjalistą ds. krwi w departamencie policji, a nocą zabija złoczyńców, którzy wymykają się organom sprawiedliwości.



„Rdzenni i wściekli” (Disney+)



Czterech rdzennych nastolatków z rezerwatu w Oklahomie popełnia przestępstwa, aby uzbierać pieniądze i wyjechać do Kalifornii.



„Szogun” (Disney+)



Kiedy w 1600 roku w Japonii Lord Yoshii Toranaga walczy o życie ze sprzymierzonymi przeciwko niemu wrogami z Rady Regentów, w pobliskiej wiosce rybackiej odnaleziony zostaje tajemniczy europejski okręt.



„Wielkie brytyjskie wypieki” (Canal+)



Uczestnicy próbują zaimponować jurorom, by przejść do następnej rundy i ostatecznie stać się najlepszym amatorskim piekarzem Wielkiej Brytanii.



„Planeta Ziemia”



Niesamowity serial wykorzystujący wyjątkowe, opracowane specjalnie na jego potrzeby, techniki filmowania. „Planeta Ziemia” zabiera nas w miejsca, jakich nigdy dotąd nie odwiedzaliśmy, w świat widoków i dźwięków, jakich prawdopodobnie nigdy nie mielibyśmy okazji doświadczyć.



„Justified: Bez przebaczenia” (Disney+)



Po kontrowersyjnym zastrzeleniu przestępcy zastępca szeryfa federalnego, Raylan Givens, zostaje przeniesiony z Miami do swojego rodzinnego miasta na obszarze wiejskim Kentucky.



„Lepsze życie” (Disney+)



Aktorka samotnie wychowująca trójkę dzieci próbuje utrzymać się w Hollywood.



„Gambit królowej” (Netflix)



Mieszkająca w sierocińcu dziewczyna odkrywa swój wielki talent szachowy. Jednocześnie musi walczyć z uzależnieniem.



„Dobre rady Johna Wilsona” (HBO Max)



Komediowy serial dokumentalny przedstawiający dole i niedole współczesnego Nowojorczyka.



„Żona idealna” (SkyShowtime)



Po kompromitacji przez publiczny seks i korupcję swojego męża polityka, który trafia do więzienia, Alicia Florrick (Julianna Margulies) musi utrzymać rodzinę. Dzięki przyjacielowi powraca po 13 latach do zawodu prawnika i zaczyna pracować w prawniczej firmie w Chicago.



„U nas w Filadelfii” (Disney+)



Perypetie czworga egocentrycznych przyjaciół prowadzących irlandzki bar w Filadelfii.



„Współczesna rodzina” (Disney+)



Trzy różne, ale spokrewnione rodziny mierzą się z problemami i utrapieniami w swój własny, komiczny sposób.



„Ktoś, gdzieś” (HBO Max)



Sam, na pozór typowa mieszkanka stanu Kansas, ma wrażenie, że nie pasuje do swojego rodzinnego miasteczka.



„Ted Lasso” (Apple TV+)



Trener amerykańskiego futbolu Ted Lasso przenosi się do Anglii, by objąć pieczę nad drużyną piłki nożnej. Czy brak doświadczenia i nieprzychylne środowisko przeszkodzą mu w pokazaniu graczom legendarnego Stylu Teda Lasso?



„The Bear” (Disney+)



Carmy, młody szef kuchni, powraca do Chicago, aby prowadzić rodzinny biznes – bar z kanapkami. Próbując odmienić losy baru i siebie samego, pracuje z nieokrzesaną ekipą, która w końcu okazuje się być jego rodziną z wyboru.



„Barry” (HBO Max)



Były żołnierz, obecnie tani zabójca do wynajęcia, dostaje zlecenie w Los Angeles. Ku swemu zaskoczeniu odnajduje tam lek na samotność pod postacią grupy teatralnej.



„Squid Game” (Netflix)



Setki spłukanych graczy przyjmują dziwne zaproszenie do udziału w grach dla dzieci. Nagroda jest kusząca, ale stawka - przerażająco wysoka.



„Awantura” (Netflix)



Incydent przemocy drogowej między sfrustrowanym pracownikiem fizycznym i niespełnioną bizneswoman wywołuje konflikt, który stopniowo wyciąga z nich to, co najgorsze.



„The Shield: Świat glin”



Skorumpowany policjant przewodzi grupą uderzeniową do zadań specjalnych.



„Anthony Bourdain: Bez rezerwacji”



Anthony Bourdain zabiera nas w kulinarną podróż do różnych zakątków naszego globu. Ten popularny autor książek kucharskich oraz wieloletni smakosz z profesjonalizmem i szczyptą humoru prezentuje widzom bogactwo światowej kuchni oraz zwyczaje odwiedzanych miejsc.



„Ozark” (Netflix)



Doradca finansowy ucieka z rodziną z Chicago do Krainy Ozark w stanie Missouri, gdzie musi wyprać 500 milionów dolarów, by spłacić swój dług wobec bossa narkotykowego.



„Opowieść podręcznej” (HBO Max)



Antyutopijna przyszłość. June Osborne zostaje zmuszona do życia jako podręczna. Jej zadaniem jest urodzenie jak największej liczby dzieci.



„Próba generalna” (HBO Max)



Serial bada, jak daleko może posunąć się jeden człowiek, aby zmniejszyć niepewność codziennego życia.



„Mare z Easttown” (HBO Max)



Detektyw z małego miasteczka w Pensylwanii prowadzi śledztwo w sprawie morderstwa równocześnie starając się, aby jej życie się nie rozpadło.



„Anthony Bourdain: Miejsca nieznane”



Nagradzany, składający się z 12 sezonów program dokumentalno-kulinarny emitowany w latach 2013-2018.



„The Thick of It”



Brytyjski serial komediowy, którego twórcą, współscenarzystą i reżyserem jest Armando Iannucci; produkcja ta stanowi satyrę na kulisy funkcjonowania brytyjskiego rządu.



„Kulawe konie” (Apple TV+)



Ten zabawny serial szpiegowski opowiada o dysfunkcyjnej grupie agentów MI5 i ich odrażającym szefie, słynącym ze złej sławy Jacksonie Lambie. Wspólnie próbują bronić Anglii przed wrogimi siłami, poruszając się w świecie szpiegowskich sztuczek.



„RuPaul's Drag Race”



RuPaul szuka następnej gwiazdy drag queen.



„Peep Show”



Dwóch mieszkających razem i bardzo różniących się od siebie dwudziestoparolatków stawia czoła codziennym sytuacjom.



„Pen15”



Maya i Amy, uczennice siódmej klasy, mierzą się z problemami, których dostarcza bycie nastolatką.



„Chappelle’s Show”



Dave Chappelle przedstawia zbiór swoich ulubionych dowcipów i gagów.



„I Think You Should Leave with Tim Robinson” (Netflix)



Alternatywny program komediowy, w którym nie ma miejsca na normalne międzyludzkie interakcje. Jest za to dużo miejsca na dopiekanie zaproszonym gościom.



„Złoty dotyk Nathana”



Nathan Fielder wykorzystuje swoje biznesowe doświadczenie, aby pomóc właścicielom małych firm poprawić wyniki finansowe.



„Niepewne” (HBO Max)



Młoda Afroamerykanka zmaga się z życiem oraz prześladowaniami na tle rasowym.



„Biuro szpiegów” *SkyShowtime)



Oficer francuskiego wywiadu ostatnie sześć lat spędza w Syrii, gdzie pracuje pod przykrywką. Gdy powraca do domu, czekają go nowe wyzwania.



„Stranger Things” (Netflix)



W małym miasteczku znika chłopiec. Wkrótce mieszkańcy odkrywają tajemnicę sekretnych eksperymentów, przerażających sił nadprzyrodzonych i małej dziwnej dziewczynki.



„Downton Abbey” (SkyShowtime, Disney+)



Wielka Brytania w czasie burzliwych zmian społecznych jest tłem dla losów szlachty oraz służby żyjących we dworze Downton Abbey.



„Dobre miejsce” (Netflix)



Eleanor po śmierci trafia do Dobrego Miejsca, przeznaczonego dla szlachetnych osób. Orientuje się, że nastąpiła pomyłka.



„Parks and Recreation” (Prime Video)



Leslie Knope, optymistyczna, zawsze uśmiechnięta zastępczyni kierownika Działu Parków i Rekreacji, stara się zmienić małe miasteczko w stanie Indiana na lepsze. Ma do pomocy przyjaciół, a zarazem współpracowników.



„Normalni ludzie”



Marianne i Connell, pochodzący z różnych środowisk, ale z tego samego małego miasteczka w Irlandii, wplątują się w romans.



„House of Cards” (Netflix)



Francis Underwood jest bezwzględnym politykiem próbującym się zemścić na prezydencie, który pominął go przy obsadzeniu stanowiska sekretarza stanu.



„Twin Peaks” (HBO Max)



Nowa odsłona kultowego serialu, w całości wyreżyserowana przez Davida Lyncha, której akcja zaczyna się dwadzieścia pięć lat po tym, jak mieszkańców osobliwego miasteczka zszokowała wiadomość, że urocza Laura Palmer została zamordowana.



„Broad City”



Perypetie dwóch dziewczyn, które mieszkają w Nowym Jorku.



„Happy Valley” (Canal+)



Nieustępliwa sierżant policji, Catherine Cawood, rozwiązuje zagadki brutalnych zbrodni popełnionych w urokliwej angielskiej dolinie.



„BoJack Horseman” (Netflix)



BoJack Horseman, koń-aktor znany z emitowanego w latach 90. sitcomu, próbuje ratować swoją karierę w brutalnym świecie gwiazd i celebrytów.



„Peaky Blinders” (Netflix, TVP VOD)



Należący do gangsterskiej rodziny z Birmingham Tommy Shelby usiłuje zwiększyć swoje wpływy, wykorzystując skradziony transport broni.



„Hacks” (HBO Max)



Legendarna diwa z Las Vegas, Deborah Vance, pragnie pozyskać młodszą widownię. W tym celu jej agent zatrudnia Avę, młodą i zdolną asystentkę, dla której kobieta zaczyna być mentorką.



„Louie”



Amerykański serial telewizyjny zawierający wątki autobiograficzne, za którego scenariusz i reżyserię odpowiada odtwórca głównej roli Louis C.K.. Każdy z odcinków opowiada inną historię mieszkającego w Nowym Jorku komika i ojca dwójki dzieci, Louie'go.



„Dojrzewanie” (Netflix)



Trzynastolatek zostaje oskarżony o morderstwo koleżanki z klasy. Jego rodzina, terapeutka i prowadzący sprawę detektyw zadają sobie pytanie o to, co naprawdę się stało.



„Watchmen” (HBO Max)



Osadzona w alternatywnym świecie historia, w której zamaskowani strażnicy – superbohaterowie – wyjęci są spod prawa.



„Homeland” (Disney+, Netflix)



Po ośmiu latach niewoli w Iraku sierżant korpusu piechoty morskiej powraca do Stanów Zjednoczonych jako bohater. Agentka CIA podejrzewa, że może on planować zamach terrorystyczny.



„Battlestar Galactica” (Prime Video)



Poszukując mitycznej planety zwanej Ziemią, ostatnia cywilna flota ludzkości mierzy się z robotami Cylonami.



„The Pitt” (HBO Max)



Piętnastogodzinny dyżur na oddziale ratunkowym w Pittsburghu to pełen dramatów i walki o pacjentów dzień z życia pracowników medycznych.



„Detektyw” (HBO Max)



Serialowa antologia, w której każda historia przedstawia zawiłe zagadki kryminalne, skorumpowaną władzę oraz psychologiczne problemy stróży prawa.



„Schitt's Creek”



Magnat branży wideo orientuje się, że jest kompletnie spłukany. Wraz z rodziną musi porzucić luksusowe życie i zacząć wszystko od nowa w Schitt's Creek.



„Iluminacja” (HBO Max)



Perypetie kobiety po przejściach, która powraca z kliniki dla uzależnionych i postanawia zmienić swoje życie. Chce również nieść pomoc innym ludziom.



„Gwiezdne wojny: Andor” (Disney+)



W niebezpiecznych czasach, pełnych intryg i zdrady, Cassian Andor przystępuje do walki z tyranią Imperium Galaktycznego. Wkrótce staje się bohaterem Rebelii.



„Ryzykanci”



Grupa uczestników w odosobnionym miejscu na Ziemi, nie mając nic poza swoim ubraniem, współzawodniczy o milion dolarów.



„Rozdzielenie” (Apple TV+)



Mark zarządza zespołem pracowników, których wspomnienia związane z pracą i życiem osobistym zostały rozdzielone w wyniku zabiegu. Gdy po pracy zjawia się w jego życiu tajemniczy kolega, Mark zaczyna stopniowo odkrywać prawdę na temat ich zawodów.



„Key & Peele”



To amerykański serial komediowy oparty na serii krótkich, dynamicznych skeczów, tworzony przez duet komików: Keegana-Micheala Keya i Jordana Peele’a.



„Kompania braci” (HBO Max, Prime Video)



Losy Kompanii E, 506 pułku piechoty spadochronowej, 101 Dywizji Powietrznodesantowej Armii USA opowiedziane z perspektywy tych, którzy przeżyli drugą wojnę światową.



„Zadzwoń do Saula” (Netflix)



Pechowy prawnik robi wszystko, by zaistnieć na sądowej scenie w Albuquerque.



„Black Mirror” (Netflix)



Niesamowita antologia pokręconych historii, która ujawnia najgorsze cechy ludzkości, najwspanialsze innowacje i wiele więcej.



„Pozostawieni” (HBO Max)



Na całym świecie w tajemniczych okolicznościach znika 2% populacji. Po trzech latach od wydarzenia mieszkańcy Mapelton dalej próbują pogodzić się z zaistniałą sytuacją i powrócić do normalnego życia.



„Deadwood” (SkyShowtime)



Lipiec 1876. W opanowanym gorączką złota Deadwood zjawiają się obcy, którzy chcą tu rozpocząć nowe życie.



„Wielki powrót” (HBO Max)



Valerie Cherish jest przebrzmiałą gwiazdą jednego sitcomu, która po latach stara się powrócić na szczyt.



„Zagubieni” (Disney+)



Kiedy samolot lecący do Los Angeles rozbija się na bezludnej wyspie, grupa ocalałych próbuje przetrwać.



„Biały Lotos” (HBO Max)



Grupa gości hotelowych spędza urlop w luksusowym ośrodku, oddając się relaksowi i odpoczynkowi w otoczeniu malowniczych widoków.



„The Crown” (Netflix)



Po śmierci króla Jerzego VI nową władczynią Wielkiej Brytanii zostaje jego córka Elżbieta II. Kobieta obejmuje tron w momencie, kiedy imperium chyli się ku upadkowi.



„Czarnobyl” (HBO Max)



Po wybuchu elektrowni jądrowej w Czarnobylu ratownicy poświęcają zdrowie i życie, by ratować Europę przed skutkami katastrofy.



„Mogę cię zniszczyć” (HBO Max)



Młoda kobieta próbuje poskładać swoje życie na nowo, po tym jak odkrywa wydarzenia pewnej nocy.



„Zawód: Amerykanin” (Disney+)



Dwoje sowieckich agentów udaje szczęśliwe małżeństwo, aby szpiegować amerykański rząd.



„The Office UK”



David Brent kieruje oddziałem spółki zajmującej się handlem papierem. Zarząd firmy postanawia dokonać redukcji etatów.



„Sześć stóp pod ziemią”



Rodzina Fischerów, prowadząca zakład pogrzebowy, zmaga się z doświadczeniami śmierci. Pozwala im to inaczej patrzeć na otaczającą ich rzeczywistość.



„Friday Night Lights” (Prime Video, SkyShowtime)



W męskiej grze nie ma czasu na odpoczynek i Eric Taylor o tym wie. Pierwszy raz trenuje drużynę szkoły średniej. Drużyna ma realne szanse, by wzbić się na szczyt. Stawki są wysokie, nagroda jest wielka, a presja ogromna. Czy uda się Ericowi osiągnąć postawione cele zachowując przy tym morale i porządek swojej drużyny?



„Dziewczyny” (HBO Max)



Perypetie czterech przyjaciółek z Nowego Jorku, które wkraczają w dorosłość.



„Bogaci bankruci”



Po aresztowaniu George'a Blutha Sra za defraudacje finansowe, jego najstarszy syn Michael musi zająć się rodziną, której środki do życia zostały zamrożone.



„The Office” (Prime Video, Netflix, Disney+, SkyShowtime)



Kamery towarzyszą pracownikom oddziału firmy sprzedającej artykuły papierowe w czasie ich codziennych obowiązków.



„Atlanta” (Disney+)



Dwóch kuzynów o różnych poglądach na sztukę próbuje zaistnieć w muzycznym środowisku Atlanty.



„Pohamuj entuzjazm” (HBO Max)



Perypetie amerykańskiego producenta filmowego, którego oryginalna osobowość prowadzi do wielu nieporozumień.



„30 Rock” (Netflix, Prime Video)



Liz Lemon to scenarzystka programu komediowego. Jej życie staje na głowie, gdy nowy szef zatrudnia szalonego gwiazdora, Tracy'ego Jordana.



„Figurantka” (HBO Max)



Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych, Selina Meyer, przekonuje się, że jej praca nie wygląda tak, jak to sobie wyobrażała. Zobacz pełny opis



„Gra o tron” (HBO Max)



Adaptacja sagi George'a R.R. Martina. W królestwie Westeros walka o władzę, spiski oraz zbrodnie są na porządku dziennym.



„Fleabag” (Prime Video)



Młoda kobieta próbuje na nowo ułożyć sobie życie w Londynie po niedawno przeżytej tragedii.



„Sukcesja” (HBO Max)



Członkowie rodziny Roy walczą między sobą o władzę i wpływy.



„Mad Men” (Disney+, Prime Video)



Nowy Jork, lata 60. Ceniony spec od reklamy wspina się po szczeblach kariery, lecz tajemnice dotyczące jego przeszłości zaczynają niszczyć zarówno jego życie zawodowe, jak i osobiste.



„Prawo ulicy” (HBO Max)



Grupa policjantów z Baltimore wypowiada wojnę narkotykową lokalnym bossom.



„Breaking Bad” (Netflix)



Gdy nauczyciel chemii dowiaduje się, że ma raka, postanawia rozpocząć produkcję metamfetaminy, by finansowo zabezpieczyć swoją rodzinę. Czytaj też:

4 filmy i 5 seriali robi furorę na Netflix. Trendy w Polsce Czytaj też:

Dwa seriale HBO Max biją rekordy. Zdominowały ranking