70+ nowości w październiku na Netflix! Zatrzęsienie świetnych premier

Październik w Netfliksie przyniesie głośne powroty, tajemnicę i przejmujące historie rodzinne. Wśród nowości znajdzie się „Mniej obcy”, film zaprezentowany w Konkursie Głównym 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni - opowieść inspirowana wspomnieniami Jana Borysewicza, o pasji do muzyki, pogoni za marzeniami i cenie ich spełnienia. Na ekran powrócą także wyczekiwane seriale. W drugim sezonie „Matek Pingwinów” bohaterowie podejmą próbę założenia własnej szkoły. Czwarta część „Lupina” przyniesie kolejne przygody dżentelmena-włamywacza, a „Dyplomatka” powróci z Keri Russell w roli Kate Wyler. Trzeci sezon „Nikt tego nie chce” to dalsze losy Joanne i Noaha, którzy zmierzą się z rodzinnym zamieszaniem i nowymi wyzwaniami. Wśród premier znajdzie się także nowy projekt Bena Afflecka „Zwierzęta”. „Na wschód od Edenu” z Florence Pugh, Mike’em Faistem i Christopherem Abbottem to z kolei nowa interpretacja powieści Johna Steinbecka i historia rodziny Trasków. Przeddzień trzeciej rocznicy śmierci Matthew Perry’ego zadebiutuje dokument „Ten o Matthew Perrym” – oparty na wspomnieniach jego rodziny i przyjaciół, pokazujący aktora z bardziej prywatnej strony.

Zatrzęsienie premier na Netflix w październiku. Aż 70+ nowości!

„Szalenie bogaci, totalnie spłukani”



Bogata i snobistyczna rodzina Al-Thahabi dowiaduje się, że straciła swój majątek.

Premiera: 1/10/2026



„The Ramparts of Ice”, 2. sezon



„The Ramparts of Ice”, na podstawie popularnej mangi Kochy Agasawy, śledzi losy uczennicy Koyuki Hikawy, która ma trudności z nawiązywaniem kontaktów i dystansuje się od rówieśników. Jedyną osobą, z którą spędza czas, jest jej przyjaciółka z dzieciństwa, Miki Azumi – do czasu, gdy do jej spokojnego życia nieoczekiwanie wtargnie zaskakująco natrętny Minato Amamiya.

Premiera: 1/10/2026



„Na wschód od Edenu”



Nowa interpretacja arcydzieła Steinbecka opowie wielopokoleniową sagę rodziny Trasków, kierując szczególną uwagę na jej niezapomnianą antybohaterkę, Cathy Ames.

Premiera: 1/10/2026



„Odważni”



Jako oficerowie policji, Adam Mitchell, Nathan Hayes i ich partnerzy chętnie zmagają się z wszystkim najgorszym, co oferuje świat, jednak pod koniec każdego dnia stawiają czoła wyzwaniu, do którego tak naprawdę, żaden z nich nie był przygotowany – ojcostwu. W pracy dają z siebie wszystko, lecz szybko odkrywają, że tymczasem ich dzieci zaczynają się od nich coraz bardziej oddalać. Kiedy tragedia uderza blisko domu, cała czwórka pragnie odzyskać wiarę i nadzieję, i odnaleźć się w rolach mężów i ojców. Czy znajdą sposób, by ochronić najbliższych ich sercu?

Premiera: 1/10/2026



„Gorąca linia”



Życie znanego prezentera radiowego zamienia się w horror, gdy podczas nocnej audycji odbiera telefon od nieznanego rozmówcy, który porwał jego rodzinę. Gdyby tego było mało, mężczyzna grozi, że wysadzi całą stację radiową. Od tej chwili rozpoczyna się mordercza rozgrywka, a wszystko to w audycji na żywo!

Premiera: 1/10/2026



„Matlock”



Siedemdziesięciolatka wraca do pracy w prestiżowej kancelarii, gdzie wykorzystuje swoje niepozorne usposobienie i przebiegłe taktyki, aby wygrywać sprawy i ujawniać korupcję.

Premiera: 1/10/2026



„Komórka”



Porwanej przez tajemniczych sprawców Jessice Martin udaje się nawiązać połączenie telefoniczne z przypadkowym mężczyzną. Postanawia on pomóc kobiecie.

Premiera: 1/10/2026



„Małolaty u taty”



Zwolnieni z pracy eksperci od marketingu decydują się na nowy kierunek kariery, zakładając własne przedszkole.

Premiera: 1/10/2026



„Schumacher ’94: Narodziny legendy”



Szczere wywiady i archiwalne nagrania z legendarnego sezonu 1994 pozwalają widzom ponownie przeżyć pierwszy tryumf Michaela Schumachera w mistrzostwach świata.

Premiera: 2/10/2026



„Żyjemy dalej”



Kiedy Anika (Naomi Baker) – młoda samotna matka walcząca o utrzymanie rodziny – zaczyna wymieniać listy z Carouselem (Jay Reeves), skazanym odbywającym karę pozbawienia wolności, rodzi się między nimi nieoczekiwana więź na odległość, która przeradza się w coś zupełnie nieprzewidywalnego. Ich związek staje się początkiem wzruszającej podróży pełnej miłości, przebaczenia i nadziei na uwolnienie od burzliwej przeszłości i stanowi dowód na to, że nawet najbardziej nieprawdopodobne relacje potrafią odmienić życie i dać drugą szansę na szczęście.

Premiera: 2/10/2026



„#Love”



Praktyczna twórczyni aplikacji randkowej opartej na zgodności cech i jej rywal, zwolennik teorii chemii i przygody, podejmują 60-dniowe wyzwanie.

Premiera: 2/10/2026



„Niebieskie pudełko”, 2. sezon



Napisaną i zilustrowaną przez Koujiego Miurę popularną mangę „Niebieskie pudełko” publikowano w magazynie „Weekly Shonen Jump” wydawnictwa Shueisha aż do jej zakończenia w lipcu. Seria zdobyła uznanie dzięki subtelnemu przedstawieniu bohaterów, którzy całym sercem oddają się sportowi, oraz ukazaniu niuansów rodzącego się uczucia. Jej adaptacja anime również zgromadziła grono oddanych fanów. Długo wyczekiwany drugi sezon zadebiutuje w Netflixie 4 października, a kolejne odcinki będą pojawiać się co tydzień.

Premiera: 4/10/2026



„Godzilla vs. Kong”



Król Potworów z nieznanych przyczyn zaczyna siać spustoszenie na całym globie. W obliczu zagrożenia, grupa ludzi postanawia przeciwstawić mu mitycznego Konga.

Premiera: 4/10/2026



„Noc oczyszczenia”, 1-5



Niedaleka przyszłość. W eksperymentalnej walce z przestępczością raz do roku przez 12 godzin każde naruszenie prawa, również morderstwo, jest całkowicie legalne.

Premiera: 5/10/2026



„Mojo Brookzz: I Know You Lying”



Mojo Brookzz opowiada o dziwacznych partnerach, dzikiej kulturze BBL i wielkim coming oucie swojej siostrzenicy w swoim debiutanckim specjalnym programie na platformie Netflix.

Premiera: 6/10/2026



„Love Village”, 3. sezon



Single w wieku od 35 do 60 lat wprowadzają się do domu na przedmieściach z nadzieją na znalezienie miłości w spokojnym i sielankowym otoczeniu z dala od twardej rzeczywistości życia. Czy uda im się znaleźć trwałą miłość, gdy ujawnią swoje prawdziwe oblicze wśród śmiechu, szczerych łez i kłótni? Czy opuszczą dom i wioskę z partnerem na resztę życia?

Premiera: 6/10/2026



„Kim jest Martin Mull?”



Muzyk, kultowy komik, niesztampowa postać telewizyjna, uznany malarz — Martin Mull spędził życie, wymyślając siebie na nowo, a każda z wersji była równie zaskakująca. Ten naszpikowany gwiazdami szczery film dokumentalny autorstwa Boba Sageta i Neila Berkeleya opowiada o ciągłych metamorfozach legendy komedii: od małych, zadymionych scen folkowych, przez telewizyjne hity, aż po świat sztuki. Opowieść prowadzą słowa Mulla oraz relacje jego przyjaciół, którzy obserwowali te zmiany: Steve’a Martina, Toma Waitsa, Davida Alana Griera i innych. To dowcipna, szczera i pełna afirmacji życia historia człowieka legendy, który, jak sam przyznaje, „nieźle się zabawił”.

Premiera: 7/10/2026



„Mniej obcy”



Napędzana muzyką opowieść inspirowana życiem legendarnego polskiego rockmana Jana Borysewicza. Film śledzi losy zbuntowanego gitarzysty, którego pierwsze spotkanie z rockiem rozpala obsesyjne pragnienie stworzenia zespołu zdolnego dorównać idolom. Dzięki talentowi i bezkompromisowej determinacji bohater przechodzi drogę od skromnych początków do pozycji lidera jednego z najpopularniejszych zespołów rockowych w kraju, Lady Pank, którego piosenki znają całe pokolenia. Sukces przychodzi gwałtownie, ale niesie ze sobą wysoką cenę. Rodzinne tragedie, osobiste upadki, konflikty z władzą i przekraczanie kolejnych granic zaczynają podkopywać zarówno jego osobiste relacje, jak i fundamenty zespołu. Pchany bezkompromisową potrzebą wolności, bohater musi zmierzyć się z ceną buntu i cienką granicą między twórczą wielkością a autodestrukcją.

Premiera: 7/10/2026



„Unforgettable: Zapisane w pamięci”, 1-4



Carrie Wells wykorzystuje niezwykły dar zapamiętywania szczegółów otaczającej rzeczywistości do rozwiązywania kolejnych spraw, pracując w nowojorskiej policji.

Premiera: 7/10/2026



„Skorumpowani”



Wyciek nagrania naraża czwórkę przyjaciół z dzieciństwa na bezpośrednie niebezpieczeństwo i wciąga ich w sidła szantażu, ujawniając ich najgłębiej skrywane tajemnice, ambicje i obawy. Pełna zwrotów akcji historia na podstawie powieści „Skorumpowani” Jorge Zepedy Pattersona, w której przyjaciele odkrywają, że lojalność spajająca ich ciasny krąg może być równie krucha jak ich sekrety.

Premiera: 7/10/2026



„Księgowy”



Gdy Christian zaczyna współpracować z firmą zajmującą się robotyką, odkrywa prawdziwy obraz sytuacji finansowej organizacji.

Premiera: 8/10/2026





„W głębinach”



Calvin Penney (Josh Hartnett) to uparty rybak o wielkim sercu z miasteczka na Nowej Fundlandii, który wciąż nie może otrząsnąć się po tajemniczej śmierci ojca przed kilkudziesięcioma laty. Kiedy niezidentyfikowane morskie stworzenie zaczyna terroryzować jego rodzinne miasto, Calvin jest zmuszony podjąć walkę, by ochronić swoją społeczność. Zdeterminowany, by zapewnić bezpieczeństwo swojemu synowi Wade’owi (Charlie Heaton) i reszcie rodziny, Calvin łączy siły z przybyłą na wyspę badaczką morską (Mackenzie Davis), by stawić czoła stworzeniu i odkryć skrywane tajemnice wyspy, zanim będzie za późno. Ten wzruszający, zabawny, ale też trzymający w napięciu sześcioodcinkowy miniserial o lokalnych legendach porusza tematykę rodziny, społeczności i zmian, które są zarówno przerażające, jak i nieuniknione.

Premiera: 8/10/2026



„Kiedy gasną światła”



Kobieta jest nawiedzana przez stwora, który pojawia się po zgaszeniu światła.

Premiera: 8/10/2026





„Zanim odejdą wody”



Peter ma zostać ojcem i chce zdążyć na poród żony. Zrządzenie losu skaże go na towarzystwo nieznośnego początkującego aktora.

Premiera: 8/10/2026



„Zwierzęta”



Kiedy ich syn zostaje porwany, kandydat na burmistrza Los Angeles i jego żona wpadają w sidła oszustwa. Walcząc o zdobycie okupu, zmuszeni są podejmować decyzje – i ujawniać sekrety – które mogą zniszczyć ich świat.

Premiera: 9/10/2026





„Moje serce bije tylko przy tobie”



„Moje serce bije tylko przy tobie” to elektryzująca komedia romantyczna o mężczyźnie, którego sztuczne serce zaczyna się rozładowywać, i kobiecie, która dzięki swoim unikalnym zdolnościom może naładować jego baterię.

Premiera: 9/10/2026





„Krzyk”, 1-3



Małym miasteczkiem Woodsboro wstrząsa seria brutalnych morderstw. Tajemniczy zabójca dzwoni do ofiar i prowadzi z nimi nierówną grę o życie.

Premiera: 9/10/2026





„Nawiedzony biznes”, 2. sezon



Samotna matka prowadzi nawiedzony hotel z duchem swojego brata, dwójką dzieci, demonem uwięzionym w ciele chłopca i ciągle powiększającą się gromadą duchów, potworów i innych nadprzyrodzonych stworzeń.

Premiera: 10/10/2026





„Mężczyzna bez pamięci”



Dotknięty amnezją pacjent meksykańskiego szpitala staje się celem kartelu. Musi zrobić wszystko, by odkryć prawdę, i to szybko.

Premiera: 12/10/2026





„Tyson”



Porywający czteroczęściowy serial dokumentalny o pełnym zakrętów życiu Mike’a Tysona — jednej z najbardziej przerażających i fascynujących postaci w historii sportu. Jego twórcy przyglądają się błyskawicznej drodze boksera do tytułu najmłodszego mistrza wagi ciężkiej, śledząc koleje jego losów od niespokojnych czasów dorastania na Brooklynie aż po status światowej supergwiazdy. Widzowie będą mieli okazję przekonać się, że chociaż Mike Tyson błyszczał w świetle jupiterów, to jego historia pełna jest kontrowersji, które doprowadziły go niemal na samo dno. Teraz bokser szczerze konfrontuje się z dokonanymi wyborami, wspomina wywierane na niego naciski i zastanawia się nad ceną, jaką przyszło mu zapłacić za sławę. Ten bezkompromisowy i do bólu osobisty dokument to pełnokrwista opowieść o wielkości, upadku i odkupieniu.

Premiera: 13/10/2026



„Pułapka”



Odnosząca sukcesy pisarka Lisa Konrad (Friederike Becht) nie opuściła domu od niemal dziesięciu lat, odkąd była świadkiem morderstwa swojej siostry, Anny. Gdy rozpoznaje mordercę w telewizji, postanawia zastawić na niego pułapkę — i sama stać się przynętą.

Premiera: 13/10/2026



„Love Is Blind: Boston”



Single marzący o miłości opartej na autentycznej więzi wybierają mniej typową ścieżkę — decydują się na ślub z kimś, kogo nigdy wcześniej nie widzieli. Na kilka tygodni nowo zaręczone pary zamieszkają razem, zaplanują ślub i przekonają się, czy fizyczna chemia dorównuje emocjonalnej więzi, jaką zbudowali w kabinach. Gdy nadejdzie dzień ślubu, okaże się, czy rzeczywistość i czynniki zewnętrzne ich rozdzielą, czy też naprawdę poślubią osobę, w której zakochali się... w ciemno. Ten wciągający eksperyment społeczny sprawdzi, czy wygląd, rasa lub wiek mają znaczenie — a może miłość naprawdę jest ślepa? Program prowadzący Nick i Vanessa Lachey.

Premiera: 14/10/2026



„Nadciąga burza”



Filip kończy 45 lat i zaprasza najbliższych przyjaciół na kolację do swojej nowo kupionej, imponującej posiadłości na północy Szwecji. Goście nie mają pojęcia, że nadciąga gwałtowna burza, która uwięzi ich wszystkich pod jednym dachem. Gdy napięcie rośnie, maski opadają, a emocje wymykają się spod kontroli. W miarę jak sytuacja staje się coraz poważniejsza, przestronna farma zaczyna wydawać się zbyt ciasna, skrywane sekrety wychodzą na jaw, a między bohaterami rodzą się zaskakujące uczucia.

Premiera: 15/10/2026



„Dyplomatka”, 4. sezon



W czwartym sezonie Dyplomatki dwa małżeństwa stają na skraju rozpadu. Jeden katastrofalny moment burzy zarówno kruchy pokój, który Kate Wyler wynegocjowała między USA a Wielką Brytanią, jak i rozpadające się małżeństwo, które próbuje ocalić. Gdy Kate walczy, by powstrzymać kryzys, spisek prezydent Grace Penn i wiceprezydenta Hala Wylera, mający na celu przejęcie najpotężniejszej broni Rosji, popycha Stany Zjednoczone ku wojnie. Kate i Todd, których łączy dość niekomfortowa relacja, jednoczą siły, by powstrzymać sojusz Grace i Hala przed zachwianiem równowagi sił zarówno na świecie, jak i w kraju. Niezapomniany obraz dwóch małżeństw tworzy czworo nominowanych do nagrody Emmy aktorów: Keri Russell jako ambasadorka Kate Wyler, Rufus Sewell jako wiceprezydent Hal Wyler, Allison Janney jako prezydent Grace Penn i Bradley Whitford jako Todd Penn.

Premiera: 15/10/2026



„Ciche miejsce”, 1-3



Rodzina musi zachować całkowitą ciszę, aby przetrwać w świecie opanowanym przez tajemnicze brutalne potwory, które reagują na każdy dźwięk.

Premiera: 15/10/2026



„Doktor Sen”



Dorosły Dan Torrance błąkając się po Ameryce spotyka małą dziewczynkę o takich samych zdolnościach jak on i stara się ją uchronić przed kultem Prawdziwy Węzeł.

Premiera: 15/10/2026



„Hollywood Arts”



W tym zupełnie nowym serialu zabiegająca o uznanie aktorka Trina Vega (Daniella Monet) powraca do swojego dawnego liceum, Hollywood Arts, jako niewykwalifikowana nauczycielka na zastępstwo i szybko konfrontuje się z nowym pokoleniem ambitnych i utalentowanych uczniów próbujących odnaleźć swoją prawdziwą drogę w najbardziej elitarnej szkole artystycznej w Hollywood, nieoczekiwanie stając się dla nich także źródłem inspiracji.

Premiera: 15/10/2026



„Krwawy diament”



Przemytnik z RPA i rybak z ludu Mende wyruszają na poszukiwanie różowego diamentu, który mógłby zmienić ich życie. Tłem akcji jest wojna domowa w Sierra Leone w latach 90. XX wieku.

Premiera: 15/10/2026



„Constantine”



Adaptacja komiksu „Hellblazer” opowiadająca historię Johna Constantine'a – egzorcysty, który musi stanąć do walki o dusze wszystkich ludzi, by tym samym ocalić siebie od wiecznego potępienia.

Premiera: 15/10/2026



„Siedem”



Dwóch policjantów stara się złapać seryjnego mordercę wybierającego swoje ofiary według specjalnego klucza - siedmiu grzechów głównych.

Premiera: 15/10/2026





„Shazam!”



Chłopiec otrzymuje moce, dzięki którym staje się dorosłym superbohaterem, wypowiadając jedno magiczne słowo.

Premiera: 15/10/2026



„Nowokaina”



Kiedy dziewczyna jego marzeń zostaje porwana, mężczyzna nieodczuwający fizycznego bólu zamienia swoją rzadką przypadłość w nieoczekiwaną przewagę w walce o jej ocalenie.

Premiera: 15/10/2026



„Do diabła z miłością”



Autorka kontrowersyjnego poradnika dla kobiet toczy wojnę z aroganckim dziennikarzem. Mężczyzna postanawia zdyskredytować książkowe tezy, co wymaga z kolei podstępu.

Premiera: 16/10/2026



„Norm: Opowieść o Normie Macdonaldzie”



Reżyser Judd Apatow przedstawia osobisty portret jednej z najbardziej wyjątkowych postaci świata komedii. Film śledzi życie i karierę legendy stand-upu i programu „Saturday Night Live” od chwili, kiedy Norm zyskał sławę jako zdystansowany prezenter „Weekend Update”, aż po czasy, gdy zasłynął jako najlepszy z komików – mistrz absurdu, ironii i zaskoczeń. Ten film dokumentalny, stworzony w całości z materiałów archiwalnych, osobistych zdjęć i rzadko pokazywanych nagrań prywatnych udostępnionych przez fanów i przyjaciół pozwala Normowi opowiedzieć o sobie własnym głosem. To wyraz uznania dla mistrza komedii o bezkonkurencyjnym wpływie na świat stand-upu i komedii telewizyjnej.

Premiera: 16/10/2026



„Apostoł”



Prawdziwa historia outsidera, który dzięki nieustępliwej determinacji dostaje się do zamkniętego kręgu Wu-Tang Clan, w którym ambicja i kreatywność przyniosły światu kontrowersyjny album. Nagrodzona Oscarem producentka Joanna Natasegara debiutuje jako reżyserka filmu fabularnego. Film to obejmująca całe dekady historia holendersko-marokańskiego rapera i producenta Cilvaringza, który z najbardziej oddanego fana grupy okazał się niespodziewanie najlepszym uczniem swoich bohaterów z dzieciństwa, w tym The RZA, którego wpływ zdecydował o dalszych losach muzyka.

Premiera: 16/10/2026



„Seriously Single Too”



Dineo i Noni – przyjaciółki, które chcą razem podbić imprezowy świat – stają oko w oko ze swoim największym lękiem, gdy chłopak Noni spontanicznie się jej oświadcza.

Premiera: 16/10/2026



„Solidna terapia”



Film o pragmatycznym psychoanalityku (Ricardo Darín), który stracił wiarę w konwencjonalne metody terapii i zaczyna testować granice w pracy z pacjentami, osiągając całkiem dobre wyniki — aż zjawia się u niego pisarz zmagający się z blokadą twórczą (Diego Peretti).

Premiera: 16/10/2026



„Organize İşler”



Gdy pojawia się tajemnicza mapa skarbów, Asım Noyan i jego ekipa zostają wciągnięci w niebezpieczny wyścig, w którym depczą im po piętach bezwzględni rywale i poszukiwacze z całego świata.

Premiera: 16/10/2026



„Diabelska plansza Ouija”



Kiedy grupa nastolatków bawi się tablicą do wywoływania duchów, sprowadza na siebie nadprzyrodzone siły.

Premiera: 17/10/2026



„Heart Eyes”



Przez ostatnie kilka lat zamaskowany zabójca siał spustoszenie w walentynki, śledząc i mordując zakochane pary. Również tego roku nikt nie może czuć się bezpiecznie.

Premiera: 17/10/2026



„Cyberpunk: Edgerunners 2”



Nowa, 10-odcinkowa historia ze świata gry wideo „Cyberpunk 2077” — surowa kronika odkupienia i zemsty. W mieście, które rozkwita w blasku przemocy, jedno pytanie wciąż pozostaje bez odpowiedzi: gdy świat oślepia spektakl, do jakich ekstremów musisz się posunąć, aby twoja historia została usłyszana?

Premiera: 20/10/2026



„Matki Pingwinów”, 2. sezon



Kama, Ula, Tatiana i Jerzy zakładają własną szkołę dostosowaną do potrzeb swoich dzieci. Biegun Szczęścia to miejsce stworzone z myślą o bezpieczeństwie i akceptacji, ale dla zarządu szybko okazuje się polem nieustannej walki z biurokracją, finansami i emocjonalnym przeciążeniem. Drugi sezon łączy trudne wybory z humorem i ciepłem, wprowadzając nowe postacie i oferując świeże spojrzenie na relacje. Rodzice próbują odnaleźć się w zmieniających się układach, mierząc się z własnymi emocjami. Dzieci z kolei dorastają, konfrontują się ze zmieniającą się naturą rodzinnych konfiguracji, stają przed pierwszymi miłościami i uczą się, jak funkcjonować w relacjach z innymi. To opowieść o naprawianiu zerwanych więzi, o szukaniu odpowiedzi na pytanie, czym jest rodzina, i o tym, że troska nie polega na kontroli, lecz na byciu obecnym.

Premiera: 21/10/2026



„Nowy stanfordzki eksperyment więzienny”



W tej nowej, śmiałej wersji jednego z najbardziej kontrowersyjnych eksperymentów społecznych w historii 30 ochotników trafia do prawdziwego więzienia i losowo przyjmuje role strażników lub więźniów. Po wepchnięciu do systemu opartego na władzy, hierarchii i kontroli będą mogli przekonać się, czy zwykli ludzie nieuchronnie dopasowują się do wyznaczonych im ról, czy też dzięki empatii, moralności i indywidualności potrafią przeciwstawić się siłom pchającym ich w przeciwnym kierunku. Wraz z rosnącą presją i chwiejącym się układem sił kluczowe pytanie pozostaje jeszcze bardziej aktualne niż kiedykolwiek — „Czy władza deprawuje?”.

Premiera: 21/10/2026



„Ktoś mówił o mnie?”



Serial śledzi losy Gena Takasegawy, pierwszego japońskiego aktora, który zagrał główną rolę w londyńskim teatrze szekspirowskim. Kiedy Gen po dwuletniej przerwie wraca do Japonii, przydarza mu się najgorsze, co może spotkać osobę żyjącą dla uwagi i uznania: cały świat nagle całkowicie o nim zapomina!

Premiera: 22/10/2026



„Nikt tego nie chce”, 3. sezon



Wszystko zaczyna znów dziać się „pierwszy raz”. Pod koniec poprzedniego sezonu Joanne (Kristen Bell) i Noah (Adam Brody) dali sobie kolejną szansę i teraz wprowadzają się do wspólnego domu, aby stworzyć związek, który wreszcie będzie trwały. Po drodze celebrują każdy ekscytujący „pierwszy raz” związany z układaniem sobie wspólnego życia. Sasha (Timothy Simons) i Esther (Jackie Tohn) wracają do randkowania (czy im się to podoba, czy nie) i muszą radzić sobie ze wszystkimi niezręcznościami i niespodziankami wiążącymi się z poznawaniem kogoś nowego. Morgan (Justine Lupe) wspina się na kolejny szczebel kariery, zbliżając się (niemal) do statusu medialnej sensacji. Tymczasem Sasha i Morgan zaczynają myśleć o czymś, do czego żadne z nich nie było w stanie wcześniej się przyznać.

Premiera: 22/10/2026



„Sparaliżowana nadzieją: Historia Marii Bamford”



Maria Bamford zbudowała karierę, przekuwając bezkompromisową szczerość w równie bezkompromisową komedię – często zacierając przy tym granicę między występem a osobistym kryzysem. W tym filmie dokumentalnym współreżyserzy Judd Apatow i Neil Berkeley śledzą jej drogę: od dzieciństwa w Duluth w stanie Minnesota, przez odkrycie pasji do występów na studiach, aż po ciężko wypracowaną sławę w Los Angeles, towarzysząc jej jednocześnie w codziennym życiu przez blisko cztery lata. Obraz, wzbogacony o przezabawne fragmenty występów stand-upowych oraz wypowiedzi innych komików podziwiających jej unikalny styl, nie unika trudnych tematów – takich jak zmagania Bamford z problemami natury psychicznej czy kluczowe relacje rodzinne, które ukształtowały ją na przestrzeni lat. Efektem jest portret zarazem zabawny i pełen czułości, ukazujący artystkę, która uczyniła swoją karierę z odnajdywania powodów do śmiechu nawet w najbardziej bolesnych prawdach.

Premiera: 23/10/2026



„Przetrwać huragan Otis”



Akcja filmu toczy się na pełnym morzu u wybrzeży Acapulco w Meksyku, gdzie uderza niespodziewany i niszczycielski huragan Otis o najwyższej, 5. kategorii. Główny bohater, Wirpul, oraz jego przyrodni brat Candi, muszą podjąć dramatyczną walkę o przetrwanie, w której ich jedyną nadzieją staje się braterska więź, odwaga i odporność psychiczna.

Premiera: 23/10/2026



„Lupin”, 4. sezon



Część 4. „Lupina” rozpoczyna się cztery lata po wydarzeniach z poprzedniej części. Assane wciąż przebywa w więzieniu. Dla niego Lupin już nie istnieje — chce odsiedzieć wyrok i dotrzymać obietnicy złożonej synowi, że razem odwiedzą rodzinę w Senegalu. Jego plany zostają jednak pokrzyżowane przez tajemniczy komunikat podpisany przez Lupina: w kilku muzeach ma jednocześnie dojść do kradzieży. Mimo wzmożonych środków bezpieczeństwa napady przebiegają zgodnie z planem. Assane zapewnia o swojej niewinności, ale wszystko wskazuje na jego winę. Na jednym z nagrań z kamer widać go nawet w muzeum podczas rabunku, w trakcie którego kapitan Belkacem zostaje ciężko ranny. Aby udowodnić swoją niewinność i zdemaskować naśladowcę, Assane musi uciec z więzienia i po raz kolejny wcielić się w Lupina.

Premiera: 23/10/2026



„Obcy na poddaszu”



Grupka nastolatków odkrywa, że strych ich letniskowego domku oblegany jest przez przybyszy z kosmosu. Chcąc ukryć to przed rodzicami - jednoczą siły, by pokonać obcych.

Premiera: 23/10/2026



„Gasnący splendor”



Zrujnowany finansowo markiz Don Leandro, który żyje złudzeniami i marzy o otrzymaniu tytułu granda Hiszpanii, widzi tylko jedno wyjście z finansowej zapaści: sprzedać podupadłą rodzinną rezydencję w Madrycie. Nadarza się ku temu idealna okazja: niesamowicie bogata bizneswoman Sofía Carrington ma na nią chrapkę. Jednak im dłużej negocjują (i flirtują), staje się jasne, że żadne z nich nie jest tym, za kogo się podaje.

Premiera: 23/10/2026



„Zniknięcia”



Kiedy wszystkie dzieci z tej samej klasy, poza jednym, tajemniczo przepadają bez wieści tej samej nocy o dokładnie tej samej godzinie, mieszkańcy miasteczka starają się dowiedzieć, kto lub co stoi za ich zniknięciem.

Premiera: 24/10/2026



„Minimum Wage”



Akcja serialu „Najniższa krajowa” rozgrywa się w pogrążonej w nieustannym chaosie lokalnej pizzerii. Grupa nastoletnich pracowników musi radzić sobie z żądnymi władzy kierownikami, szaleńczym tempem pracy i narastającym wypaleniem zawodowym. Stawka jest niewielka, ale presja — ogromna. Serial zachowuje dynamiczne, krótkie tempo znane z cyfrowych produkcji American High Shorts.

Premiera: 26/10/2026



„Zainab Johnson: Toxically Optimistic”



Zainab Johnson przeżywa objawienie na temat broni, kryzys Tesli i niezachwianą wiarę, że we wszystkim może znaleźć dobrą stronę.

Premiera: 27/10/2026



„Ten o Matthew Perrym”



Ten dokument, oparty na osobistych wspomnieniach rodziny i przyjaciół, pokazuje prawdziwego Matthew Perry’ego – hojnego, zabawnego, wrażliwego i pełnego życia – oraz walkę, jaką musiał stoczyć, by stać się człowiekiem kryjącym się za ikoną. To szczery obraz życia przeżytego w pełni i szczerości, która stała się jego największym dziedzictwem.

Premiera: 27/10/2026



„Ty, ja, my”



Opowieść skupia się na wyzwolonej kobiecie oraz marzącym o rodzinie mężczyźnie, którzy wspólnie stawiają czoła przeciwnościom losu.

Premiera: 29/10/2026



„Balaraw: Wyspa krwi”



Filipiński serialowy horror psychologiczny z elementami folkloru i motywami wampirycznymi.

Premiera: 29/10/2026



„SCTV: Najlepszy serial, którego nie znasz”



Produkcja ta nawiązuje bezpośrednio do kultowego, kanadyjskiego programu satyrycznego SCTV (Second City Television), emitowanego na przełomie lat 70. i 80., który przez wielu krytyków i fanów amerykańskiej komedii jest uznawany za jeden z najważniejszych i najbardziej wpływowych programów skeczowych w historii telewizji.

Premiera: 30/10/2026



„Prezent”



W eleganckiej wiejskiej willi swojego brata samotna matka Marlene Frischmann (Jeanne Goursaud) organizuje idealną imprezę urodzinową dla syna Theo (Levin Wopp): są balony, tort bezglutenowy, piniata, a nawet dzikie zwierzęta, by ten dzień był naprawdę wyjątkowy. Jednak na tym starannie zaplanowanym przyjęciu szybko zaczynają królować burzliwe dyskusje o rodzicielstwie, wyobrażeniach na temat męskości i zasad wychowawczych. Do całego tego chaosu wydatnie przykładają się: hałaśliwy brat Marlene, bankier Timo (Edin Hasanović), jej mocno ekscentryczny ojciec Hans (Heiner Lauterbach), koleżanka oraz zbawczyni świata o idealistycznym podejściu – Jenny (Amal Keller) i pewien bardzo wyjątkowy prezent. Dysfunkcyjne rodziny, pedantyczne i nadopiekuńcze matki oraz dziecięca anarchia sprawiają, że impreza coraz bardziej wymyka się spod kontroli.

Premiera: 30/10/2026



„Kurs kolizyjny”



W czasach kryzysu gospodarczego grupa złodziei wkracza do madryckiego banku, uruchamiając łańcuch zaskakujących zdarzeń. To, co wyglądało na zwykły napad, zmienia się w grę iluzji i strachu, w której stawką jest przetrwanie. Liczy się każda decyzja, każdy gest ma ukryte znaczenie, a każdy z przestępców ucieka przed czymś więcej niż więzienie.

Premiera: 30/10/2026



„Akka”



Akcja filmu rozgrywa się w matriarchalnym społeczeństwie fikcyjnego miasta Pernuru. Kobiety rządzą, a władza ma nowe imię – Akka.

Premiera: 30/10/2026



„Garść kłamstw”



Helene (Frida Gustavsson) i Carl (Fares Fares) wymieniają się na kilka tygodni domami: opuszczają swoją posiadłość na archipelagu sztokholmskim, aby zamieszkać w skąpanej w słońcu willi na Sycylii należącej do Scarlett (Emma Appleton) i Adama (Jakob Oftebro) — pary, której nigdy wcześniej nie spotkali. Jednak wkrótce po przeprowadzce na jaw zaczynają wychodzić niepokojące fakty. Gdy tajemnice i ukryte zdrady wychodzą na światło dzienne, sielankowa ucieczka stopniowo przeradza się w mroczną grę opartą na inwigilacji, manipulacji i rosnącej nieufności.

Premiera: 30/10/2026



„Jak zepsuć Diwali”



Fabuła skupia się na zderzeniu kulturowym dwóch rodzin: czarnoskórej południowoafrykańskiej oraz tradycyjnej indyjskiej.

Premiera: 30/10/2026



„Dar oszukiwania”



Wśród blasku i przywilejów elity Rio de Janeiro kolekcjonerka sztuki Lúcia Rossetti (Marieta Severo) i jej córka Maíra Rossetti (Alice Wegmann) tkwią w skomplikowanej i burzliwej relacji. Gdy ich drogi krzyżują się z Iriną (Nanda Costa), na jaw zaczyna wychodzić sieć sekretów, napięć i tajemnic.

Premiera: Wkrótce Czytaj też:

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