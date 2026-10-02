Nowy polski serial i dokument o Schumacherze! 7 mocnych nowości od dziś na Netflix i HBO Max

Dziś piątek i jeżeli macie w końcu luźniejszy wieczór, sprawdźcie nowości, które wpadły od dziś na Netflix i HBO Max. Znajdziecie dokument o sportowcu, o którym nie wiemy nic od 2014 roku, nowy polski serial z Magdaleną Cielecką, kontynuacje ulubionych tytułów i świeży film, który będzie idealny na spokojny seans. Sprawdźcie wszystkie nowości.

7 nowości od dziś na Netflix i HBO Max. Co warto włączyć?

„Schumacher ’94: Narodziny legendy” (Netflix)



Szczere wywiady i archiwalne nagrania z legendarnego sezonu 1994 pozwalają widzom ponownie przeżyć pierwszy tryumf Michaela Schumachera w mistrzostwach świata.



„Żyjemy dalej” (Netflix)



Kiedy Anika (Naomi Baker) – młoda samotna matka walcząca o utrzymanie rodziny – zaczyna wymieniać listy z Carouselem (Jay Reeves), skazanym odbywającym karę pozbawienia wolności, rodzi się między nimi nieoczekiwana więź na odległość, która przeradza się w coś zupełnie nieprzewidywalnego. Ich związek staje się początkiem wzruszającej podróży pełnej miłości, przebaczenia i nadziei na uwolnienie od burzliwej przeszłości i stanowi dowód na to, że nawet najbardziej nieprawdopodobne relacje potrafią odmienić życie i dać drugą szansę na szczęście.



„Love Village”, 3. sezon (Netflix)



Praktyczna twórczyni aplikacji randkowej opartej na zgodności cech i jej rywal, zwolennik teorii chemii i przygody, podejmują 60-dniowe wyzwanie.



„Strange: Junji Ito's Tales for Sleepless Nights” (HBO Max)



Trzynaście mrożących krew w żyłach historii, w których piękno, pożądanie i lęk przybierają koszmarną formę.



„Zmora” (HBO Max)



Kama wraca do rodzinnego miasta i wikła się w sprawę zaginięcia sprzed lat. Rodzinne sekrety, namiętności i zbrodnia ujawniają, że przeszłość nigdy nie milknie. Czytaj też:

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