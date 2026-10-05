QUIZ z wieczorynek. Rozpoznaj kadry z PRL-u!

Pamiętasz bajki, na których wychowały się całe pokolenia? Przed tobą kadry z kultowych wieczorynek z czasów PRL-u. Sprawdź, czy rozpoznasz bohaterów, których kiedyś znało każde dziecko!

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