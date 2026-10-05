QUIZ z wieczorynek. Rozpoznaj kadry z PRL-u!
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QUIZ z wieczorynek. Rozpoznaj kadry z PRL-u!

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„Pszczółka Maja”
„Pszczółka Maja” Źródło: Nippon Animation
Uważaj, niektóre kadry mogą przenieść cię prosto do dzieciństwa! Zaczynamy? Rozwiąż nasz quiz!

Pamiętasz bajki, na których wychowały się całe pokolenia? Przed tobą kadry z kultowych wieczorynek z czasów PRL-u. Sprawdź, czy rozpoznasz bohaterów, których kiedyś znało każde dziecko!

Prosty QUIZ z wieczorynek. Rozpoznaj kadry z PRL-u!

Odpowiedz na 1 pytanie z 10 To kadr z wieczorynki: To kadr z wieczorynki:
  • Smerfy
  • Przygody kota Filemona

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Źródło: WPROST.pl