HBO Max ma 4 mocne kryminały i thrillery z 2026 roku. Oto nasze typy

Jeżeli lubisz mroczne zagadki, nieoczywiste tropy i historie, które trzymają w napięciu do ostatniej minuty, HBO Max w 2026 roku dodało do swojej biblioteki serialowej kilka naprawdę interesujących propozycji. Rekomendujemy wam 4 kryminały/thrillery, które warto mieć na radarze, bo zebrały w ostatnich miesiącach wysokie noty.

4 wciągające kryminały i thrillery na HBO Max. Nowości z 2026 roku

„Przywileje”



Licząc na ostatnią szansę odkupienia, młoda więźniarka podejmuje pracę w luksusowym paryskim hotelu.



„Amerykański zakładnik”



Fred Heckman, ceniony reporter radiowy z Indianapolis, zostaje wciągnięty w dramatyczny kryzys, gdy porywacz Tony Kiritsis żąda, by mógł udzielić mu wywiadu w jego popularnym programie.



„Władca much”



Adaptacja powieści Goldinga z 1954 r. Grupa brytyjskich chłopców na bezludnej wyspie próbuje rządzić, co kończy się katastrofą.



„Latarnie”



Serial opowiada o nowym rekrucie Johnie Stewarcie (Aaron Pierre) i legendarnym Halu Jordanie (Kyle Chandler). Ci dwaj międzygalaktyczni stróże prawa zostają uwikłani w mroczną tajemnicę na Ziemi, podczas gdy prowadzą śledztwo w sprawie morderstwa w sercu Ameryki. Czytaj też:

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