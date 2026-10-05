Film, który ma ponad 30 lat jest nr. 1 w Polsce na HBO Max! To jego oglądamy najczęściej

Filmy jednego z najbardziej cenionych reżyserów na świecie, Davida Finchera, trafiły na HBO Max i niemal od razu zameldowały się w czołówce najchętniej oglądanych produkcji w Polsce. To kolejny dowód na to, że widzowie wciąż chętnie wracają do filmowej klasyki, zwłaszcza gdy w grę wchodzą tytuły, które na stałe zapisały się w historii kina. Na tym jednak lista hitów platformy się nie kończy. Wśród najpopularniejszych filmów znajdziemy obecnie pięć produkcji, po które Polacy szczególnie chętnie sięgają. Zebraliśmy je dla was w jednym miejscu. Sprawdźcie, czy wszystkie te seanse macie już za sobą — a jeśli nie, pozostaje nam życzyć wam udanego seansu.

Ma ponad 30 lat, a Polacy wciąż go kochają. Właśnie podbija HBO Max

„Zodiak”



Lata 70. Seryjny zabójca terroryzuje okolice zatoki San Francisco. Pewnego dnia San Francisco Police Department otrzymuje listy od „Zodiaka”, w których przyznaje się on do popełnienia 37 zabójstw. Podobne wiadomości otrzymuje redakcja dziennika „San Francisco Chronicle” oraz adwokat Melvin Belli. Nie są to jednak zwykłe listy – ich autor zwodzi policję i media wymyślnymi szyframi i łamigłówkami. Poszukiwaniami mordercy zajmują się funkcjonariusze śledczy z czterech okręgów sądowych oraz dociekliwy pracownik lokalnej gazety. Wkrótce sprawa ta staje się ich wspólną obsesją. Wplątani w wir niewyjaśnionych wydarzeń i wciąż nowych poszlak poddawani są nieustannej próbie, zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym.



„Motocykliści”



„Motocykliści” dzieją się w buntowniczym czasie w Ameryce, kiedy zmieniała się kultura i ludzie. Po przypadkowym spotkaniu w lokalnym barze, Kathy (Jodie Comer) zaprzyjaźnia się z Bennym (Austin Butler), nowym członkiem klubu motocyklowego Midwestern, Vandals, prowadzonego przez enigmatycznego Johnny'ego (Tom Hardy). Podobnie jak otaczający go kraj, klub zaczyna ewoluować, przekształcając się z miejsca spotkań lokalnych outsiderów w niebezpieczny podziemny świat przemocy, zmuszając Benny'ego do wyboru między Kathy a lojalnością wobec klubu. „Motocykliści” to kronika 10 kluczowych lat życia Johnny'ego, żądnego wrażeń Benny'ego i ich kolegów motocyklistów: Zipco, Funny Sonny, Cal, Brucie Wahoo, Cockroach, Corky i The Kid. Pokazuje jak przetrwać w brutalnym świecie, który gloryfikuje broń, alkohol, narkotyki i niezależność. W ciągu dekady, gdy kraj wokół nich się zmienia, klub ewoluuje z miejsca spotkań indywidualistycznych antybohaterów w złowieszczy gang. Intruzi przejmują kontrolę i angażują Wandali w handel narkotykami, hazard, morderstwa na zlecenie i otwartą wojnę z rywalizującymi gangami, prowadząc grupę w kierunku zatracenia. Autentyczny, osobisty i bezkompromisowy film pokazuje surowe spojrzenie na buntowniczą kulturę.



„Do szpiku kości”



Film na postawie książki Daniela Woodrella. W roli głównej – Jennifer Lawrence. Głęboko w górach Ozark, w środkowej części USA, żyją ludzie, którzy przestrzegają jednej reguły: nie wychylać się. Wiodą surowy byt wypełniony lokalnymi zwyczajami, dialektem i muzyką. Na z pozoru monotonnym obrazie codzienności pojawia się jednak pierwsza rysa. Ojciec siedemnastoletniej Ree (Jennifer Lawrence), znany w okolicy producent metaamfetaminy, zastawił dom, jako kaucję za zwolnienie warunkowe i zniknął. Matka załamuje się emocjonalnie, zostawiając sprawy własnemu biegowi. Ree przejmuje więc opiekę nad młodszym rodzeństwem. Rodzinie grozi eksmisja. Dziewczyna nie ma wyjścia: musi pokonać mur obojętności i odnaleźć ojca. Łamiąc miejscową zmowę milczenia i ryzykując życie, nastolatka wyrusza na poszukiwania. Przedzierając się poprzez kłamstwa, uniki i rosnący lęk ze strony krewnych, zamierza dociec prawdy…



„Dziwne zbiory”



W spokojnym miasteczku San Bernardino w Kalifornii dochodzi do brutalnego morderstwa trzyosobowej rodziny. Doświadczony duet detektywów – Joe Kirby (Peter Zizzo) i Alexis „Lexi” Taylor (Terri Apple) – zostaje zmuszony do wznowienia śledztwa w sprawie legendarnego seryjnego zabójcy znanego jako Pan Shiny (Jessee J. Clarkson). Ten socjopatyczny przestępca od dawna nie dawał znaku życia, lecz jego nagły powrót zapowiada nową falę grozy. Trop prowadzi w mroczne zakamarki przeszłości, gdzie każda wskazówka może kosztować życie.



„Siedem”



Odchodzący na emeryturę stary policyjny wyga William Somerset (Morgan Freeman) ma przekazać swoje obowiązki młodemu detektywowi Davidovi Millsowi (Brad Pitt). Różni ich wszystko: spokój, rozsądek, zmęczenie życiem i zawodem Somerseta kontrastuje z energią, porywczością i młodzieńczym optymizmem Millsa. Współpraca nie układa się więc najlepiej, ale niestety jest konieczna. Miastem wstrząsa seria okrutnych zabójstw. Pierwsza ofiara to otyły mężczyzna, który zmarł z przejedzenia. Następnego dnia ginie znany z chciwości prawnik. Wygląda na to, że morderca wybiera sobie na ofiary ludzi, którzy popełnili jeden z siedmiu grzechów głównych i w wyrafinowany, perfekcyjnie przygotowany sposób przeprowadza ich egzekucję. Pycha, chciwość, nieczystość, zazdrość, obżarstwo, lenistwo, gniew. Siedem niewybaczalnych występków i siedem dni, w ciągu których samozwańczy „boży wysłannik” zamierza wprowadzić w życie swój obłąkańczy plan naprawy świata... Czytaj też:

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