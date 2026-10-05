Zapomnijcie o „Detektywie”. Ten „wybitny film” jest teraz na Netflix

Matthew McConaughey ma na swoim koncie sporo mocnych ról, a jedna z nich właśnie wróciła na Netflix. Rasizm, zemsta, moralne granice i pytanie o to, gdzie kończy się prawo, a zaczyna sprawiedliwość – ten film do dziś potrafi mocno uderzyć.

„Czas zabijania” to amerykański dramat sądowy z 1996 roku, utrzymany w stylistyce południowego gotyku i oparty na powieści Johna Grishama pod tym samym tytułem z 1989 roku. Jest to drugi – po wydanym dwa lata wcześniej „Kliencie” – film wyreżyserowany przez Joela Schumachera na podstawie prozy tego autora. Przy budżecie wynoszącym 40 mln dolarów przyniósł twórcom 153 mln dolarów dochodu.

Mocny thriller sądowy na Netflix. „Wybitne dzieło”

Na południu Stanów Zjednoczonych bez zmian – czarnoskórzy są przez białych tak traktowani, jak w czasach „Przeminęło z wiatrem”. Afroamerykanin Carl Lee Hailey (brawurowa rola pamiętnego z „Pulp Fiction” Samuela L. Jacksona) dokonuje samosądu na białych gwałcicielach swej dziesięcioletniej córki. Jego obrony przed sądem podejmuje się młody, pełen żarliwych ideałów adwokat (Matthew McConaughey) wspierany przez błyskotliwą studentkę prawa (Sandra Bullock) oraz doświadczonego, niepraktykującego już nestora palestry (Donald Sutherland). Rozpoczyna się pojedynek pomiędzy obroną a cynicznym, stającym na straży „Południowego” porządku, prokuratorem (rewelacyjny Kevin Spacey). Pojedynek przenosi się daleko poza mury sali sądowej. Na szalach Temidy ważą się: ludzkie życie, godność, przesądy, rasizm, sprawiedliwość. Obie strony są zdeterminowane, by udowodnić swoje racje.

W rolach głównych wystąpili Sandra Bullock, Samuel L. Jackson, Matthew McConaughey i Kevin Spacey, a w rolach drugoplanowych pojawili się Donald i Kiefer Sutherlandowie. W filmie zadebiutowała też Octavia Spencer. Był to również ostatni występ filmowy Joego Seneki.

„Perfekcyjnie skonstruowany moralitet i wysokiej klasy rzemiosło sądowe. McConaughey uderza z lakoniczną gracją”; „Doskonały dramat sądowy z czasów złotej dekady Hollywood. Aktorstwo fantastyczne”; „Wybitne dzieło poruszające ważny temat. Jeden z najlepszych dramatów sądowych. Ekipa gwiazd zagrała świetnie. I te wyczekiwanie na wyrok. Super kino!” – piszą o nim widzowie.

Film „Czas zabijania” obejrzycie teraz na Netflix.

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