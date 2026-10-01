Zaroiło się od dobrych nowości. Kolejny serial nie do przegapienia!

Steven Knight, który napisał scenariusz do kultowego „Peaky Blinders”, ma dla nas nowość. Tym razem opowie o braciach Gallagher, którzy tworzą zespół Oasis, co ucieszy wszystkich, którzy nie zdołali zdobyć biletów na ich nową trasę koncertową. Zajrzymy za kulisy i sprawdzimy, jak to się stało, że po 20 latach skłóceni bracia postanowili powrócić.

Jeżeli pamiętacie serial „VandaVision”, jeden z najlepiej ocenianych produkcji Marvela w historii, ucieszy was powrót jednego z bohaterów tego tytułowego duetu w nowym serialu, który – miejmy nadzieję – podobnie, jak oryginał, spodoba się nawet tym, którzy nie przepadają za superbohaterskimi klimatami.

Wraca również najbardziej kultowy serial od Ryana Murphy'ego, kojarzonego w ostatnich latach głównie z netfliksowej antologii „Potwory”. W produkcji, jak zwykle, spodziewać możemy się hollywoodzkich nazwisk i nieoczekiwanych zwrotów akcji.

Te i inne produkcje w październiku zasilą bibliotekę serwisu Disney+. Jeżeli jesteś subskrybentem platformy, na naszej liście znajdziesz pełną rozpiskę premier.

Mocne tytuły od października na Disney+. Tych nie możecie przegapić

„American Horror Story”, 13. sezon



„AHS: 13” udowadnia, że pechowa trzynastka nie bez powodu budzi lęk. W serialu powraca gwiazdorska obsada, a wielu aktorów ponownie wciela się w ulubione przez fanów role. „AHS: 13” nawiązuje do wieloletniego dziedzictwa kultowych horrorów antologii — od „Murder House” i „Sabat” po „Hotel” i „Apokalipsa”. Jakie koszmary czają się w murach trzynastki? Szykujcie się na najlepszą niespodziankę.

Premiera: 1 października



„Akademia Magii”



Nowojorska nastolatka Briar Roberts trafia do tajemniczej szkoły magii w Nowym Orleanie, by odkryć prawdę o losie swojej matki. Na miejscu wybucha konflikt między czarownicami a wampirami. Wraz ze swoim sabatem młodych czarownic Briar musi stawić czoła mrocznemu zagrożeniu i przetrwać w nadprzyrodzonym liceum. Wkrótce w jej życiu pojawia się nie tylko niebezpieczeństwo, ale i zakazana pierwsza miłość.

Premiera: 2 października



„The Kardashians”, 8. sezon



Dla rodziny Kardashian-Jenner właśnie zaczyna się nowy rozdział. Ten sezon to opowieść o miłości, przemianie i tym, co przyniesie przyszłość. Kris, Kourtney, Kim, Khloé, Kendall i Kylie łączą budowanie rodzinnego imperium z czymś znacznie bardziej osobistym – od nieoczekiwanych iskier i nowych związków, po gojenie starych ran i odkrywanie niezależności. Wkraczając w tę nową erę, rodzina przekona się, że miłość – czy to do siebie samej, do rodziny, czy ta zupełnie nowa – może okazać się najważniejszą podróżą ze wszystkich.

Premiera: 8 października



„Snowfall: Nowe rozdanie”



Opowieść o Wandzie Bell i Leonie Simmonsie. Los Angeles, lata 90. Na gruzach epidemii cracku rodzi się rap z Zachodniego Wybrzeża. Ambicja, lojalność i walka o przetrwanie ścierają się, gdy każdy ryzykuje wszystko, by zbudować coś trwałego.

Premiera: 7 października



„Jamie Foxx: Take Care of Yourself”



Piąty w karierę pełnometrażowy program komediowy (stand-up) Jamie'ego Foxxa.

Premiera: 7 października



„Oasis: Don’t Look Back In Anger”



Film „Oasis: Don’t Look Back In Anger” przedstawia trasę koncertową Oasis Live ’25 Liama i Noela Gallagherów z okazji zjednoczenia zespołu. Film Stevena Knighta to inspirująca relacja z największego wydarzenia muzycznego roku 2025 z perspektywy członków zespołu oraz fanów. Zawiera materiały z prób, zza kulis i ze sceny, a także pierwsze od ponad 20 lat wspólne wywiady z Noelem i Liamem.

Premiera: 9 października



„VisionQuest”



Zresetowany Vision ukrywa się przed tymi, którzy chcieli wykorzystać go jako broń. W poszukiwaniu nowego sensu istnienia konsultuje się z osobowościami AI wpisanymi w jego programowanie, w tym z Friday, Edith, Jarvisem i niesławnym Ultronem. Jego dyskretna egzystencja kończy się, gdy nagroda wyznaczona za jego głowę zmusza go do ucieczki wraz z Thomasem Shepherdem, tajemniczym chłopcem, który może być reinkarnacją syna Visiona. Uciekając przed pościgiem, Vision musi zmierzyć się ze swoją naturą, oprzeć się wpływowi Ultrona i rozwikłać zagadkę swojego młodego towarzysza, jeśli chce przetrwać.

Premiera: 14 października Czytaj też:

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