10 nowości, które warto obejrzeć w weekend na Netflix. Ale to ten miniserial was pochłonie

Jeżeli macie wolny wieczór, odpalcie Netfliksa, bo wraz z 1 października na platformie zawitało sporo dobrych tytułów. Szczególną uwagę subskrybenci powinni zwrócić na miniserial z gwiazdorską obsadą na podstawie słynnej, kultowej już powieści. Na Netflix też nowiutki dokument o jednej z największych gwiazd sportu, o której nie wiemy nic od 2013 roku. Jest też sporo filmów z hollywoodzkimi nazwiskami oraz świeże seriale. Wszystkie nowości znajdziecie na poniższej liście.

Ten serial was oczaruje. Nowości na Netflix, które warto odpalić w weekend

„Szalenie bogaci, totalnie spłukani”



Bogata i snobistyczna rodzina Al-Thahabi dowiaduje się, że straciła swój majątek.



„Na wschód od Edenu”



Nowa interpretacja arcydzieła Steinbecka opowie wielopokoleniową sagę rodziny Trasków, kierując szczególną uwagę na jej niezapomnianą antybohaterkę, Cathy Ames.



„Odważni”



Jako oficerowie policji, Adam Mitchell, Nathan Hayes i ich partnerzy chętnie zmagają się z wszystkim najgorszym, co oferuje świat, jednak pod koniec każdego dnia stawiają czoła wyzwaniu, do którego tak naprawdę, żaden z nich nie był przygotowany – ojcostwu. W pracy dają z siebie wszystko, lecz szybko odkrywają, że tymczasem ich dzieci zaczynają się od nich coraz bardziej oddalać. Kiedy tragedia uderza blisko domu, cała czwórka pragnie odzyskać wiarę i nadzieję, i odnaleźć się w rolach mężów i ojców. Czy znajdą sposób, by ochronić najbliższych ich sercu?



„Gorąca linia”



W dzieciństwie siostry Mozell były sobie bliskie niczym najlepsze przyjaciółki, potem jednak ich drogi rozeszły się. Dziś najstarsza z nich – Georgia (Diane Keaton) – jest wydawcą magazynu kobiecego, który nazwała swoim imieniem, najmłodsza – Maddy (Lisa Kudrow) – występuje w telenowelach, a średnia – Eve (Meg Ryan) – opiekuje się ekscentrycznym ojcem (Walter Matthau), który przysparza jej nie lada kłopotów. Siostry porozumiewają się głównie przez telefon, a łączy je prawdziwa gorąca linia. Gdy chory ojciec trafia do szpitala, Eve musi przekonać pochłonięte własnymi sprawami siostry, że nadszedł czas ostatecznej próby.



„Matlock”



Siedemdziesięciolatka wraca do pracy w prestiżowej kancelarii, gdzie wykorzystuje swoje niepozorne usposobienie i przebiegłe taktyki, aby wygrywać sprawy i ujawniać korupcję.



„Komórka”



Porwanej przez tajemniczych sprawców Jessice Martin udaje się nawiązać połączenie telefoniczne z przypadkowym mężczyzną. Postanawia on pomóc kobiecie.



„Małolaty u taty”



Zwolnieni z pracy eksperci od marketingu decydują się na nowy kierunek kariery, zakładając własne przedszkole.



„Schumacher ’94: Narodziny legendy”



Szczere wywiady i archiwalne nagrania z legendarnego sezonu 1994 pozwalają widzom ponownie przeżyć pierwszy tryumf Michaela Schumachera w mistrzostwach świata.



„Żyjemy dalej”



Kiedy Anika (Naomi Baker) – młoda samotna matka walcząca o utrzymanie rodziny – zaczyna wymieniać listy z Carouselem (Jay Reeves), skazanym odbywającym karę pozbawienia wolności, rodzi się między nimi nieoczekiwana więź na odległość, która przeradza się w coś zupełnie nieprzewidywalnego. Ich związek staje się początkiem wzruszającej podróży pełnej miłości, przebaczenia i nadziei na uwolnienie od burzliwej przeszłości i stanowi dowód na to, że nawet najbardziej nieprawdopodobne relacje potrafią odmienić życie i dać drugą szansę na szczęście.



„#Love”



Praktyczna twórczyni aplikacji randkowej opartej na zgodności cech i jej rywal, zwolennik teorii chemii i przygody, podejmują 60-dniowe wyzwanie. Czytaj też:

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