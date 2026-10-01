7 nowości od dziś na Netflix. Ale wszyscy włączą ten miniserial!

Od dzisiejszego poranka na Netflix możecie oglądać aż siedem nowych tytułów. Wszystkie te produkcje wpadły na platformę z okazji początku października. I choć nie wszystko z tej listy z pewnością przypadnie wam do gustu, są wśród nich perełki, których nie chcecie przegapić. Wielu widzów przyciągnie świeżutka ekranizacja arcydzieła Steinbecka, w której zagrała hollywoodzka śmietanka – to miniserial, który w 7 odcinkach tworzy zamkniętą historię. Ciekawą propozycją jest też serial prawniczy z samą Kathy Bates w głównej roli. Wszystkie nowości z 1 października na Netflix znajdziecie na naszej liście poniżej.

Widzowie Netfliksa będą zachwyceni. To od dziś na platformie

„Szalenie bogaci, totalnie spłukani”



Bogata i snobistyczna rodzina Al-Thahabi dowiaduje się, że straciła swój majątek.



„Matlock”



Siedemdziesięciolatka wraca do pracy w prestiżowej kancelarii, gdzie wykorzystuje swoje niepozorne usposobienie i przebiegłe taktyki, aby wygrywać sprawy i ujawniać korupcję.



„Na wschód od Edenu”



Nowa interpretacja arcydzieła Steinbecka opowie wielopokoleniową sagę rodziny Trasków, kierując szczególną uwagę na jej niezapomnianą antybohaterkę, Cathy Ames.



„Odważni”



Jako oficerowie policji, Adam Mitchell, Nathan Hayes i ich partnerzy chętnie zmagają się z wszystkim najgorszym, co oferuje świat, jednak pod koniec każdego dnia stawiają czoła wyzwaniu, do którego tak naprawdę, żaden z nich nie był przygotowany – ojcostwu. W pracy dają z siebie wszystko, lecz szybko odkrywają, że tymczasem ich dzieci zaczynają się od nich coraz bardziej oddalać. Kiedy tragedia uderza blisko domu, cała czwórka pragnie odzyskać wiarę i nadzieję, i odnaleźć się w rolach mężów i ojców. Czy znajdą sposób, by ochronić najbliższych ich sercu?



„Gorąca linia”



W dzieciństwie siostry Mozell były sobie bliskie niczym najlepsze przyjaciółki, potem jednak ich drogi rozeszły się. Dziś najstarsza z nich – Georgia (Diane Keaton) – jest wydawcą magazynu kobiecego, który nazwała swoim imieniem, najmłodsza – Maddy (Lisa Kudrow) – występuje w telenowelach, a średnia – Eve (Meg Ryan) – opiekuje się ekscentrycznym ojcem (Walter Matthau), który przysparza jej nie lada kłopotów. Siostry porozumiewają się głównie przez telefon, a łączy je prawdziwa gorąca linia. Gdy chory ojciec trafia do szpitala, Eve musi przekonać pochłonięte własnymi sprawami siostry, że nadszedł czas ostatecznej próby.



„Komórka”



Porwanej przez tajemniczych sprawców Jessice Martin udaje się nawiązać połączenie telefoniczne z przypadkowym mężczyzną. Postanawia on pomóc kobiecie.



„Małolaty u taty”



Zwolnieni z pracy eksperci od marketingu decydują się na nowy kierunek kariery, zakładając własne przedszkole. Czytaj też:

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