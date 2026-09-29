Charlie Hunnam i gwiazdor „Sukcesji” w nowym serialu szpiegowskim. Wraca bohater Johna le Carré

Bestsellerowe powieści Johna le Carré, w tym „Ze śmiertelnego zimna” oraz „Dziedzictwo szpiegów”, zostaną przeniesiony na ekran w ośmioodcinkowym „Legacy of Spies”. W głównych rolach występują Charlie Hunnam i Matthew Macfadyen, który wciela się w kultowego George'a Smileya. BBC i MGM+ zaprezentowały pierwsze materiały z produkcji po zakończeniu zdjęć w Czechach.

Charlie Hunnam jako agent w samym środku zimnej wojny

Książka „Ze śmiertelnego zimna” ukazała się w 1963 roku i stała się jednym z najbardziej znanych dzieł Johna le Carré. Nowy serial nosi tytuł „Legacy of Spies”, zaczerpnięty z powieści pisarza z 2017 roku. Charlie Hunnam wciela się w Aleca Leamasa, doświadczonego agenta terenowego brytyjskiego wywiadu. Jego bohater rekrutuje Doris Quinz, młodą kobietę z Niemiec Wschodnich, która ma pomóc w przemycaniu na Zachód cennych dokumentów Stasi.

Operacja szybko zaczyna wymykać się spod kontroli. Wydarzenia rozgrywające się w Berlinie w okresie zimnej wojny prowadzą do konfliktu, w którym granica między lojalnością a zdradą staje się coraz mniej wyraźna.

Matthew Macfadyen wraca jako George Smiley

Jednym z najważniejszych bohaterów serialu będzie George Smiley, szef brytyjskiego wywiadu. W tej roli występuje Matthew Macfadyen, znany między innymi z serialu „Sukcesja”.

Dla aktora jest to wejście w postać, którą wcześniej na ekranie stworzyli między innymi Alec Guinness oraz Gary Oldman. Guinness wcielał się w Smileya w telewizyjnej adaptacji, natomiast Oldman zagrał bohatera w filmowej wersji z 2011 roku. „Legacy of Spies” będzie pierwszym od czterech dekad powrotem George'a Smileya do telewizji.

Daniel Brühl i pozostali aktorzy w obsadzie

Leamas i Doris muszą zmierzyć się z Josefem Fiedlerem i Hansem-Dieterem Mundtem, agentami Stasi, których zagrają odpowiednio Daniel Brühl i Felix Kammerer. Ich rywalizacja oraz dążenie do ujawnienia źródła przecieku stają się kolejnym elementem rozgrywki. W historię zostaje również wciągnięta Liz Gold, młoda kobieta o idealistycznym nastawieniu. W jej rolę wciela się Agnes O'Casey.

W obsadzie znaleźli się także Dan Stevens jako Bill Haydon, Jake Dunn jako Peter Guillam, Anjana Vasan jako Connie Sachs, Charlotte Ritchie jako Ann Smiley oraz Joe Alwyn jako Jim Prideaux. W czerwcu portal Deadline ujawnił również udział Hugh Lauriego. Aktor zagra Controla, przywódcę Cyrku i przełożonego George'a Smileya.

Nowa serialowa odsłona świata Johna le Carré. Kiedy premiera „Legacy of Spies”?

„Legacy of Spies” ma połączyć szpiegowską intrygę z historią ludzi funkcjonujących w świecie, w którym każda decyzja może prowadzić do zdrady. Za kulisami operacji Smileya działać będzie również Karla, sowiecki geniusz, który przygotowuje grunt pod konflikt mający wpłynąć na całe pokolenie.

Pierwsze zdjęcia z produkcji pokazują Matthew Macfadyena jako George'a Smileya oraz Charliego Hunnama w roli Aleca Leamasa. Materiały opublikowano w związku z zakończeniem zdjęć realizowanych w Czechach.

„Legacy of Spies” będzie liczyć osiem odcinków. Serial ma trafić na BBC iPlayer i BBC One w Wielkiej Brytanii oraz do MGM+ w Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Hiszpanii, Włoszech, Austrii, Belgii, Holandii, Brazylii i hiszpańskojęzycznej Ameryce Łacińskiej. Produkcja będzie również emitowana na kanałach SBS w Australii, Sky New Zealand i Sky Switzerland oraz CANAL+ we Francji i na terytoriach francuskojęzycznych, w Europie Środkowej i Wschodniej oraz Afryce Subsaharyjskiej. Konkretna data premiery nie została jeszcze podana.

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