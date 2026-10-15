Drugie dziecko w drodze i kamery w ich domu. Najsłynniejsza para polskiego internetu ujawnia sekrety

Friz i Wersow otwierają przed widzami kolejny rozdział swojego życia. Karol i Weronika Wiśniewscy zostaną bohaterami nowego serialu dokumentalnego Prime Video, który ma pokazać ich nie tylko jako internetowych twórców, lecz także rodziców, partnerów i osoby realizujące kolejne zawodowe plany. W produkcji nie zabraknie podróży, zaskakujących wyzwań i historii, które dotąd nie ujrzały światła dziennego.

„Friz i Wersow. W drodze”. Nowy serial dokumentalny Prime Video

Platforma Prime Video zapowiedziała sześcioodcinkowy serial dokumentalny „Friz i Wersow. W drodze”. Produkcja własna serwisu zadebiutuje wyłącznie na platformie jeszcze w tym roku. Jej bohaterami będą Karol i Weronika Wiśniewscy, znani milionom odbiorców jako Friz i Wersow.

Twórcy zamierzają pokazać parę na etapie istotnych zmian życiowych. Małżonkowie przygotowują się do narodzin drugiego dziecka, rozwijają kolejne projekty i próbują godzić obowiązki rodzinne z aktywnością w internecie. Serial ma również odsłonić mniej znane fragmenty ich wspólnej historii.

Kamery będą towarzyszyć Frizowi i Wersow zarówno w codziennych sytuacjach w Polsce, jak i podczas podróży poza granice dobrze znanej im rzeczywistości. Widzowie zobaczą przygotowania do powiększenia rodziny, zawodowe przedsięwzięcia oraz kulisy łączenia życia prywatnego z obecnością w sieci.

Produkcja nie ograniczy się jednak do obserwowania codzienności pary. W serialu pojawią się również wyzwania przygotowane przez przyjaciół Karola i Weroniki. Mają one stawiać bohaterów w nieoczekiwanych sytuacjach i zachęcać ich do przekraczania własnych granic.

Friz i Wersow w niecodziennych sytuacjach

Zadania przygotowane przez znajomych mają mieć lekki, rozrywkowy charakter, ale ich znaczenie nie będzie sprowadzać się wyłącznie do zabawy. Dzięki nim widzowie mają poznać kolejne oblicza relacji Friza i Wersow, ich osobowości oraz życia rodzinnego.

„Friz i Wersow. W drodze” połączy formę dokumentalną z rozrywką kojarzoną z internetową działalnością pary. Dla fanów będzie to okazja, by zobaczyć Karola i Weronikę w sytuacjach wykraczających poza ich codzienną aktywność w mediach społecznościowych.

Sześcioodcinkowa produkcja trafi na Prime Video jeszcze w tym roku. Wszystkie odcinki będą dostępne wyłącznie na tej platformie.

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