100 proc. na Rotten Tomatoes i ponad 650 dni popularności. Ten szpiegowski hit wraca z kolejnym sezonem

Nie każdy serial potrzebuje rekordowej oglądalności, by stać się wizytówką platformy streamingowej. „Kulawe konie” udowadniają, że równie skuteczną przepustką do sukcesu mogą być uznanie krytyków, konsekwentnie wysoki poziom i historia, która nie traci widzów mimo kolejnych sezonów. Szpiegowa produkcja Apple TV ma na koncie imponujący wynik w serwisie Rotten Tomatoes, a jej popularność utrzymuje się od ponad 650 dni. Co więcej, platforma już zaplanowała jej dalszy ciąg.

„Kulawe konie” wśród największych hitów Apple TV

Apple TV nie zawsze może konkurować z Netfliksem czy Prime Video pod względem liczby widzów. Platforma ma jednak w katalogu produkcje, które regularnie zdobywają uznanie krytyków. W ostatnich miesiącach uwagę przyciągały między innymi seriale science fiction „Rozdzielenie” i „Pluribus”, komedia akcji „Mayday”, a także „Ted Lasso” oraz komediowy horror „Wdowia zatoka”.

Na ich tle szczególnie wyróżnia się produkcja „Kulawe konie”. Brytyjski dramat szpiegowski zadebiutował w 2022 roku i należy do najdłużej emitowanych przebojów Apple TV, obok „The Morning Show” oraz „For All Mankind”. Produkcja może pochwalić się łączną oceną 98 proc. w serwisie Rotten Tomatoes, co czyni ją jednym z najlepiej ocenianych tytułów w ofercie platformy.

Gary Oldman i szpiegowska historia, która nie traci formy

W serialu występują Gary Oldman, Jack Lowden, nominowany do nagrody Jamesa Bonda, oraz Olivia Cooke, znana z „Rodu smoka”. Produkcja doczekała się już sześciu sezonów, a najnowszy zadebiutował 16 września. Finał tej odsłony zaplanowano na 21 października.

Szósty sezon miał jednak szczególny kontekst. Fani zastanawiali się, czy serial utrzyma dotychczasowy poziom po odejściu twórcy Willa Smitha. Scenarzysta i producent poinformował w mediach społecznościowych, że nie był w stanie kontynuować pracy przy produkcji ze względu na napięty harmonogram. Apple TV realizuje bowiem kolejne sezony jeden po drugim, a Gary Oldman przez ostatnie pięć lat poświęcał serialowi znaczną część swojego czasu.

Mimo obaw nowa odsłona spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem. Szósty sezon uzyskał 100 proc. pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes. Carly Lane z serwisu Collider określiła go jako najbardziej nieprzewidywalną część całej serii.

Ponad 650 dni na liście oglądalności. Będzie siódmy sezon

Dobre recenzje idą w parze z długotrwałą obecnością serialu w zestawieniach popularności. Jak wynika z danych FlixPatrol, „Kulawe konie” spędził już ponad 650 dni na krajowej liście oglądalności Apple TV. Platforma nie zamierza kończyć tej historii. Produkcja została już przedłużona na siódmy sezon.

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