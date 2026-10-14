To najlepsze zagraniczne seriale kryminalne na HBO Max. Polacy wybrali

Oto lista 22 najwyżej ocenianych przez widzów seriali kryminalnych na HBO Max. Mamy tutaj hity sprzed lat, które są już klasykami oraz nowe perełki, które w ostatnich tygodniach zachwyciły widzów. Sprawdź, co warto włączyć teraz na platformie, aby cieszyć się najlepszym, co HBO Max ma w swojej ofercie.

Najlepsze seriale kryminalne na HBO Max. 22 perełki serwisu

„Szabla”



Dziennikarka bada sprawę dot. zamachu na serbskiego premiera. Jej śledztwo prowadzi ją do mrocznego świata skorumpowanego aparatu państwowego.



„Ogród z brązu”



Czteroletnia córka Lily i Fabiana znika bez śladu. Zrozpaczeni rodzice desperacko starają się odnaleźć dziecko.



„Zamęt”



Losy młodego mężczyzny, który powraca do rodzinnego Memphis z wojny w Wietnamie i próbuje odnaleźć się w normalnym życiu. Odrzucony przez bliskich, rozpoczyna współpracę z gangsterami.



„Skandal w angielskim stylu”



Jeremy Thorpe, lider brytyjskiej Partii Liberalnej, zostaje oskarżony o udział w spisku i podżeganie do zabójstwa.



„Cormoran Strike”



Weteran wojenny zakłada w Londynie agencję detektywistyczną. Doświadczenie umożliwia mu rozwiązywanie spraw, z którymi nie radzi sobie policja.



„Pustkowie”



Pewnego dnia niespodziewanie i w niewyjaśnionych okolicznościach znika czternastoletnia córka Hany. Kobieta nie spocznie, póki nie odnajdzie dziewczyny oraz osób odpowiedzialnych za jej zniknięcie.



„Latarnie”



Stewart i Jordan, kosmiczni strażnicy, zostają wciągnięci w mroczną zagadkę na Ziemi.



„Tokyo Vice”



Amerykański dziennikarz Jake Adelstein przyjeżdża do Tokio, gdzie rozpoczyna śledztwo w sprawie korupcji w policji i jej powiązań ze światem przestępczym.



„Babilon Berlin”



Młody komisarz z Kolonii przyjeżdża do Berlina, aby rozwiązać sprawę szantażu wysoko postawionych polityków.



„Grupa zadaniowa”



Agent FBI staje na czele specjalnej grupy zadaniowej, której celem jest powstrzymanie serii brutalnych napadów.



„Miłość i śmierć”



Dwie chodzące do Kościoła pary wiodą pozornie spokojne życie w małym miasteczku w Teksasie. Skrywają jednak sekrety, które prowadzą do tragedii.



„Wybrani”



Były agent CIA zostaje zwerbowany przez tajemniczego miliardera, by zapobiegać morderstwom, które mają się wydarzyć.



„Banshee”



Po spędzeniu piętnastu lat w więzieniu bezimienny złodziej wychodzi na wolność. Oszustwo sprawia, że zostaje szeryfem małego miasteczka, gdzie mieszka jego dawna wspólniczka, Anastasia.



„Mare z Easttown”



Detektyw z małego miasteczka w Pensylwanii prowadzi śledztwo w sprawie morderstwa równocześnie starając się, aby jej życie się nie rozpadło.



„Długa noc”



Nowy Jork. Po nocy spędzonej na imprezowaniu z nieznajomą kobietą mężczyzna budzi się przy jej zwłokach i zostaje oskarżony o morderstwo.



„Pingwin”



Po śmierci szefa mafii Oswald Cobblepot stara się wykorzystać sytuację w Gotham, by przejąć władzę nad kryminalnym półświatkiem miasta.



„Ostre przedmioty”



Dziennikarka zmagająca się z trudną przeszłością wraca do swojego rodzinnego miasteczka, aby napisać artykuł o morderstwie dwóch dziewczynek, które miało tam miejsce.



„Mentalista”



Zmysł dedukcji oraz wybitny talent do obserwacji sprawiają, że Patrick Jane jest cennym konsultantem policji przy sprawach kryminalnych.



„Zakazane imperium”



Historia polityka, który zarabia wielkie pieniądze z handlu alkoholem w czasie prohibicji oraz rządzi Atlantic City.



„Prawo ulicy”



Grupa policjantów z Baltimore wypowiada wojnę narkotykową lokalnym bossom.



„Fargo”



Rok 2006, Minnesota. Do prowincjonalnego Bemidji przybywa tajemniczy mężczyzna, Lorne Malvo. Swoją brutalnością i bezwzględnością wpływa na mieszkańców miasta, w tym na udręczonego przez życie sprzedawcę ubezpieczeń, Lestera Nygaarda.



„Detektyw”



Serialowa antologia, w której każda historia przedstawia zawiłe zagadki kryminalne, skorumpowaną władzę oraz psychologiczne problemy stróży prawa. Czytaj też:

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