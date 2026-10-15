8 legendarnych seriali podobnych do „Wikingów”. Też są na Netflix

Jeśli po seansie „Wikingów” wciąż masz ochotę na epickie starcia, intrygi i bezkompromisowych bohaterów, Netflix ma kilka propozycji, które mogą przypaść ci do gustu. Na liście znalazło się 8 seriali wskazanych przez platformę – od widowiskowych dramatów historycznych, przez opowieści pełne mitologii i przygód, aż po produkcje, które udowadniają, że walka o władzę i przetrwanie może wciągać równie mocno co losy Ragnara i jego wojowników. Sprawdź, co warto włączyć w następnej kolejności.

Netflix wskazuje: To warto obejrzeć po „Wikingach”

„Upadek królestwa”



Osierocony i wychowany przez Wikingów Uhtred z Bebbanburga walczy pod wodzą króla Alfreda Wielkiego, próbując odzyskać ziemie swoich przodków oraz zjednoczyć lud Wysp Brytyjskich.



„Norsemen”



Jest rok 790. Odkrycie przez Wikingów szlaków żeglugowych na Zachód przynosi zmiany w codziennym życiu mieszkańców pewnej małej wioski.



„Barbarzyńcy”



Rzymski oficer jest rozdarty między imperium, które go wychowało, a własnym ludem. Ten wewnętrzny konflikt doprowadzi do starcia, którego historia nigdy nie zapomni.



„Troja: Upadek miasta”



Poszukując kobiety obiecanej mu przez Afrodytę, pasterz Parys poznaje swoją prawdziwą tożsamość i zakochuje się w Helenie, co doprowadza do wybuchu wojny trojańskiej.



„Marco Polo”



Podróżnik Marco Polo dociera do Azji, gdzie zostaje gościem wielkiego władcy mongolskiego. Aby przeżyć na dworze pełnym intryg, musi wykorzystać swoje umiejętności w walce i politycznej grze.



„Frontier”



Ameryka Północna, XVIII wiek. Twardzi traperzy i pionierzy walczą z potężną Kompanią Zatoki Hudsona o przejęcie kontroli nad handlem futrami.



„Wiedźmin”



Geralt z Rivii, zmutowany łowca potworów, podąża ścieżką przeznaczenia w świecie, gdzie ludzie często okazują się gorsi niż najstraszniejsze monstra.



„Ragnarok”



Dorastający mieszkańcy Eddy muszą przeciwstawić się drastycznym zmianom klimatycznym zwiastującym koniec świata. Czytaj też:

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