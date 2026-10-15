8 legendarnych seriali podobnych do „Wikingów”. Też są na Netflix
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8 legendarnych seriali podobnych do „Wikingów”. Też są na Netflix

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„Barbarzyńcy”
„Barbarzyńcy” Źródło: Netflix
Fanów „Wikingów” nie brakuje i Netflix dobrze o tym wie, dlatego przygotował zestawienie seriali, które warto włączyć, jeżeli szukacie podobnych wrażeń.

Jeśli po seansie „Wikingów” wciąż masz ochotę na epickie starcia, intrygi i bezkompromisowych bohaterów, Netflix ma kilka propozycji, które mogą przypaść ci do gustu. Na liście znalazło się 8 seriali wskazanych przez platformę – od widowiskowych dramatów historycznych, przez opowieści pełne mitologii i przygód, aż po produkcje, które udowadniają, że walka o władzę i przetrwanie może wciągać równie mocno co losy Ragnara i jego wojowników. Sprawdź, co warto włączyć w następnej kolejności.

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„Upadek królestwa”

Osierocony i wychowany przez Wikingów Uhtred z Bebbanburga walczy pod wodzą króla Alfreda Wielkiego, próbując odzyskać ziemie swoich przodków oraz zjednoczyć lud Wysp Brytyjskich.

„Norsemen”

Jest rok 790. Odkrycie przez Wikingów szlaków żeglugowych na Zachód przynosi zmiany w codziennym życiu mieszkańców pewnej małej wioski.

„Barbarzyńcy”

Rzymski oficer jest rozdarty między imperium, które go wychowało, a własnym ludem. Ten wewnętrzny konflikt doprowadzi do starcia, którego historia nigdy nie zapomni.

„Troja: Upadek miasta”

Poszukując kobiety obiecanej mu przez Afrodytę, pasterz Parys poznaje swoją prawdziwą tożsamość i zakochuje się w Helenie, co doprowadza do wybuchu wojny trojańskiej.

„Marco Polo”

Podróżnik Marco Polo dociera do Azji, gdzie zostaje gościem wielkiego władcy mongolskiego. Aby przeżyć na dworze pełnym intryg, musi wykorzystać swoje umiejętności w walce i politycznej grze.

„Frontier”

Ameryka Północna, XVIII wiek. Twardzi traperzy i pionierzy walczą z potężną Kompanią Zatoki Hudsona o przejęcie kontroli nad handlem futrami.

„Wiedźmin”

Geralt z Rivii, zmutowany łowca potworów, podąża ścieżką przeznaczenia w świecie, gdzie ludzie często okazują się gorsi niż najstraszniejsze monstra.

„Ragnarok”

Dorastający mieszkańcy Eddy muszą przeciwstawić się drastycznym zmianom klimatycznym zwiastującym koniec świata. Czytaj też:
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Źródło: WPROST.pl