Al Pacino został wyrzucony z serialu Netfliksa? To działo sie za kulisami

Dziś „The Kominsky Method” uchodzi za jeden z udanych serialowych projektów Chucka Lorre’a, twórcy „Teorii wielkiego podrywu”. Niewiele jednak brakowało, by produkcja Netfliksa zakończyła się fiaskiem, zanim na dobre rozpoczęły się zdjęcia. W swoich nowych wspomnieniach Lorre ujawnił, że Al Pacino, który początkowo miał być związany z projektem, podczas czytania scenariusza zachowywał się w sposób, który niemal doprowadził do katastrofy.

Al Pacino i serial Netfliksa. Tak zaczęły się problemy

„The Kominsky Method” to komediodramat, którego głównym bohaterem jest Sandy Kominsky, niegdyś ceniony aktor, a obecnie trener aktorstwa próbujący odnaleźć się w kolejnych etapach życia. W postać wcielił się Michael Douglas. Serial zadebiutował w 2018 roku, w tym samym roku, w którym rozpoczął się ostatni sezon „Teorii wielkiego podrywu”.

Jak wynika ze wspomnień Chucka Lorre’a, zatytułowanych „Sitcom”,pomysł na produkcję początkowo wiązał się z Alem Pacino. Aktor sam miał zaproponować stworzenie serialu, którego byłby centralną postacią. Lorre nie był jednak przekonany do tego pomysłu. Jak przyznał w USA Today, trudno mu było wyobrazić sobie Michaela Corleone, bohatera „Ojca chrzestnego”, w telewizyjnym sitcomie.

Ostatecznie twórca uległ namowom Pacino i przygotował scenariusz. Współpraca nie przebiegała jednak tak, jak mógł sobie wyobrażać. Lorre wspomina, że podczas czytania tekstu przy stole aktor improwizował dialogi, gubił miejsce w scenariuszu i dezorientował pozostałych uczestników spotkania.

„Nie ma mowy!”. Twórca „The Kominsky Method” nie wytrzymał podczas czytania scenariusza

Kulisy spotkania opisane we wspomnieniach przytoczył serwis „USA Today”, a szczegóły dotyczące czytania scenariusza opublikował również „Variety”. Według relacji Lorre’a Pacino nie trzymał się przygotowanego tekstu, co utrudniało pracę całemu zespołowi.

„Później pan Pacino powiedział mi, że jedynym sposobem, aby to osiągnąć, jest improwizowanie dialogów. W końcu zebrałem się na odwagę i powiedziałem: »Nie ma mowy!«” – wspomina twórca. Sytuacja była na tyle niezręczna, że zdezorientowanie dawało się zauważyć także wśród innych aktorów. Jean Smart, która uczestniczyła w czytaniu, miała bezgłośnie zapytać Lorre’a: „Co się dzieje?”.

Twórca ocenił później, że Pacino, świadomie lub nie, robił wszystko, by doprowadzić do upadku projektu. Współpraca z gwiazdorem nie przetrwała próby, ale nie oznaczało to końca samego serialu. Produkcja ruszyła dalej już bez niego.

Michael Douglas uratował projekt? Serial zdobył uznanie krytyków

Główną rolę w „The Kominsky Method” otrzymał Michael Douglas, a na ekranie towarzyszyli mu Alan Arkin, Sarah Baker, Nancy Travis, Paul Reiser i Kathleen Turner. W obsadzie pojawiła się również Emily Osment, która kilka lat później dołączyła do uniwersum „Teorii wielkiego podrywu”. Zagrała Mandy McAllister w serialach „Młody Sheldon” oraz „Georgie i Mandy”.

Serial doczekał się trzech sezonów i zdobył 12 nominacji do nagrody Emmy, w tym za najlepszy serial komediowy oraz pierwszoplanową rolę męską w produkcji komediowej. W 2019 roku otrzymał Złoty Glob dla najlepszego serialu telewizyjnego w kategorii musical lub komedia. Produkcja zebrała również bardzo dobre oceny na Rotten Tomatoes. Krytycy przyznali jej 93 proc., a widzowie 89 proc. pozytywnych ocen.

Alan Arkin występował w dwóch pierwszych sezonach. Za swoją pracę otrzymał dwie nominacje do Emmy i dwie do Złotych Globów. Był to zarazem jeden z ostatnich projektów aktora przed jego śmiercią w 2023 roku. Michael Douglas również został doceniony za główną rolę, zdobywając łącznie pięć nominacji aktorskich do Emmy i Złotych Globów.

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