Twórca kultowych seriali wraca z nową perełką. W obsadzie gwiazda „Plotkary”

Dan Fogelman, producent wykonawczy i showrunner znany z seriali „Paradise”, czy „Tacy jesteśmy”, prezentuje opowieść o dwóch rodzinach, w której dramat rozgrywa się nie tylko na boisku, lecz także w gabinetach zarządu klubu NFL.

Nowy serial od twórcy dwóch kapitalnych tytułów. W głównej roli gwiazdor „Plotkary”

Po kilku rozczarowujących sezonach trener Cleveland Browns, Danny Rourke, dostaje ostatnią szansę, by odmienić losy swojej drużyny futbolowej. Jego przyszłość zależy od nowo wybranego rozgrywającego z Ohio State University, który jest również jego synem. Tymczasem właściciel klubu, Hal Durkin, musi zdecydować, która z jego dwóch córek najlepiej nadaje się do przejęcia drużyny. „The Land” to opowieść o dwóch rodzinach, w której pełen napięcia dramat rozgrywa się nie tylko na boisku, lecz także w zarządzie tej drużyny NFL, a lojalni kibice domagają się zwycięskiego sezonu już teraz – w przeciwnym razie drużynę mogą czekać poważne zmiany.

Zobaczcie pierwszy zwiastun „The Land”, udostępniony właśnie przez platformę Disney+:

W serialu występują Christopher Meloni, Mandy Moore, Chace Crawford, Sam Corlett, Tanner Zagarino, Chloe Bennet, Bridget Moynahan, William H. Macy i Omar Epps.

Serial „The Land” zadebiutuje już 15 lutego w Disney+ z dwoma odcinkami w dniu premiery. Kolejne będą pojawiać się na platformie co tydzień.

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