29 mln dolarów i ucieczka za granicę. FBI poszukuje byłej gwiazdy branży telewizyjnej

Mary Carole McDonnell, była szefowa firmy producenckiej Bellum Entertainment, znalazła się na liście najbardziej poszukiwanych oszustów FBI. Amerykańskie służby podejrzewają ją o wyłudzenie od kalifornijskich banków ponad 29 mln dolarów.

FBI ściga byłą producentkę. Zarzuty dotyczą milionowych wyłudzeń

Kobieta, która przez lata działała w branży telewizyjnej i produkowała programy o prawdziwych zbrodniach, ma przebywać w Dubaju. Za informacje, które doprowadzą do jej aresztowania i skazania, wyznaczono nagrodę w wysokości 150 tys. dolarów. Jak podaje serwis Deadline, była dyrektor generalna Bellum Entertainment jest podejrzewana o oszustwa bankowe, do których miało dochodzić od 2017 roku.

Według śledczych McDonnell przekonywała instytucje finansowe, że jest spadkobierczynią rodziny McDonnell Aircraft i ma dostęp do tajnego funduszu powierniczego o wartości 80 mln dolarów. Jak twierdzi FBI, ta historia miała pomóc jej w uzyskaniu wielomilionowego finansowania.

Federalne służby podejrzewają, że w ten sposób kobieta oszukała kalifornijskie banki na ponad 29 mln dolarów. McDonnell została również oskarżona o kradzież tożsamości w 2018 roku.

Jeśli zostanie uznana za winną pięciu zarzutów oszustwa bankowego oraz kradzieży tożsamości, może jej grozić bardzo surowa kara. Za każdy z zarzutów oszustwa bankowego przewidziano do 30 lat pozbawienia wolności. Łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich zarzutów, maksymalny wymiar kary może wynieść 154 lata więzienia.

150 tys. dolarów nagrody. FBI podejrzewa, że kobieta przebywa w Dubaju

Według informacji służb McDonnell od kilku lat może przebywać poza Stanami Zjednoczonymi, prawdopodobnie w Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. FBI umieściło ją na liście najbardziej poszukiwanych oszustów, oferując 150 tys. dolarów za informacje, które pomogą doprowadzić do jej aresztowania i skazania.

Lista została opublikowana 4 czerwca 2026 roku i obejmuje 13 osób podejrzewanych o przestępstwa finansowe. Nie zastępuje ona znanej listy dziesięciu najbardziej poszukiwanych przestępców FBI, lecz stanowi osobną inicjatywę skoncentrowaną na przestępstwach określanych jako przestępstwa białych kołnierzyków, czyli m.in. oszustwach finansowych.

„Historyczna lista 10 najgroźniejszych przestępców FBI koncentruje się na osobach popełniających przestępstwa z użyciem przemocy” – powiedział John Kent, zastępca agenta specjalnego FBI w Los Angeles, w rozmowie z serwisem Deadline. „Lista najbardziej poszukiwanych oszustów to nowy sposób na skupienie się na osobach poszukiwanych za przestępstwa finansowe”.

Kent odniósł się również bezpośrednio do sprawy byłej producentki. „Ta kobieta była hollywoodzką dyrektorką specjalizującą się w prawdziwych zbrodniach i rzekomo przeszła do świata prawdziwych zbrodni. Oszukała swoje ofiary, wmawiając im, że jest starą dziedziczką fortuny, podczas gdy w rzeczywistości była zwykłą złodziejką” – stwierdził przedstawiciel FBI.

Firma z Hollywood miała problemy jeszcze przed śledztwem

Kłopoty firmy McDonnell zaczęły się na długo przed tym, jak jej była szefowa trafiła na listę poszukiwanych. Bellum Entertainment, działające wcześniej pod nazwą LongNeedle Entertainment, powstało w 2004 roku i specjalizowało się w produkcji programów poświęconych prawdziwym przestępstwom.

W listopadzie 2017 roku Deadline informował, że przeciwko firmie wystąpiły na drodze sądowej dwa podmioty: Armageddon Media i Adirondack Entertainment. Oba twierdziły, że przygotowały dla Bellum serial kryminalny liczący 104 odcinki. Zgodnie z umową producent miał zapłacić im łącznie 3 mln 97 tys. dolarów. Według pozwów należności nie zostały uregulowane.

Problemy nie ograniczały się do sporów z partnerami biznesowymi. Bellum znalazło się również pod lupą Kalifornijskiej Komisji Pracy w związku z zarzutami dotyczącymi niewypłacania wynagrodzeń byłym pracownikom. Wśród osób, które miały nie otrzymać należnych pieniędzy, byli eks policjanci i agenci FBI występujący w programach firmy w roli ekspertów.

W tym samym okresie McDonnell miała poinformować pracowników, w tym swojego siostrzeńca pełniącego funkcję wiceprezesa przedsiębiorstwa, że problemy z wypłatami wynikają z „poważnego oszustwa bankowego”. Trzeba podkreślić, że na tym etapie zarzuty wobec byłej producentki nie oznaczają prawomocnego stwierdzenia jej winy.

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