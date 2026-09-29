Tajemnica sprzed 37 lat powraca z podwójną grozą! Ten thriller wymyka się schematom

„Echa na stacji Parrish” to thriller z elementami horroru lovecraftowskiego, którego historia rozgrywa się równolegle w dwóch odległych od siebie momentach. Serial zadebiutuje w Polsce już 1 październikai.

„Echa na stacji Parrish” – kryminalna zagadka i paranormalny horror

Historia rozpoczyna się w 1987 roku, gdy brutalna masakra w odległej stacji badawczej na australijskiej pustyni wstrząsa całym krajem. Sprawą zajmują się detektyw Georgia Cooke i jej partner Michael Thorne. Śledztwo szybko prowadzi ich jednak znacznie dalej, niż początkowo mogli przypuszczać.

Na tropie pojawiają się ocalały z masakry mężczyzna cierpiący na urojenia, tajemniczy tekst zatytułowany „The Bone Gospel” oraz ekscentryczny fundator stacji, Callum Parrish. Z czasem kolejne elementy układanki zaczynają wymykać się racjonalnym wyjaśnieniom. Dochodzenie coraz mocniej wkracza w obszar zjawisk paranormalnych. Georgia zaczyna stopniowo tracić kontakt z rzeczywistością. Konsekwencje okazują się dla niej dramatyczne. Kobieta traci karierę, rodzinę, a ostatecznie także wolność.

Akcja serialu przenosi się następnie o 37 lat do przodu. Georgia przebywa w zakładzie psychiatrycznym, jednak przeszłość nie daje o sobie zapomnieć. Dochodzi do serii morderstw popełnionych w identyczny sposób jak zbrodnia sprzed lat. W opuszczeniu ośrodka pomaga Georgii jej dawna podopieczna Millie Farah. Bohaterka musi ponownie zmierzyć się z wydarzeniami, które doprowadziły do jej upadku. Pojawia się też pytanie, czy sprawa ze stacji Parrish rzeczywiście została rozwiązana. Wszystko wskazuje bowiem na to, że zabójca może nadal pozostawać na wolności.

Dawne rany ponownie się otwierają, a kolejne odkrycia sprawiają, że Georgia i Michael znów łączą siły. Ich śledztwo prowadzi do niezwykłego odkrycia. Okazuje się, że wydarzenia z przeszłości i teraźniejszości łączy 37-letni cykl astronomiczny.

Mia Wasikowska i gwiazdorska obsada

Czas działa na niekorzyść bohaterów. Kolejny cykl zbliża się nieuchronnie, dlatego Georgia musi ustalić, co naprawdę wydarzyło się na stacji Parrish, zanim historia ponownie zatoczy koło.

Twórcy określają „Echa na stacji Parrish” mianem horroru kosmicznego. Serial łączy zagadkę dawnej, nierozwiązanej sprawy kryminalnej z psychologicznym suspensem oraz nadprzyrodzoną grozą. Istotnym elementem opowieści jest również konstrukcja wykorzystująca dwie płaszczyzny czasowe oddalone od siebie dokładnie o 37 lat.

W serialu występuje Mia Wasikowska, znana między innymi z filmów „Alicja w Krainie Czarów”, „Crimson Peak. Wzgórze krwi” oraz „Jane Eyre”. Aktorka wciela się w młodszą Georgię Cooke. Starszą wersję bohaterki gra Heather Mitchell, znana z produkcji „Young Rock”, „Wielki Gatsby” i „Love Me”.

Młodszego Michaela Thorne'a gra Xavier Samuel, którego widzowie mogli oglądać między innymi w „Elvisie”, „Blondynce” oraz filmie „Przyjaźń czy kochanie?”. Starszą wersję tej postaci zagrał Robert Taylor, znany z serialu „Longmire”, a także filmów „Matrix” i „The Meg”.

Kiedy premiera serialu „Ech na stacji Parrish”?

„Echa na stacji Parrish” zadebiutują na kanale SciFi 1 października o godzinie 21:00. Kolejne odcinki będą emitowane w każdy czwartek po dwa. Finał sezonu zaplanowano na 15 października.

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