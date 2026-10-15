Zrobił ten film za milion dolarów i podbił świat. Kultowy klasyk wraca do kin

Pięć dekad po premierze „Rocky” wciąż pozostaje jednym z najważniejszych filmów w historii kina sportowego. Historia boksera z Filadelfii, który dostaje niepowtarzalną szansę na walkę o mistrzostwo świata, doczeka się wyjątkowych obchodów 50. rocznicy. W planach są powrót filmu na wielki ekran, kolekcjonerskie wydanie 4K oraz atrakcje dla fanów w mieście, w którym wszystko się zaczęło.

„Rocky” wraca na ekrany. Specjalne wydanie na 50-lecie

Film Johna G. Avildsena zadebiutował w kinach 3 grudnia 1976 roku i niespodziewanie stał się wielkim sukcesem. Z okazji okrągłej rocznicy przygotowano limitowaną edycję SteelBooka 4K Ultra HD, która trafi do sprzedaży 15 grudnia. Wydanie jest już dostępne w przedsprzedaży online.

Kolekcjonerski zestaw ma zainteresować nie tylko miłośników fizycznych wydań filmowych. W środku znajdzie się miniplakat oraz komentarze audio Sylvestra Stallone’a, członków obsady, twórców produkcji i ekspertów bokserskich. Całość uzupełnią materiały dodatkowe trwające ponad trzy godziny, w tym rzadkie nagrania domowe, trzyczęściowy dokument o powstawaniu filmu oraz zakulisowe materiały poświęcone muzyce, charakteryzacji, reżyserii i zdjęciom.

Sylvester Stallone jako Rocky Balboa. Tak zaczęła się legenda

Za reżyserię „Rocky’ego” odpowiadał John G. Avildsen, a scenariusz napisał Sylvester Stallone, który zagrał również główną rolę. Jego bohater to bokser występujący w niewielkich klubach i pracujący jako windykator dla lichwiarza. Niespodziewanie otrzymuje szansę na walkę o mistrzostwo świata wagi ciężkiej z Apollo Creedem, w którego wcielił się Carl Weathers.

W obsadzie znaleźli się także Talia Shire jako Adrian, ukochana Rocky’ego, Burt Young jako Paulie oraz Burgess Meredith jako Mickey, trener głównego bohatera. Na ekranie pojawili się również Thayer David, Joe Spinell, Jimmy Gambina, Tony Burton, Pedro Lovell, Stan Shaw, Jodi Letizia, Frank Stallone i Joe Frazier.

Produkcja powstała przy budżecie wynoszącym zaledwie milion dolarów. Ostatecznie zarobiła w kinach 225 milionów dolarów, stając się najbardziej dochodowym filmem 1976 roku. Sukces komercyjny szedł w parze z uznaniem branży filmowej. „Rocky” zdobył 10 nominacji do Oscara, a ostatecznie otrzymał trzy statuetki, w tym za najlepszy film i reżyserię dla Avildsena.

Dziś produkcja może pochwalić się również oceną 93 proc. w serwisie Rotten Tomatoes. Krytycy doceniają przede wszystkim scenariusz Stallone’a i jego przekonującą kreację aktorską. Choć historia boksera walczącego o swoją szansę opiera się na dobrze znanych motywach, emocje i sposób opowiadania sprawiły, że film przetrwał próbę czasu.

Powrót do kin i kultowe schody w Filadelfii

Jubileusz nie ograniczy się do wydania kolekcjonerskiego. „Rocky” wróci do kin 3 grudnia, dokładnie w 50. rocznicę swojej premiery. To kolejna okazja, by zobaczyć na dużym ekranie historię, która zapoczątkowała jedną z najbardziej rozpoznawalnych serii filmowych.

Na fanów czeka również specjalny gadżet: kubełek na popcorn inspirowany słynnymi schodami Muzeum Sztuki w Filadelfii. To właśnie z tym miejscem kojarzy się jeden z najbardziej rozpoznawalnych motywów filmu, czyli treningowy bieg Rocky’ego.

Samo miasto również włączy się w obchody. Do 3 grudnia w Filadelfii będą organizowane wycieczki z przewodnikiem po lokacjach wykorzystanych podczas kręcenia produkcji. Uczestnicy będą mogli odwiedzić miejsca związane z historią filmowego boksera i prześledzić trasę, którą zapisał się w popkulturze.

Pięć dekad „Rocky’ego”. To nie koniec historii

Film z 1976 roku dał początek rozbudowanej franczyzie. Po oryginalnej produkcji powstało pięć sequeli z Sylvestrem Stallone’em w roli Rocky’ego Balboa, a później również seria „Creed”, w której główną rolę zagrał Michael B. Jordan.

Wśród zapowiadanych projektów związanych z tą historią znajduje się także „I Play Rocky”, film biograficzny opowiadający o kulisach powstania oryginału. Jego premierę zaplanowano na 20 listopada. Film „Rocky” z 1976 roku jest obecnie dostępny na platformie Prime Video.

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