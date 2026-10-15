Gwiazdor „Pulp Fiction” w głównej roli w nowym serialu! Miliony fanów to ogląda

Samuel L. Jackson powraca jako Russell Lee Washington Jr. we „Frisco King” – długo wyczekiwanym, nowym serialu oryginalnym Taylora Sheridana, który rozszerza uniwersum „Tulsa King”.

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Serial „Frisco King” opowiada historię Lee Washingtona Jr., doświadczonego gangstera z Nowego Orleanu, który trafia do Frisco w Teksasie. Szybko odkrywa, że za fasadą spokojnego amerykańskiego przedmieścia kryje się świat cwaniaków i szemranych interesów. Z pomocą ambitnego protegowanego, lojalnego kierowcy i coraz liczniejszego grona ekscentrycznych wspólników, stopniowo przekształca drobne interesy w dochodowy biznes. Z każdym kolejnym sukcesem rośnie stawka, a żeby utrzymać się na szczycie, Lee musi zawsze być o krok przed rywalami. Mieszkańcy Frisco mogą jeszcze o tym nie wiedzieć, ale w mieście właśnie pojawił się jego nowy król.

Obok Samuela L. Jacksona w obsadzie serialu znaleźli się Asa Germann, Kai Caster, Lilah Pate i Savanna Gann, a gościnnie wystąpi także Sylvester Stallone.

Oto pierwszy, udostępniony dziś przez SkyShowtime zwiastun serialu:

Premiera dwóch pierwszych odcinków „Frisco King” odbędzie się 21 grudnia, a kolejne będą pojawiały się co tydzień, wyłącznie w SkyShowtime.

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