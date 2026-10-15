Thrillery lepsze niż nowy hit Netfliksa. 6 filmowych sztosów w podobnym klimacie

Choć „Zwierzęta”, najnowszy thriller Netfliksa w reżyserii Bena Afflecka, zbiera raczej chłodne recenzje, od kilku dni nie spada z pierwszego miejsca w zestawieniu najchętniej oglądanych tytułów platformy. Widać więc, że historie pełne tajemnic, zaginięć i nieoczywistych śledztw wciąż przyciągają widzów – zwłaszcza gdy bohaterowie muszą na własną rękę odkrywać prawdę. Jeśli lubicie takie kino, mamy dla was siedem świetnych propozycji, które trzymają w napięciu do samego końca. Podpowiadamy, gdzie je obejrzeć. Większość znajdziecie na Netfliksie, HBO Max czy Prime Video.

Thrillery w stylu nowego hitu Netfliksa „Zwierzęta”, ale... lepsze

„Gdzie jesteś Amando” (SkyShowtime)



Jest to historia dwójki detektywów (Casey Affleck i Michelle Monaghan), którzy zostają wynajęci, by wyjaśnić tajemnicze zniknięcie małej Amandy. Kiedy tradycyjne metody zawodzą, a każdy trop wydaje się być fałszywym, detektywi zdają sobie sprawę, że aby osiągnąć cel i rozwikłać zagadkę muszą zaryzykować wszystko - zdrowy rozsądek, poczytalność, łączące ich relacje, a nawet własne życie...



„Labirynt” (Player, TVP VOD, Polsat Box Go)



Jak daleko można się posunąć, by chronić swoją rodzinę? Keller Dover (Hugh Jackman) staje twarzą w twarz z najgorszym koszmarem, który może przytrafić się każdemu rodzicowi: jego sześcioletnia córka, Anna, zostaje porwana wraz ze swą koleżanką, Joy. Minuty mijają jak godziny, powstaje panika. Pierwszy trop prowadzi do samochodu, który zaparkowano na ulicy. Prowadzący śledztwo detektyw Loki (Jake Gyllenhaal) aresztuje jego kierowcę, Alexa Jonesa (Paul Dano), wkrótce musi go wypuścić z braku dowodów. Zdeterminowany Dover świadomy, że życie jego dziecka jest w niebezpieczeństwie bierze sprawy w swoje ręce. Do czego zdoła posunąć się zrozpaczony ojciec, by ochronić swoją rodzinę?



„Łup” (Netflix)



Grupa policjantów z Miami odkrywa w rozpadającej się kryjówce miliony dolarów, co szybko sprawia, że tracą do siebie zaufanie. A kiedy o rozmiarze znaleziska dowiadują się ludzie z zewnątrz, już wszystko staje się wątpliwe i nie wiadomo już, kto po czyjej stoi stronie.



„Gorączka” (Prime Video)



Nakręcony w Los Angeles film skupia uwagę na dwóch antagonizujących ze sobą postaciach: przestępcy dokonującym zuchwałych i misternie zaplanowanych napadów - Neilu McCauleyu (De Niro) oraz nie mniej intensywnie kroczącej przez życie osobowości, choć pojmującej porządek tego świata z punktu widzenia stróża prawa - przebiegłym i wytrawnym oficerze z wydziału do spraw zabójstw policji Los Angeles - Vincencie Hanna (Pacino).



„Fargo” (HBO Max)



Bankrutujący, tonący w długach sprzedawca samochodów z Minneapolis Jerry Lundergaard (William H. Macy) ma nadzieję, że upozorowane porwanie żony pozwoli mu wyjść z kłopotów finansowych. Jest przekonany, że jego zamożny teść zrobi wszystko, by uratować córkę. Jerry decyduje, że to zadanie na jego zlecenie wykonają dwaj niewydarzeni bandyci. Plan porwania przedstawia gadatliwemu Carlowi (Steve Buscemi) i milczącemu Gaerowi (Peter Stormare). Z pozoru niewinny zamiar przeradza się niebezpieczną, brutalną i zagadkową sprawę. Rozwikłaniem tej historii zajmuje się inteligentna i odważna Marge (Frances McDormand), policjantka w ciąży.



„Milczenie owiec” (HBO Max, Prime Video)



Psychopata porywa i morduje młode kobiety na środkowym zachodzie. Wierząc, że w ujęciu tego mordercy dopomoże tylko inny przestępca, FBI wysyła agentkę Clarice Starling (Jodie Foster) na wywiad z obłąkanym więźniem, który może dostarczyć psychologicznych przesłanek i tropów do kolejnych działań zabójcy. Więzień, psychiatra, dr Hannibal Lecter (Anthony Hopkins) jest genialnym mordercą-ludożercą, który pomoże agentce Starling, jeżeli ona będzie karmić jego chorą ciekawość detalami ze swojego skomplikowanego życia. Ta pokręcona relacja zmusza Starling nie tylko do konfrontacji z jej psychicznymi demonami, ale doprowadza ją również do spotkania twarzą w twarz z szalonym, ohydnym mordercą, wcieleniem zła tak mocnym, że nie będzie miała odwagi – ani siły – by go zatrzymać.



„Szeptacz” (Netflix)



Kiedy jego ośmioletni syn zostaje porwany, owdowiały autor kryminałów zwraca się o pomoc do swojego dawno niewidzianego ojca, emerytowanego detektywa, który odkrywa powiązanie ze sprawą skazanego kilka dekad temu seryjnego mordercy, znanego jako „Szeptacz”. Czytaj też:

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