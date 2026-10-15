Netflix i HBO Max dorzuciły aż 12 nowości! Ale to te 2 seriale przyciągną tłumy

W czwartek 15 października na Netflix i HBO Max warto zwrócić uwagę na aż 12 nowych tytułów. Pierwsza z platform ma dla swoich widzów między innymi nową skandynawską serialową perełkę, kontynuację ukochanego thrillera, serię filmową, którą w ostatnich latach pokochali widzowie, czy hity kinowe z takimi gwiazdami jak Leonardo DiCaprio, Keanu Reeves, Brad Pitt czy Denzel Washington. HBO Max podbija stawkę z dwoma klasykami filmowymi – thrillerem z Anthonym Hopkinsem i przygodówką z Tomem Hollandem. Sprawdźcie wszystkie nowości na dziś i nie zapomnijcie o nich przy wyborze wieczornego seansu!

12 mocnych nowości na Netflix i HBO Max. Oglądajcie dziś te perełki

„Nadciąga burza” (Netflix)



Filip kończy 45 lat i zaprasza najbliższych przyjaciół na kolację do swojej nowo kupionej, imponującej posiadłości na północy Szwecji. Goście nie mają pojęcia, że nadciąga gwałtowna burza, która uwięzi ich wszystkich pod jednym dachem. Gdy napięcie rośnie, maski opadają, a emocje wymykają się spod kontroli. W miarę jak sytuacja staje się coraz poważniejsza, przestronna farma zaczyna wydawać się zbyt ciasna, skrywane sekrety wychodzą na jaw, a między bohaterami rodzą się zaskakujące uczucia.



„Dyplomatka”, 4. sezon (Netflix)



W czwartym sezonie serialu dwa małżeństwa stają na skraju rozpadu. Jeden katastrofalny moment burzy zarówno kruchy pokój, który Kate Wyler wynegocjowała między USA a Wielką Brytanią, jak i rozpadające się małżeństwo, które próbuje ocalić. Gdy Kate walczy, by powstrzymać kryzys, spisek prezydent Grace Penn i wiceprezydenta Hala Wylera, mający na celu przejęcie najpotężniejszej broni Rosji, popycha Stany Zjednoczone ku wojnie. Kate i Todd, których łączy dość niekomfortowa relacja, jednoczą siły, by powstrzymać sojusz Grace i Hala przed zachwianiem równowagi sił zarówno na świecie, jak i w kraju. Niezapomniany obraz dwóch małżeństw tworzy czworo nominowanych do nagrody Emmy aktorów: Keri Russell jako ambasadorka Kate Wyler, Rufus Sewell jako wiceprezydent Hal Wyler, Allison Janney jako prezydent Grace Penn i Bradley Whitford jako Todd Penn.



„Ciche miejsce”, 1-3 (Netflix)



Rodzina musi zachować całkowitą ciszę, aby przetrwać w świecie opanowanym przez tajemnicze brutalne potwory, które reagują na każdy dźwięk.



„Doktor Sen” (Netflix)



Dorosły Dan Torrance błąkając się po Ameryce spotyka małą dziewczynkę o takich samych zdolnościach jak on i stara się ją uchronić przed kultem Prawdziwy Węzeł.



„Hollywood Arts” (Netflix)



W tym zupełnie nowym serialu zabiegająca o uznanie aktorka Trina Vega (Daniella Monet) powraca do swojego dawnego liceum, Hollywood Arts, jako niewykwalifikowana nauczycielka na zastępstwo i szybko konfrontuje się z nowym pokoleniem ambitnych i utalentowanych uczniów próbujących odnaleźć swoją prawdziwą drogę w najbardziej elitarnej szkole artystycznej w Hollywood, nieoczekiwanie stając się dla nich także źródłem inspiracji.



„Krwawy diament” (Netflix)



Przemytnik z RPA i rybak z ludu Mende wyruszają na poszukiwanie różowego diamentu, który mógłby zmienić ich życie. Tłem akcji jest wojna domowa w Sierra Leone w latach 90. XX wieku.



„Constantine” (Netflix)



Adaptacja komiksu „Hellblazer” opowiadająca historię Johna Constantine'a – egzorcysty, który musi stanąć do walki o dusze wszystkich ludzi, by tym samym ocalić siebie od wiecznego potępienia.



„Siedem” (Netflix)



Dwóch policjantów stara się złapać seryjnego mordercę wybierającego swoje ofiary według specjalnego klucza – siedmiu grzechów głównych.



„Shazam!” (Netflix)



Chłopiec otrzymuje moce, dzięki którym staje się dorosłym superbohaterem, wypowiadając jedno magiczne słowo.



„Nowokaina” (Netflix)



Kiedy dziewczyna jego marzeń zostaje porwana, mężczyzna nieodczuwający fizycznego bólu zamienia swoją rzadką przypadłość w nieoczekiwaną przewagę w walce o jej ocalenie.



„Milczenie owiec” (HBO Max)



Stażystka FBI zostaje wyznaczona przez przełożonego do przesłuchania uwięzionego kanibalistycznego psychopaty, Hannibala „Kanibala” Lectera.



„Uncharted” (HBO Max)



Poszukiwacz skarbów Nathan Drake, potomek odkrywcy Sir Francisa Drake'a, dowiaduje się, gdzie znajduje się El Dorado, legendarne południowoamerykańskie złote miasto. Czytaj też:

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