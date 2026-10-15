Nadchodzi serial o życiu światowej ikony. Mocny zwiastun

Świat pamięta Muhammada Alego jako ikonę. Serial "Najwspanialszy", wspólnie tworzony przez Amazon MGM Studios i Prime Video – jak zapowiadają twórcy – odkrywa człowieka. Lonnie Ali, wdowa po legendarnym bokserze jest producentką wykonawczą serialu. Jego twórcą jest Ben Watkins, który pełni również funkcje showrunnera i producenta wykonawczego.

Serial o Muhammadzie Alim nadchodzi. To będzie gratka dla fanów ikony

Oficjalny zwiastun przedstawia historię dorastania Muhammada Alego, ukazując młodego Cassiusa Claya w trakcie jego osobistych, zawodowych i politycznych zmagań, z którymi mierzył się zarówno na ringu, jak i poza nim. Osadzony w realiach zmieniającej się Ameryki, serial „Najwspanialszy” opowiada o talencie, jaki zdarza się raz na pokolenie, walczącego o prawo do decydowania o własnym losie. Dzięki pojedynkom, które uczyniły go mistrzem, oraz przekonaniom, które sprawiły, że stał się ikoną, młody człowiek z Louisville przeobraża się w Muhammada Alego – najwspanialszego boksera wszech czasów.

W rolę Cassiusa Claya/Muhammada Alego wciela się wschodzący aktor Jaalen Best. Towarzyszy mu gwiazdorska obsada, w której znaleźli się m.in. Omari Hardwick jako Cassius Clay Sr., Dana Gourrier jako Odessa „Bird” Clay, Kai Parham jako Rudy Clay, Amin Joseph jako Sonny Liston, Giovanni Ribisi jako Angelo Dundee oraz Michael Ealy jako Malcolm X.

Stworzony "Najwspanialszy" przez Bena Watkinsa serial zadebiutuje ze wszystkimi ośmioma odcinkami 4 listopada wyłącznie na platformie Prime Video.

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