Wieczorynki PRL-u – QUIZ. Rozpoznaj kadr z dobranocki!

Pamiętasz wieczory spędzone przed telewizorem, gdy na ekranie pojawiały się ulubione postacie, a kultowa czołówka zapowiadała kolejny odcinek dobranocki? Czas przenieść się do czasów PRL-u i sprawdzić, ile zostało w pamięci z tych bajkowych seansów! Przyjrzyj się kadrom!

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