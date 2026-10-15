Wieczorynki PRL-u – QUIZ. Rozpoznaj kadr z dobranocki!
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Wieczorynki PRL-u – QUIZ. Rozpoznaj kadr z dobranocki!

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„Muminki”
„Muminki” Źródło: Studio Se-Ma-For
Miś Uszatek, Reksio, a może Bolek i Lolek? Sprawdź, czy rozpoznasz kultowe dobranocki PRL-u po jednym kadrze!

Pamiętasz wieczory spędzone przed telewizorem, gdy na ekranie pojawiały się ulubione postacie, a kultowa czołówka zapowiadała kolejny odcinek dobranocki? Czas przenieść się do czasów PRL-u i sprawdzić, ile zostało w pamięci z tych bajkowych seansów! Przyjrzyj się kadrom!

Wieczorynki PRL-u – QUIZ. Rozpoznaj z jakiej to dobranocki!

Odpowiedz na 1 pytanie z 10 Ta wieczorynka to: Ta wieczorynka to:
  • Pszczółka Maja
  • Smerfy

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Źródło: WPROST.pl