Wieczorynki PRL-u – QUIZ. Rozpoznaj kadr z dobranocki!

Miś Uszatek, Reksio, a może Bolek i Lolek? Sprawdź, czy rozpoznasz kultowe dobranocki PRL-u po jednym kadrze!
Pamiętasz wieczory spędzone przed telewizorem, gdy na ekranie pojawiały się ulubione postacie, a kultowa czołówka zapowiadała kolejny odcinek dobranocki? Czas przenieść się do czasów PRL-u i sprawdzić, ile zostało w pamięci z tych bajkowych seansów! Przyjrzyj się kadrom!
Wieczorynki PRL-u – QUIZ. Rozpoznaj z jakiej to dobranocki!Odpowiedz na 1 pytanie z 10 Ta wieczorynka to:
- Pszczółka Maja
- Smerfy
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Źródło: WPROST.pl