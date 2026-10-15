22 najlepsze brytyjskie seriale na Netflix. „Entertainment Weekly” wyłoniło faworytów

Brytyjskie seriale od lat cieszą się uznaniem widzów i krytyków, a Netflix ma w swojej ofercie wiele produkcji, które zdecydowanie zasługują na uwagę. Od wciągających kryminałów i trzymających w napięciu thrillerów po kostiumowe dramaty i błyskotliwe komedie. Na platformie nie brakuje mocnych tytułów, wyprodukowanych w Wielkiej Brytanii, a magazyn „Entertainment Weekly” wyłonił listę tych 22 najwyżej ocenianych. Które seriale znalazły się w zestawieniu? Oto tytuły, które warto dopisać do swojej listy do obejrzenia.

22 najlepsze brytyjskie seriale na Netflix. Ranking „Entertainment Weekly”

„Top Boy”



Nowe odcinki odsłaniają przed nami dalsze losy Dushane'a (Ashley Walters), który powraca do Londynu, by stanąć do walki o przejęcie kontroli nad przynoszącym ogromne zyski handlem narkotykami. We wspinaczce na szczyt ma mu pomóc Sully (Kane Robinson), jego bliski przyjaciel i partner, a także rywal, który także wraca na londyńskie ulice po odsiadce w więzieniu. Na drodze do opanowania miejscowego półświatka dilerom staje jednak Jamie (Micheal Ward), młody, ambitny i okrutny przestępca, który nie zamierza ustępować miejsca Dushane'owi i Sully'emu.



„Sex Education”



Otis jest jedynym dzieckiem dwóch terapeutów seksualnych, Jean i Remiego. Po rozwodzie rodziców, zostaje wychowywany przez matkę. Dorasta przysłuchując się przez dziury w podłodze swojego pokoju prowadzonym przez nią sesjom terapeutycznym. Ten nadmiar informacji o życiu erotycznym innych ludzi w połączeniu z wczesną traumą spowodowaną odejściem ojca (który zdradził Jean z jedną z jej pacjentek) sprawiły, że Otis zmaga się z fobią dotyczącą własnej seksualności. Mimo niesamowitej intuicji dotyczącej spraw łóżkowych, nie ma w tej kwestii żadnego doświadczenia. Jego ogromna wiedza o ludzkiej seksualności jest zarówno jego super mocą, jak i kryptonitem. Wszystko zmienia się w momencie, gdy Otis zwraca na siebie uwagę Maeve, która na zawsze odmieni jego spojrzenie na seks.



„Peaky Blinders”



Thomas Shelby (Cillian Murphy) wraz z rodziną – starszym bratem Arthurem (Paul Anderson) i ciotką Polly (Helen McCrory) – dowodzą jedną z najsilniejszych grup przestępczych w mieście. Budzący powszechny strach Peaky Blinders zawdzięczają nazwę noszonym przez nich czapkom z wszytymi żyletkami. Zarabiają na nielegalnych zakładach bukmacherskich, haraczach i handlu na czarnym rynku. Ambicje Tommy'ego wykraczają jednak poza rządzenie podziemnym światkiem Birmingham. Pragnie on wzmocnić swoją pozycję w mieście poprzez prowadzenie legalnych interesów. Szansa na realizację planów przychodzi, gdy w ręce Shelby'ego trafia skradziony z miejscowej fabryki transport broni. Członkowie konkurencyjnych gangów komunistycznych rewolucjonistów i Irlandzkiego Bractwa Republikańskiego zaczynają licznie nawiedzać dzielnicę Small Heath w poszukiwaniu broni. Zaniepokojony możliwością użycia jej przez komunistów lub IRA, sekretarz stanu Winston Churchill przenosi z Dublina do Birmingham bezwzględnego komisarza policji Chestera Campbella (Sam Neill), który ma odzyskać karabiny i oczyścić miasto z gangów. Na drodze Tommy'ego staje także Billy Kimber (Charlie Creed-Miles), mający monopol na zakłady bukmacherskie, które Shelby upatrzył sobie jako źródło zarobkowania.



„Outlander”



W serialu podążamy za losami Claire Randall, zamężnej sanitariuszki wojennej, która w 1945 roku w tajemniczy sposób zostaje przeniesiona do roku 1743. Asymilacja w nowym otoczeniu nie jest dla Claire łatwa. Zostaje zmuszona do poślubienia Jamiego Frasera, młodego, szlachetnego i romantycznego szkockiego wojownika. Pomiędzy dwójką bohaterów rodzi się jednak uczucie, co sprawia, że Claire czuje się rozdarta pomiędzy dwóch całkowicie odmiennych mężczyzn w dwóch różnych światach.



„Upadek królestwa”



Jest rok 872, kiedy Wielka Brytania, podzielona na wiele samodzielnych królestw, zmagała się z najazdem Duńczyków. Coraz bardziej samotnym królestwem Wessex rządzi król Alfred (David Dawson). W tych trudnych czasach żyje Uhtred (Alexander Dreymon). Syn saksońskiego szlachcica, został porwany przez Duńczyków i wychowany na wojownika. Teraz musi wybierać między krajem narodzin i ludźmi, którzy go wychowali, na każdym kroku poddawany jest próbom lojalności. Kim jest? Sasem czy Duńczykiem. W duchu czuje się synem Brytanii, krocząc więc niebezpieczną ścieżką między skłóconymi nacjami, będzie miał swój udział w narodzinach nowego narodu, by ostatecznie odzyskać ziemie swoich przodków.



„Obsesja Eve”



Eve (Sandra Oh) to znudzona pracą biurową agentka MI5, która nie zrealizowała swoich marzeń o byciu szpiegiem. Natomiast Villanelle (Jodie Comer) to psychopatyczna, pozbawiona lęku zabójczyni uzależniona od luksusowego życia, na które może sobie pozwolić dzięki swojej brutalnej profesji. Pewnego dnia Eve otrzymuje zadanie wyśledzenia Villanelle, zanim ta ponownie zaatakuje.



„Ród Guinnessów”



Epicka historia inspirowaną jedną z najsłynniejszych i najbardziej wpływowych europejskich dynastii – rodziną Guinnessów. Akcja rozgrywa się w XIX-wiecznym Dublinie i Nowym Jorku tuż po śmierci sir Benjamina Guinnessa, człowieka, który wyniósł browar Guinnessa na wyżyny sukcesu. Jego testament wywołuje lawinę wydarzeń, które na zawsze odmienią losy czworga dorosłych dzieci – Arthura, Edwarda, Anne i Bena – a także mieszkańców Dublina związanych z legendą Guinnessa.



„Heartstopper”



Chłopiec spotyka chłopca. Chłopcy zostają przyjaciółmi. Chłopcy się w sobie zakochują. Delikatny Charlie i twardy rugbysta Nick spotykają się w szkole dla chłopców i szybko odkrywają, że ich nieoczekiwana przyjaźń przeradza się w jeszcze bardziej zaskakujący romans. Charlie, Nick i grupa ich przyjaciół wyruszają w podróż do samopoznania i akceptacji, wspierając się nawzajem, gdy próbują odkryć, kim są naprawdę.



„Dżentelmeni”



Eddie Horniman (Theo James) niespodziewanie dostaje w spadku po ojcu pokaźną wiejską posiadłość, która okazuje się imperium marihuany. W dodatku całkiem spora ekipa przyjemniaczków z brytyjskiego półświatka chce mieć swój udział w tym interesie. Eddie postanawia uwolnić rodzinę z ich szponów i pokonać gangsterów ich własną bronią. Jednak im bardziej wciąga go przestępcze uniwersum, tym bardziej zaczyna mu się w nim podobać.



„Derry Girls”



Lata 90. Konflikt w Irlandii Północnej jest tłem perypetii życiowych szesnastolatki, jej przyjaciół i rodziny.



„Dept. Q”



Detektyw Carl Morck jest genialnym gliną, ale okropnym kolegą. Jego cięte riposty nie przysporzyły mu przyjaciół w policji w Edynburgu. Po strzelaninie, w której zginął młody policjant, a jego partner został sparaliżowany, zostaje zesłany do piwnicy i jest jedynym członkiem wydziału Q, nowo utworzonej jednostki zajmującej się nierozwiązanymi sprawami. Wydział jest chwytem PR-owym, mającym na celu odwrócenie uwagi opinii publicznej od niepowodzeń niedofinansowanej, upadającej policji, która chętnie pozbyłaby się Morcka ze swoich szeregów. Jednak zupełnie niechcący Carl zaczyna tworzyć ekipę odrzuconych, którzy nie mają nic do stracenia. Dlatego gdy powraca stara sprawa prominentnego urzędnika, który zaginął dawno temu, Carl znów czuje się w swoim żywiole - wkłada kij w mrowisko i nie zadowala się zdawkowymi odpowiedziami.



„Świat oczami Cunk”



Philomena Cunk pokazuje, co ludzkości wyszło, a co niekoniecznie w tym dowcipnym paradokumencie o historii cywilizacji.



„The Crown”



Po śmierci króla Jerzego VI nową władczynią Wielkiej Brytanii zostaje jego córka Elżbieta II. Kobieta obejmuje tron w momencie, kiedy imperium chyli się ku upadkowi.



„Collateral”



Prowadząc śledztwo w sprawie morderstwa dostawcy pizzy, policjantka z Londynu odkrywa siatkę, którą tworzą dilerzy narkotyków, przemytnicy i szpiedzy.



„Bodyguard”



„Bodyguard” to fikcyjny serial osadzony w korytarzach władzy. Jego bohaterem jest David Budd (Richard Madden), odważny i nieprzewidywalny weteran wojenny pracujący jako funkcjonariusz Ochrony Osób Publicznych londyńskiej policji. Kiedy Budd dostaje zadanie ochraniania ambitnej i wpływowej minister Julii Montague (Keeley Hawes), która była gorącą orędowniczką wojny, musi wybierać między służbą a własnymi przekonaniami. Czy osoba odpowiadająca za bezpieczeństwo polityk może stać się jej największym zagrożeniem?



„Black Mirror”



Niesamowita antologia pokręconych historii, która ujawnia najgorsze cechy ludzkości, najwspanialsze innowacje i wiele więcej.



„Black Earth Rising”



Kate Ashby przeżyła wojnę w Rwandzie i została adoptowana przez obrończynię praw człowieka. Teraz jako prawniczka śledcza sama zajmuje się przestępstwami wojennymi.



„Black Doves”



Serial „Black Doves”, którego akcja rozgrywa się w czasie świąt w Londynie, to mocna, dynamiczna i emocjonująca opowieść o przyjaźni i poświęceniu. Główna bohaterka, Helen Webb (Keira Knightley), jest bystrą i rzeczową kobietą, która spełnia się jako żona i matka, a do tego zajmuje się szpiegostwem. Od 10 lat przekazuje polityczne sekrety swojego męża tajemniczej organizacji znanej jako Black Doves, dla której pracuje. Kiedy jej kochanek Jason (Andrew Koji) zostaje zamordowany, jej tajemnicza przełożona Reed (Sarah Lancashire) wzywa dawnego przyjaciela Helen, aby ją chronił. Sam (Ben Whishaw) i Helen usiłują dowiedzieć się, kto i dlaczego zabił Jasona, odkrywając przy tym skomplikowany i sięgający wielu sfer spisek łączący londyński półświatek z nadciągającym kryzysem geopolitycznym.



„Co kryją jej oczy”



Simona Brown wciela się w rolę Louise, samotnej matki, która ma romans ze swoim szefem psychiatrą (Tom Bateman). Gdy później zaprzyjaźnia się z jego żoną, Adele (Eve Hewson), życie Louise przybiera dziwny obrót. Zostaje wciągnięta w sieć sekretów i kłamstw, w której wszystko jest pozorem.



„Reniferek”



Serial na podstawie wielokrotnie nagradzanego spektaklu w konwencji teatru jednego aktora, który był hitem festiwalu Edinburgh Fringe, opowiada o wypaczonej relacji komika Donny'ego Dunna (Richard Gadd) z jego prześladowczynią i o tym, jak ta relacja wpływa na niego, gdy musi stawić czoła głęboko skrywanej traumie.



„After Life”



Tony (Ricky Gervais) wiódł idealne życie. Jednak po śmierci żony, Lisy, Tony zmienia się. Rozważa samobójstwo, jednak porzuca ten pomysł i postanawia żyć wystarczająco długo, by ukarać świat, mówiąc i robiąc, co tylko zechce. Uważa brak troski o siebie czy innych za rodzaj supermocy, jednak okazuje się, że jego plan będzie trudny do zrealizowania, bo wszyscy starają się odzyskać fajnego faceta, którego znali.



„Dojrzewanie”



Serial opowiada o tym, jak świat pewnej rodziny wywraca się do góry nogami, gdy 13-letni Jamie Miller (Owen Cooper) zostaje aresztowany za zamordowanie nastolatki ze swojej szkoły. W roli ojca Jamiego i „odpowiedniej osoby dorosłej”, Eddiego Millera, występuje Stephen Graham. Ashley Walters gra detektywa inspektora Luke'a Bascombe'a, a Erin Doherty Briony Ariston, psycholog kliniczną przydzieloną do sprawy Jamiego. Czytaj też:

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