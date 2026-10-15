Ten serial jest teraz na Netflix i HBO Max. Ma ocenę 7,9/10 i opinie „fenomenalnego”

Fabuła kryminału/thrillera „Wybrani” koncentruje się na tajemniczym, unikającym rozgłosu miliarderze i programiście, Haroldzie Finchu (w tej roli Michael Emerson). Stworzył on dla rządu federalnego zaawansowany system komputerowy, zwany „Maszyną”, zdolny do gromadzenia i analizowania informacji z rozmaitych źródeł w celu przewidywania aktów terroru oraz identyfikowania osób planujących takie działania.

Finch zatrudnia Johna Reese’a (Jim Caviezel), byłego żołnierza sił specjalnych i agenta CIA, który jako jego terenowy współpracownik ma zapobiegać morderstwom (uznawanym przez system za „nieistotne” z punktu widzenia bezpieczeństwa narodowego). Serial porusza szereg zagadnień etycznych: od kwestii prywatności i idei „wyższego dobra”, przez problematykę dopuszczalności zabójstwa, aż po wyzwania wynikające z polegania na systemach dysponujących ograniczonym zakresem danych.

Produkcja liczy pięć sezonów, na które składa się łącznie 103 odcinki, jednak według widzów to jeden z tych seriali, na które warto poświęcić swój czas. Jego twórcą jest Jonathan Nolan, a funkcję producentów wykonawczych pełnili, m.in. J. J. Abrams, Bryan Burk, Greg Plageman, Denise Thé oraz Chris Fisher.

Niedoceniana serialowa perełka. Teraz do obejrzenia na Netflix i HBO Max

Serial „Wybrani” już w trakcie emisji spotkał się z uznaniem widzów i krytyków. Patrząc tylko na polski serwis Filmweb, trudno znaleźć o nim negatywną opinię.

„Genialny wątek główny, wątki poboczne świetnie powiązane ze sobą. Bohaterowie i świat ewoluują. Dawno mnie nic tak nie wciągnęło”; „Dawno nie wciągnęłam się tak w serial – codziennie oglądam po kilka odcinków, sezon po sezonie. Dobra fabuła, wartka akcja, angażujące postacie, świetni aktorzy, subtelna nuta sarkastycznego humoru. Temat bardzo na czasie”; „Powrót po latach tylko utwierdził mnie w przekonaniu, jak ten serial trafnie przewidział to, co nadejdzie. Nolan stworzył potwora”; „Fenomenalny pod każdym względem wszystko zgrane idealnie”; „Jeden z najciekawszych seriali ostatnich lat chociaż trochę niedoceniany”; „Zbyt mądry na dzienną ramówkę, niestety dlatego niedoceniony”; „Serial wymiata! Wszystko to co lubię”; „Jeden z tych seriali, które zasługują na regularne oglądanie” – piszą widzowie, którzy przyznali tytułowi ocenę 7,9/10.

Jeżeli zatem macie ochotę na dobry seans, teraz serial znajdziecie na dwóch najpopularniejszych platformach streamingowych w Polsce.

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