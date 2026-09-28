Lata 90., seryjny morderca i agentka FBI. Ten film zarobił krocie i jest w sieci

Jeżeli szukacie dobrego filmu na Netflix, „Kod zła” to idealny „kandydat”. To amerykański horror psychologiczny z 2024 roku, którego scenarzystą i reżyserem jest Osgood Perkins. W filmie występują Maika Monroe, Blair Underwood, Alicia Witt oraz Nicolas Cage.

„Kod zła” miał premierę w 2024 roku i spotkał się z bardzo pozytywnym odbiorem, przynosząc 128 milionów dolarów dochodu na całym świecie przy budżecie wynoszącym poniżej 10 milionów dolarów dystrybutorowi Neon i stając się najbardziej dochodowym filmem studia na rynku krajowym, najbardziej dochodowym filmem niezależnym 2024 roku oraz największym sukcesem kasowym w dorobku Perkinsa.

Dobry, mocny film na wieczór. To perełka z 2024 roku

Akcja filmu osadzona jest w latach 90. XX wieku i śledzi losy agentki FBI, której zadaniem jest schwytanie seryjnego mordercy zafascynowanego okultyzmem, odpowiedzialnego za serię zabójstw całych rodzin w stanie Oregon. Sprawca, znany jako Longlegs, wprawia FBI w zakłopotanie swoją niezwykłą umiejętnością niepozostawiania na miejscu zbrodni żadnych śladów wskazujących na jego udział w zdarzeniu.

Film spotkał się z uznaniem krytyków. W serwisie Rotten Tomatoes, gromadzącym recenzje, 85 proc. spośród 323 opinii krytyków jest pozytywnych, a średnia ocen wynosi 7,6/10. Zgodne stanowisko serwisu brzmi: „Przesycony niepokojącym klimatem i wykorzystujący koszmarnie szaloną kreację Nicolasa Cage’a, »Kod zła« to satanistyczny horror, który skutecznie wywołuje panikę”. Serwis Metacritic, stosujący średnią ważoną, przyznał filmowi 77 punktów na 100 na podstawie opinii 52 krytyków, co wskazuje na „ogólnie przychylny” odbiór.

Jeżeli macie ochotę na kino z dreszczykiem, film „Kod zła” obejrzycie teraz na kilku platformach streamingowych w Polsce, w tym CanalVOD, TVP VOD, Polsat Box Go, Prime Video czy Playerze.

Czytaj też:

100 najlepszych seriali XXI wieku według „The New York Times”. Podpowiadamy, gdzie je obejrzycie Czytaj też:

4 filmy i 5 seriali robi furorę na Netflix. Trendy w Polsce