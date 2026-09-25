HBO Max chwali się porządną nowością. To prequel kultowego serialu i już go obejrzycie

W wielokrotnie nagradzanym, kultowym niemieckim serialu „4 Blocks” rodzina Hamadych rządziła Berlinem. Jak stała się najbardziej wpływowym klanem w mieście? Odpowiedzi dostarcza prequel – „4 Blocks: Początek”, który przenosi widzów do Berlina lat 90.

Od dziś na HBO Max prequel kultowego serialu. Od tego wszystko się zaczęło

Akcja prequela serialu „4 Blocks” rozgrywa się w Berlinie lat 90. i przedstawia początki rodziny Hamadych. Malik Hamady (Rami Fadel Khalaf), który uciekł z Libanu wraz z czwórką dzieci i teściową, próbuje zapewnić swojej rodzinie lepszą przyszłość w Niemczech. Zmaga się jednak z uprzedzeniami oraz trudami codziennego życia, przez co trudno mu znaleźć swoje miejsce w nowej rzeczywistości. Kiedy po ośmiu latach więzienia na wolność wychodzi jego szwagier Ibrahim (Tariq Al-Saies) i dołącza do rodziny, skrywany przez niego niebezpieczny sekret uruchamia lawinę wydarzeń. W miarę jak Ibrahim coraz głębiej wchodzi w świat przestępczy, wartości wyznawane przez Hamadych zostają wystawione na najtrudniejszą próbę, zagrażając ich bezpieczeństwu oraz wszystkiemu, co udało im się osiągnąć w walce o nową przyszłość.

W serialu „4 Blocks: Początek” występują: Tariq Al-Saies jako Ibrahim, Tareq Nassery jako Ali, później znany jako Toni Hamady, Rami Fadel Khalaf jako Malik, ojciec Alego, oraz Soufiane El Mesaudi jako brat Alego, Abbas. Członków rodziny Hamadych grają także: Fatima Khanfour jako babcia Hanin, Almountaser „Monty” Alchltouh jako młodszy brat Marwan, Siana Zayed jako Amara oraz Mohammad Eliraqui jako kuzyn Latif. W postać Vince’a Kernera wciela się Luis Vorbach. W obsadzie znaleźli się również Bella Dayne, Mohamed Kanj Khamis, Jule Hermann, Sevda Polat, Samir Salim, Enno Trebs oraz Mark Waschke.

Już dziś, w piątek 25 września, w HBO Max debiutuje nowy sezon ośmioodcinkowego dramatu kryminalnego. Kolejne odcinki produkcji będą trafiać do serwisu co tydzień, aż do finału zaplanowanego na 13 listopada.

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