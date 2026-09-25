9 mega nowości od dziś na Netflix i HBO Max. Ale to ten thriller musicie obejrzeć!

Na Netflix dzisiaj trzy nowości – jest coś dla dzieci, coś dla fanów hiszpańskich seriali (tym razem kryminalnych) i świeży thriller z Russellem Crowem, Shailene Woodley i Jacobem Tremblayem w głównych rolach, inspirowany historią Teda Kaczynskiego. Ostatni z tytułów z pewnością sprawi, że w piątek 25 września widzowie na całym świecie wybiorą na wieczorny seans Netfliksa.

Ale nie warto zapominać o HBO Max – na platformę wpada w sumie sześć tytułów, z czego trzy to według nas pozycje obowiązkowe. Mamy tutaj dwa thrillery – jeden z Benedictem Cumberbatchem w głównej roli, drugi z laureatką Oscara Jennifer Lawrence. Poza tym ciekawą opcją jest też dokument, w którym byli członkowie organizacji religijnej Opus Dei opowiadają o swoich trudnych doświadczeniach w tym miejscu. Sprawdźcie wszystkie piątkowe nowości na streamingach na liście poniżej.

Mocne nowości przed weekendem na Netflix i HBO Max. Te tytuły przyciągną Polaków

„Unabomber” (Netflix)



Inspirowany prawdziwą historią dramat o przemianie Teda Kaczynskiego (Jacob Tremblay) z genialnego 16-letniego studenta Harvardu w śmiertelnie niebezpiecznego Unabombera. Bolesna przeszłość Kaczynskiego — poddawanego kontrowersyjnym eksperymentom psychologicznym przez profesora Henry’ego Murraya (Russell Crowe) — daje o sobie znać po latach, gdy sprawa prowadzona przez agentkę FBI Joanne Miller (Shailene Woodley) ujawnia przerażające konsekwencje ambicji i izolacji.



„Ostatnia zagadka” (Netflix)



Wiosną 1959 roku trzynaście osób zostaje odciętych od świata przez burzę na niewielkiej wyspie w pobliżu Majorki. Nikt nie spodziewa się, co wydarzy się w małym hotelu, w którym się zatrzymali. Elisa Mander, skryta turystka pochodzenia angielskiego, zostaje znaleziona martwa. To, co początkowo wygląda na samobójstwo, szybko zaczyna zdradzać oznaki czegoś znacznie bardziej niepokojącego — morderstwa. Basil, emerytowany aktor, który niegdyś wcielił się na ekranie w samego Sherlocka Holmesa, mimo woli staje przed zadaniem rozwikłania tajemnicy tej śmierci. W miejscu, z którego nikt nie może się wydostać i do którego nikt nie może dotrzeć, wszyscy — zarówno goście, jak i pracownicy hotelu — stają się podejrzanymi w sprawie zbrodni, która z każdą chwilą okazuje się coraz bardziej złożona i zagmatwana.



„LEGO One Piece” (Netflix)



Czas wyruszyć w rejs! W tej dwuczęściowej animowanej produkcji LEGO® Usopp — najbardziej „wiarygodnie niewiarygodny” gawędziarz w załodze Słomkowego Kapelusza — opowiada Chopperowi o przygodach załogi na East Blue i Grand Line, zanim dołączył do niej na wyspie Drum. Usopp słynie z niezwykle barwnych i przesadzonych opowieści, a ta pełna akcji produkcja nie jest wyjątkiem



„4 Blocks: Początek” (HBO Max)



Po wyjściu wuja Ibrahima z więzienia rodzina Hamadych zostaje uwikłana w świat berlińskiej przestępczości.



„Paolo” (HBO Max)



Thriller opowiada o Paolu z klasy robotniczej, który niespodziewanie wkracza w życie Téophane’a, wschodzącej gwiazdy polityki.



„Budka z przekąskami” (HBO Max)



Najlepsi przyjaciele AJ i Moose chcą zarobić na szkolnej budce z przekąskami. Gdy plan zaczyna się sypać, ich przyjaźń zostaje wystawiona na próbę.



„Do szpiku kości” (HBO Max)



Jennifer Lawrence jako młoda dziewczyna, która musi odnaleźć ojca, aby uchronić rodzinę przed utratą domu.



„Czas kruka” (HBO Max)



Dylan Southern opowiada historię ojca i jego dwóch małych synów, którzy próbują przetrwać w świecie zrujnowanym nagłą śmiercią żony i matki.



„Dobry duch: Sekrety Opus Dei” (HBO Max)



Mężczyźni z różnych środowisk opowiadają o duchowych, psychicznych i finansowych nadużyciach, których doświadczyli w organizacji religijnej Opus Dei. Czytaj też:

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