Nowy serial ląduje na 1. miejscu na Netflix. Już 12,1 mln wyświetleń

Najnowszy serial Ryana Murphy'ego dla Netfliksa, czyli kolejna odsłona antologii „Potwory” tym razem opowiadająca historię Lizzie Borden, w okresie od premiery 17 września do 20 września zanotowała 12,1 miliona wyświetleń, stając się najchętniej oglądanym tytułem w serwisie w skali globalnej – zarówno wśród seriali, jak i filmów – w tygodniu rozpoczynającym się 14 września.

Wynik ten jest niemal identyczny z osiągnięciami dwóch poprzednich części antologii stworzonej przez Ryana Murphy’ego i Iana Brennana: „Potwór: Historia Eda Geina” (premiera w październiku 2025 roku z wynikiem 12,2 mln wyświetleń) oraz „Potwory: Historia Lyle’a i Erika Menendezów” (premiera we wrześniu 2024 roku z wynikiem 12,3 mln wyświetleń).

Bezpośrednie porównanie z pierwszą odsłoną serii – „Dahmer – Potwór: Historia Jeffreya Dahmera” – nie jest możliwe ze względu na zmianę metody pomiaru oglądalności wprowadzoną przez Netfliksa po premierze w 2022 roku. Trzeba jednak pamiętać, że ten sezon pozostaje siódmym najpopularniejszym serialem w historii platformy.

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Podczas gdy „Potwór: Historia Lizzie Borden” zdominował zestawienie seriali, tuż za nim uplasował się młodzieżowy dramat „Dziewczyna z załogi” – produkcja, która już została przedłużona na drugi sezon. Serial zadebiutował z wynikiem 5,2 miliona wyświetleń, jednak w drugim tygodniu liczba ta gwałtownie wzrosła do 11,3 miliona, a tytuł trafił do pierwszej dziesiątki najpopularniejszych produkcji w ponad 90 krajach. Kolejną pozycję na liście zajął drugi sezon serialu „Dżentelmeni”, który w trzecim tygodniu emisji osiągnął 6 milionów wyświetleń, wynosząc jednocześnie pierwszy sezon produkcji na piąte miejsce w bieżącym zestawieniu.

Z kolei piąty sezon serialu „Fauda” – który wcześniej osiągnął najwyższą w historii pozycję na listach przebojów platformy dzięki nowym odcinkom ukazującym wydarzenia z 7 października 2023 roku i ich następstwa – tym razem zajął dziewiąte miejsce na liście seriali nieanglojęzycznych z wynikiem 1,6 miliona wyświetleń.

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