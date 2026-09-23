Nowy serial ląduje na 1. miejscu na Netflix. Już 12,1 mln wyświetleń
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Nowy serial ląduje na 1. miejscu na Netflix. Już 12,1 mln wyświetleń

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„Potwór: Historia Lizzie Borden”
„Potwór: Historia Lizzie Borden” Źródło: Netflix
Najnowszy serial Ryana Murphy'ego dla Netfliksa tuż po swojej premierze znalazł się na liście najpopularniejszych globalnie seriali platformy.

Najnowszy serial Ryana Murphy'ego dla Netfliksa, czyli kolejna odsłona antologii „Potwory” tym razem opowiadająca historię Lizzie Borden, w okresie od premiery 17 września do 20 września zanotowała 12,1 miliona wyświetleń, stając się najchętniej oglądanym tytułem w serwisie w skali globalnej – zarówno wśród seriali, jak i filmów – w tygodniu rozpoczynającym się 14 września.

Wynik ten jest niemal identyczny z osiągnięciami dwóch poprzednich części antologii stworzonej przez Ryana Murphy’ego i Iana Brennana: „Potwór: Historia Eda Geina” (premiera w październiku 2025 roku z wynikiem 12,2 mln wyświetleń) oraz „Potwory: Historia Lyle’a i Erika Menendezów” (premiera we wrześniu 2024 roku z wynikiem 12,3 mln wyświetleń).

Bezpośrednie porównanie z pierwszą odsłoną serii – „Dahmer – Potwór: Historia Jeffreya Dahmera” – nie jest możliwe ze względu na zmianę metody pomiaru oglądalności wprowadzoną przez Netfliksa po premierze w 2022 roku. Trzeba jednak pamiętać, że ten sezon pozostaje siódmym najpopularniejszym serialem w historii platformy.

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Podczas gdy „Potwór: Historia Lizzie Borden” zdominował zestawienie seriali, tuż za nim uplasował się młodzieżowy dramat „Dziewczyna z załogi” – produkcja, która już została przedłużona na drugi sezon. Serial zadebiutował z wynikiem 5,2 miliona wyświetleń, jednak w drugim tygodniu liczba ta gwałtownie wzrosła do 11,3 miliona, a tytuł trafił do pierwszej dziesiątki najpopularniejszych produkcji w ponad 90 krajach. Kolejną pozycję na liście zajął drugi sezon serialu „Dżentelmeni”, który w trzecim tygodniu emisji osiągnął 6 milionów wyświetleń, wynosząc jednocześnie pierwszy sezon produkcji na piąte miejsce w bieżącym zestawieniu.

Z kolei piąty sezon serialu „Fauda” – który wcześniej osiągnął najwyższą w historii pozycję na listach przebojów platformy dzięki nowym odcinkom ukazującym wydarzenia z 7 października 2023 roku i ich następstwa – tym razem zajął dziewiąte miejsce na liście seriali nieanglojęzycznych z wynikiem 1,6 miliona wyświetleń.

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Źródło: WPROST.pl